Com o nosso plano Premium do Criador de sites, você pode criar um site imobiliário por apenas R$ 9,99/mês. Ele tem tudo o que você precisa para lançar um site imobiliário, incluindo hospedagem web, um domínio grátis, um criador de sites com IA, modelos pré-criados e recursos de edição fáceis.

Mas se você é um corretor de imóveis, recomendamos investir mais um pouco para comprar o plano Business. Disponível a partir de R$ 12,99/mês, ele vem com recursos de e-commerce, permitindo que você crie anúncios de imóveis e habilite agendamentos para consultas ou visitas.

O plano Business também oferece mais ferramentas de IA. Você pode escrever facilmente descrições exclusivas de imóveis com o Escritor de IA, obter imagens relevantes usando o Gerador de imagens com IA e otimizar seu site para mecanismos de busca usando o Assistente de SEO com IA.