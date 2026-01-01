Ein Domainname ist die Internetadresse Ihrer Website, die aus einem Webseitennamen und einer Domainendung besteht. Domains machen es einfacher, im Internet zu navigieren, da die Alternative die Verwendung von IP-Adressen wäre.

Eine Domainendung ist der letzte Teil des Domainnamens, der direkt nach dem Punkt steht. Sie kann entweder allgemein sein, wie .com, .net oder .online, oder den Zweck oder den Standort der Website angeben, wie .store, .edu oder .de.