Hostinger Affiliate-Programm

Was unsere Partner sagen

Die Zusammenarbeit mit Hostinger ist für uns eine echte Bereicherung. Es ist eine Partnerschaft, die große Zufriedenheit und gegenseitigen Nutzen bringt. Wer einen dauerhaften Wert in einer Partnerschaft sucht, dem können wir Hostinger nur wärmstens empfehlen.

Unsere Partnerschaft mit Hostinger ist außergewöhnlich. Sie sind nicht nur zuverlässig und professionell, sondern auch unglaublich herzlich und hilfsbereit. Das Engagement, das sie an den Tag legen, um qualitativ hochwertige Ergebnisse zeitnah zu erzielen, ist unübertroffen. Die Zusammenarbeit mit ihnen ist ein absolutes Vergnügen.

Hervorragende Konversionsraten, pünktliche Zahlungen und ausgezeichnete Unterstützung. Diese Partnerschaft hat wesentlich zu unserer Umsatzgenerierung beigetragen.

Dabei sein in vier einfachen Schritten

Sofortige Anmeldung

Melden Sie sich in weniger als einer Minute an - es ist völlig kostenlos. Lassen Sie sich verifizieren und erhalten Sie Zugang zu Ihrem Partner-Dashboard.

Leistungsnachverfolgung

Greifen Sie auf eines der besten Affiliate-Control Panels der Branche zu. Verfolgen und optimieren Sie Ihre Kampagnen auf einfache Weise.

Affiliate-Banner nutzen

Sie werden nicht mit leeren Händen dastehen - Sie erhalten alle auf Ihren Stil zugeschnittenen Marketingmaterialien an einem Ort.

Auszahlung

Für jeden berechtigten Verkauf erhalten Sie eine Provision. Sie beginnt bei 40 % und steigt je nach Verkaufsvolumen.

Nutzerorientiertes Affiliate Marketing

Hohe Konversionsraten

Hohe Konversionsraten

Unsere markenbezogenen und effektiven Werbematerialien sorgen dafür, dass die Besucher, die Sie zu uns schicken, zu Kunden wrden
Leistungsabhängige Provisionen

Je mehr Verkäufe Sie tätigen, desto höher ist Ihre Provision.
Einfach zu starten und zu vergrößern

Erhöhen Sie die Konversionsrate mit professionell gestalteten Werbebannern, Screenshots und vielem mehr.
Affiliate-Programm: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Häufig gestellte Fragen zum Start Ihre Affiliate-Geschäfts

Affiliate-Materialien

Holen Sie mit unseren Materialien das Beste aus Ihrer Partnerschaft heraus.

Affiliate-Programmvereinbarung

Sie können es kaum erwarten, anzufangen? Lesen Sie unseren Leitfaden sorgfältig durch und nehmen Sie am Programm teil!
Affiliate-Programmvereinbarung

Wie weit können Sie gehen?

Je besser Ihre Leistung, desto höher Ihre Provision. Wir begleiten Sie auf jedem Schritt des Weges.

