Persönliche Domainnamen
Sichern Sie sich noch heute Ihre persönliche Domain
Was ist eine persönliche Domain?
Warum sollte ich eine persönliche Domain kaufen?
Erhalten Sie eine professionelle E-Mail
Nutzen Sie nicht länger generische E-Mail-Adressen. Eine persönliche Domain-E-Mail wie kontakt@ihrname.com ist nur ein kleiner Schritt, hat jedoch große Auswirkungen auf Ihre Autorität.
Schützen Sie Ihre Identität
Wenn Sie warten, könnte Ihre persönliche Domain dauerhaft vergeben sein. Sichern Sie sie jetzt, um Identitätsmissbrauch zu vermeiden und Ihre Online-Reputation selbst zu kontrollieren.
Kontrollieren Sie Ihr Image
Dieser Link gehört nur Ihnen – nicht einer Plattform oder einem Arbeitgeber. Sie entscheiden, wie die Inhalte geteilt werden und auf welche Inhalte Nutzer verwiesen werden.
Seien Sie das erste Ergebnis
Eine einprägsame Domain lässt sich leicht teilen und tippen. Das ist ein entscheidender Faktor für stärkere SEO und fördert eine bessere Suchergebnis-Platzierung Ihrer professionellen Website.
Steigern Sie Ihren Markenwert
Eine professionelle Domain hat eine sofort aufwertende Wirkung. So heben Sie sich als wiedererkennbare Marke ab – nicht nur als ein weiterer Link.
Bündeln Sie Ihre Kanäle
Nutzen Sie Ihre persönliche Domain als zentralen Einstiegspunkt für all Ihre Inhalte. Verwenden Sie sie als Link in Bio, um soziale Profile, Portfolio und weiteres zu organisieren.
Finden Sie eine Domainendung, die Ihre Identität widerspiegelt
Machen Sie sich keine Sorgen, wenn .com nicht verfügbar ist. Auch mit anderen starken Endungen können Sie Ihre persönliche Marke klar definieren.
.com
.me
.co
.design
.blog
Leidenschaft in Gewinn verwandeln
Ihre Marke aufbauen
Passen Sie Look und Flair Ihrer Website an: Bearbeiten Sie Details über den intuitiven Drag-and-Drop-Editor und veröffentlichen Sie Ihre Website auf einer repräsentativen Domain.
Mit intelligentem Marketing wachsen
Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihres Links in der Bio aus – mit integriertem SEO, Analysen, E-Mail-Erfassung und Marketing-Integrationen.
Beliebige Produkte verkaufen
Teilen Sie physische Produkte, digitale Downloads, Coaching-Anrufe, Affiliate-Links, Print-on-Demand-Werbeartikel... Ihr Link in der Bio ist darauf ausgelegt, zu konvertieren.