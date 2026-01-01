Le dropshipping vous permet de vendre des produits en ligne sans aucun stock. Chaque commande passée sur votre boutique est automatiquement transférée à un fournisseur tiers, chargé de l'expédition du produit au client final.

L'impression à la demande est une forme de dropshipping, car le vendeur ne possède pas de stock. Le fournisseur gère l'expédition et la logistique.

L'impression à la demande est la solution parfaite pour les personnes souhaitant vendre des produits personnalisés et créer une marque unique, sans investir ni gérer de stocks. C'est l'idéal pour les influenceurs, les artistes et les entreprises qui souhaitent vendre des produits dérivés ou personnalisés en ligne.