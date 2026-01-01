Hostinger Affiliate-Programm
Was unsere Partner sagen
Die Zusammenarbeit mit Hostinger ist für uns eine echte Bereicherung. Es ist eine Partnerschaft, die große Zufriedenheit und gegenseitigen Nutzen bringt. Wer einen dauerhaften Wert in einer Partnerschaft sucht, dem können wir Hostinger nur wärmstens empfehlen.
Unsere Partnerschaft mit Hostinger ist außergewöhnlich. Sie sind nicht nur zuverlässig und professionell, sondern auch unglaublich herzlich und hilfsbereit. Das Engagement, das sie an den Tag legen, um qualitativ hochwertige Ergebnisse zeitnah zu erzielen, ist unübertroffen. Die Zusammenarbeit mit ihnen ist ein absolutes Vergnügen.
Hervorragende Konversionsraten, pünktliche Zahlungen und ausgezeichnete Unterstützung. Diese Partnerschaft hat wesentlich zu unserer Umsatzgenerierung beigetragen.
Dabei sein in vier einfachen Schritten
Sofortige Anmeldung
Melden Sie sich in weniger als einer Minute an - es ist völlig kostenlos. Lassen Sie sich verifizieren und erhalten Sie Zugang zu Ihrem Partner-Dashboard.
Leistungsnachverfolgung
Greifen Sie auf eines der besten Affiliate-Control Panels der Branche zu. Verfolgen und optimieren Sie Ihre Kampagnen auf einfache Weise.
Affiliate-Banner nutzen
Sie werden nicht mit leeren Händen dastehen - Sie erhalten alle auf Ihren Stil zugeschnittenen Marketingmaterialien an einem Ort.
Auszahlung
Für jeden berechtigten Verkauf erhalten Sie eine Provision. Sie beginnt bei 40 % und steigt je nach Verkaufsvolumen.