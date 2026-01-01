Mit einem dedizierten Server ist es ganz einfach, Ihr Minecraft-Spiel in etwas Einzigartiges zu verwandeln, indem Sie Mods hinzufügen.

Der erste Schritt besteht darin, einen Mod-Loader wie Fabric oder Forge zu installieren und sicherzustellen, dass Ihre Minecraft-Version auf dem neuesten Stand ist (und sie zu aktualisieren, falls dies nicht der Fall ist), was Sie von Ihrem Dashboard aus tun können.

Finden Sie die gewünschten Mods, laden Sie sie herunter und installieren Sie sie - und überprüfen Sie gleichzeitig ihre Installationsanforderungen. Erstellen Sie dann einfach ein neues Verzeichnis für Ihre Mods, laden Sie die Dateien mit der JAR-Erweiterung hoch, setzen Sie den Status auf „Start” und starten Sie Minecraft neu.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation von Minecraft-Mods.