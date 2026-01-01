Print-on-Demand (POD) bedeutet, dass Ihre Produkte erst nach der Bestellung gefertigt werden. Die Produktsynchronisierung zwischen Printful und Hostinger Baukasten ermöglicht einen nahtlosen Ablauf.

Wenn ein Kunde ein Produkt bestellt, wird es von Printful gedruckt und verschickt. So sparen Sie Lagerkosten, Transaktionsgebühren und Logistikaufwand. Dieser Ablauf zwischen Hostinger und Printful ist vollständig automatisiert, sodass Sie sich um nichts kümmern müssen.