WHOIS Domain-Abfrage
Erfahren Sie alles, was Sie über einen Domainnamen wissen müssen.
Domain-Verfügbarkeit prüfen
Mit dem WHOIS-Suchtool von Hostinger können Sie überprüfen, ob Ihr gewünschter Domainname verfügbar ist. Sollte das der Fall sein, können Sie sofort unseren Domain Check nutzen und ihn für Ihre Website erwerben.
Domain-Besitzer finden
Wenn Ihre Wunschdomain bereits vergeben ist, dann nutzen Sie unseren WHOIS-Abfrageservice, um alle öffentlichen Informationen über den aktuellen Inhaber der Website zu finden, wie Name und persönliche Kontaktdaten.
Ablaufdatum anzeigen
Finden Sie heraus, wann ein Domainname abläuft. So haben Sie die Möglichkeit, eine großartige Domain zu ergattern, sobald sie frei wird, falls der derzeitige Besitzer beschließt, sie nicht zu verlängern.