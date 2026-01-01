Créateur de sites internet IA
De l'idée au site de vos rêves, en quelques minutes
Profitez de 14 jours gratuits. Aucune carte bancaire requise.Découvrir les plans
Comment créer un site avec l'IA
1. Décrivez votre vision
2. Personnalisez votre site
3. Publiez-le en un clic
Développez votre activité en ligne plus rapidement grâce à l'IA
Commencez à vendre dès aujourd'hui
Obtenez un site e-commerce complet, qui accepte les paiements et les réservations, met en valeur vos produits, intègre des outils d'analyse et génère des descriptions à partir de vos images.
Laissez l'IA générer du trafic et des ventes
Lancez des campagnes email alimentées par l'IA avec Hostinger Reach, améliorez votre positionnement dans les moteurs de recherche grâce à l'assistant IA SEO et connectez Google Ads, Meta Pixel et Analytics pour obtenir de meilleurs résultats.
Créez rapidement du contenu engageant
Rédigez du contenu web captivant dans n'importe quel style avec l'éditeur de texte IA, puis renforcez votre crédibilité et inspirez confiance grâce à des articles de blog qui incitent les lecteurs à revenir régulièrement.
Démarquez-vous avec des visuels percutants
Créez instantanément des pages, sections, logos et images adaptés à votre marque.
Créez des sites qui s'affichent parfaitement sur n'importe quel appareil
Découvrez pourquoi plus de 3 millions de propriétaires de sites web choisissent Hostinger
Jakeb Thornberry
Le créateur de sites internet de Hostinger est clairement au-dessus du lot. Aucun autre outil que j'ai testé, même Wix ou GoDaddy, n'offre autant de simplicité et de possibilités.
Marcus Yogananda Borg
Avant, j'utilisais Wix, qui était cher et beaucoup moins précis. Avec Hostinger, je peux gérer plusieurs sites web sans stress et à moindre coût. Je recommande vivement Hostinger !
David Watson
J'ai utilisé tous les autres CMS connus, y compris WiX, 123 Reg, etc. C'est de loin le meilleur qu'on a utilisé. Je le recommande vivement.
Trouvez le plan du créateur de sites internet idéal pour vous
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Annulez à tout instant
Support disponible 24 h/24, 7 j/7
+3 mois en plus
Fonctionnalités Premium :
+3 mois en plus
Toutes les fonctionnalités du plan Premium et :
+3 mois en plus
Fonctionnalités Premium :
+3 mois en plus
Toutes les fonctionnalités du plan Premium et :
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.