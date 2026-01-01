Klicks in Kunden verwandeln – mit einem Link in der Bio

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Link in Bio-Seite, präsentieren Sie Ihre Websites, Social-Media-Profile und Inhalte und lassen Sie Ihre Follower unkompliziert auf Ihr Angebot zugreifen.
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Leidenschaft in Gewinn verwandeln

Verknüpfen Sie Ihr Publikum über einen Bio Link in Ihren Social-Media-Profilen mit Ihrem gesamten Online-Auftritt. Fügen Sie Socials hinzu, verkaufen Sie mühelos und steigern Sie Ihre Marke.
Aufbau Ihrer Marke

Übernehmen Sie die volle Kontrolle über Look und Flair Ihrer Website. Passen Sie alle Details mit unserem intuitiven Drag-and-Drop-Editor an und veröffentlichen Sie Ihre Website auf einer Domain, die Ihre Marke widerspiegelt.

Intelligenteres Marketing

Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihres Links in der Bio aus – profitieren Sie von integriertem SEO, Analysen, E-Mail-Erfassung und Marketing-Integrationen.

Verkauf beliebiger Produkte

Teilen Sie physische Produkte, digitale Downloads, Coaching-Anrufe, Affiliate-Links, Print-on-Demand-Werbeartikel... Ihr Link in der Bio ist darauf ausgelegt, Besucher zu konvertieren.

Gebaut, um über einen Bio-Link hinauszuwachsen

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Jederzeit kündbar

24/7 Kundendienst

85 % Rabatt
Premium Website-Baukasten
Alle Grundlagen, die Sie zum Erstellen einer Website benötigen
1,99  € /Mon.

+3 Mon. gratis

Erhalten Sie 48 Monate für 95,52 € (regulärer Preis 623,52 €). Verlängerungspreis: 9,99 €/Mon.
1 Website erstellen
5 Webseiten
2 GB Speicherplatz für Ihre Dateien
1 Postfach pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Premium-Vorteile:

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Traffic mit Marketingintegrationen steigern
Sichtbarkeit mit erweitertem SEO für Google und KI-Suche erhöhen
Blog starten, um Neuigkeiten zu teilen und mit Followern in Kontakt zu treten
Neueste Beiträge präsentieren und in Ihren Instagram-Feed einbetten
Ihre Community mit unserem WhatsApp-Chat-Widget einbinden
Ihre Website jederzeit mit mobiler Bearbeitung aktualisieren
Mit professionellen Link in Bio-Vorlagen schneller veröffentlichen
Ihre Vorlage mit Drag-and-Drop-Tools anpassen
E-Mail-Leads mit integrierten Formularen erfassen und Ihr Publikum erweitern
E-Mail-Kampagnen mit KI in wenigen Klicks erstellen und versenden
Ihrer Link in Bio-Website unbegrenzt viele Links hinzufügen
Leistung mit integrierten Analysen verfolgen
BESTSELLER
84 % Rabatt
Business Website-Baukasten
Wachsen Sie mit KI-Tools und E-Commerce-Funktionen
2,99  € /Mon.

+3 Mon. gratis

Erhalten Sie 48 Monate für 143,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
50 Websites erstellen
Unbegrenzte Webseiten
50 GB Speicherplatz für Ihre Dateien
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Premium, plus:

Bis zu 1.000 Produkte verkaufen, Termine vereinbaren und Spenden sammeln
Mit Printful-Integration individuelle Merchandise-Artikel verkaufen
Sie behalten 100 % Ihrer Gewinne – keine Transaktionsgebühren
Über 100 Zahlungsmethoden anbieten und mehr Kunden erreichen
Inhalte mit unserem KI-Texteditor optimieren
Herausragendes Bildmaterial mit KI-Bildgenerator erstellen
Ihre Geschichte mit unserem KI-Beitragsgenerator teilen
Bilder mit KI-Produktgenerator hochladen und Beschreibungen generieren
Ihre Markenidentität schnell mit dem KI Logo Maker designen
Inhalte mit dem KI SEO-Assistenten optimieren
Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der Preis pro Monat entspricht dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der Monate, die Ihr Plan umfasst.

Erstellen Sie Ihren Link in der Bio in 3 Schritten

1. Vorlage für Bio Link Seite auswählen

Durchstöbern Sie unsere Link in Bio-Vorlagen und wählen Sie eine aus, die zu Ihrer persönlichen Marke oder Ihrem Unternehmen passt.

2. Ihre Links hinzufügen und anpassen

Stellen Sie alle Ihre Produkte, Inhalte und Links an einem Ort bereit und aktualisieren Sie sie jederzeit. Verwenden Sie den Drag-and-Drop-Editor, um Farben, Schriftarten und Bilder anzupassen. Fügen Sie anschließend alle gewünschten Extras hinzu.

3. Online gehen

Wählen Sie kostenlos Ihre individuelle Domain und veröffentlichen Sie sofort Ihre Bio Link Seite. Teilen Sie den Bio Link auf Ihren Social-Media-Kanälen und verwandeln Sie Klicks in Kunden.
Der Link, der mit Ihnen wächst

Veröffentlichen Sie schnell mit einem Marken-Link in der Bio und skalieren Sie ihn in eine vollständige Website, wann immer Sie bereit sind. Verkaufen Sie Produkte, teilen Sie Inhalte, veröffentlichen Sie einen Blog – alles ist integriert und einsatzbereit.

Unbegrenzte Skalierbarkeit

Fügen Sie mit dem Wachstum Ihrer Marke problemlos Seiten und Abschnitte hinzu und aktualisieren Sie Ihr Design mit KI in Sekunden.

Integrierter Shop

Bieten Sie bis zu 600 Produkte an, akzeptieren Sie über 100 Zahlungsmethoden und behalten Sie mehr von Ihrem Verdienst – ohne versteckte Transaktionsgebühren.

Integrierter Blog

Teilen Sie Einblicke, bauen Sie Vertrauen auf und steigern Sie Ihre Sichtbarkeit mit Blogbeiträgen – zur nahtlosen Veröffentlichung auf Ihrer Link in Bio-Seite bereit.

KI Tools-Suite

Mit integrierter KI besser und schneller erstellen: Entwerfen Sie maßgeschneiderte Texte, gestalten Sie professionelle Grafiken und optimieren Sie jede Seite mit intelligenten SEO-Tools.

Mitch Cardoza

Hostinger Website Builder offers the most user-friendly experience I've ever encountered.

Mitch Cardoza

acemcguiresacidtabs.com

Erstellen Sie Ihre Link in Bio-Website

Starten Sie noch heute mit Hostingers Link in Bio-Lösung – es ist einfacher, als Sie denken.

Link in Bio: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Link in der Bio

Was ist eine Link in Bio- oder Bio-Website?

Was bedeutet „Link in Bio“ auf Instagram, TikTok oder Facebook?

Wie fügt man einen Link in die eigene Bio ein?

Was sind die Vorteile einer Bio Link Seite?

Wie erstelle ich einen Bio-Link?

Was kann ich auf meiner Bio-Website verlinken?

Wie unterscheidet sich Hostingers Link in Bio-Tool von anderen, beispielsweise Linktree?

