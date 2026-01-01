Vous pouvez monétiser un site conçu avec le créateur de sites internet avec IA de Hostinger comme n'importe quel autre site web. Par exemple, les publicités fonctionnent très bien sur les sites créés par IA, tout comme l'e-commerce, le marketing d'affiliation, les abonnements ou toute autre méthode de revenus. Il n'y a aucune restriction ou limitation concernant la création par IA.

Les sites créés par notre IA génèrent des conversions exceptionnelles, car ils reposent sur des principes de conversion fiables et offrent une base solide que vous pouvez adapter à votre audience.

Pour booster les conversions sur votre site, créez des appels à l'action convaincants, ajoutez des éléments de confiance (avis, témoignages, etc.) et testez différents titres, couleurs de boutons et mises en page grâce à notre éditeur par glisser-déposer.

Une fois publié, votre site vous appartient et vous pouvez le modifier, le monétiser, voire le vendre. La qualité professionnelle, la flexibilité et le code propre sont des éléments attractifs pour les acheteurs.

Pour des stratégies détaillées et des instructions étape par étape, consultez notre guide complet : comment monétiser un site web.