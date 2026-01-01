منشئ المواقع الإلكترونية

ابدأ ببناء موقعك الإلكتروني مجانًا تمامًا مع فترة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا - لا حاجة لبطاقة ائتمان. لنشر موقعك الإلكتروني وتفعيله، ستحتاج إلى إحدى باقاتنا المدفوعة:

Premium (ابتداءً من MAD 13.99/الشهر): مثالية للمواقع الشخصية والشركات الصغيرة التي تسعى إلى ترسيخ حضورها الإلكتروني بميزات احترافية.

Business (ابتداءً من MAD 20.99/الشهر): مثالية إذا كنت ترغب في إضافة وظائف التجارة الإلكترونية وبيع المنتجات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الوصول إلى أدوات أعمال متقدمة.

تتضمن كلتا الباقتين كل ما تحتاجه: أدوات ذكاء اصطناعي مفيدة، ونطاق مجاني للباقات لمدة 12 شهرًا أو أكثر، واستضافة موثوقة، وشهادات SSL، ودعم فني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بدون رسوم خفية.

إذا كانت ميزانيتك محدودة، فإن استخدام مُنشئ مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي لدينا أرخص بكثير من توظيف مطور ويب، مما يجعله خيارًا رائعًا للشركات الصغيرة. يمكن أن يكلف تطوير الويب التقليدي آلاف الدولارات ويستغرق شهورًا، بينما توفر أدوات بناء الذكاء الاصطناعي نتائج احترافية في دقائق مقابل جزء بسيط من التكلفة.