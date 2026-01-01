Um eine Domain zu registrieren, müssen Sie persönliche Daten zur Überprüfung angeben, darunter Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse.

Diese Informationen werden in der öffentlichen WHOIS-Datenbank als Eintrag gespeichert, auf den jeder über eine WHOIS-Abfrage zugreifen kann. Dies gilt nicht für Domains, die in der EU registriert und durch die GDPR geschützt sind oder deren Daten durch den Domain Privacy Protection Service geschützt sind.

Wenn Sie für Ihre Domain WHOIS Privacy Protection aktiviert haben, werden Ihre Daten geschützt, indem sie durch die Daten eines Proxy-Servers ersetzt werden. Hostinger-Nutzer können diesen Service kostenlos genießen. Er ist für alle kürzlich erworbenen Domains aktiviert und kann über das hPanel eingeschaltet werden.