WHOIS Domain-Abfrage

Erfahren Sie alles, was Sie über einen Domainnamen wissen müssen.

Domain-Verfügbarkeit prüfen

Mit dem WHOIS-Suchtool von Hostinger können Sie überprüfen, ob Ihr gewünschter Domainname verfügbar ist. Sollte das der Fall sein, können Sie sofort unseren Domain Check nutzen und ihn für Ihre Website erwerben.

Domain-Besitzer finden

Wenn Ihre Wunschdomain bereits vergeben ist, dann nutzen Sie unseren WHOIS-Abfrageservice, um alle öffentlichen Informationen über den aktuellen Inhaber der Website zu finden, wie Name und persönliche Kontaktdaten.

Ablaufdatum anzeigen

Finden Sie heraus, wann ein Domainname abläuft. So haben Sie die Möglichkeit, eine großartige Domain zu ergattern, sobald sie frei wird, falls der derzeitige Besitzer beschließt, sie nicht zu verlängern.

Was ist das WHOIS-Abfragetool?

Hostingers WHOIS-Abfragetool zeigt die neuesten in der offiziellen WHOIS-Domain-Datenbank registrierten Daten an. Sie können damit kostenlos und beliebig oft Informationen über den Registranten der Domain einholen.

Wie funktioniert es?

Wenn jemand einen Domainnamen registriert, muss er seine Informationen an die ICANN übermitteln. Einige dieser Informationen werden in der öffentlichen Datenbank zur Verfügung gestellt und können über unsere Abfragedienste abgerufen werden.
WHOIS: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema WHOIS-Abfrage-Datenbank.

Was ist die WHOIS-Datenbank?

Was ist WHOIS-Datenschutz?

Ist das WHOIS Prüf-Tool kostenlos?

Wie benutzt man das WHOIS-Daten-Such-Tool?

Wie aktualisiert man seine WHOIS-Informationen?

Warum sind einige WHOIS-Einträge versteckt?

Wie werden die WHOIS-Informationen ausgeblendet?

Kann das WHOIS-Suchtool zur Registrierung von Domains verwendet werden?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

