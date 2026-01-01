Im Gegensatz zu einfachen Link-Tools bietet Ihnen Hostinger einen vollständigen Website-Baukasten, mit dem Sie eine mobilfreundliche Zielseite für Bio-Links erstellen können. Außerdem können Sie diese Zielseite zu einer kompletten Website erweitern.

Erstellen Sie zunächst einen einfachen Link in Bio und erweitern Sie ihn mit zunehmendem Wachstum zu einer voll funktionsfähigen Website. Fügen Sie Blogs, Produkte, Buchungen oder weitere Seiten hinzu, wann immer Sie bereit sind.

Außerdem unterstützt Sie unsere Komplettlösung dabei, schnell Geld zu verdienen: Verkaufen Sie Produkte, nehmen Sie Buchungen entgegen, sammeln Sie Spenden und erweitern Sie Ihre E-Mail-Liste – all das an einem Ort und ohne versteckte Gebühren.

Und das Beste daran? Alles ist inklusive und zu einem fairen Preis erhältlich.