نبذة عنا
حقّق نجاحك على الإنترنت مع Hostinger
استضافة مواقع معترف بها عالميًا
*معترف به من قبل Financial Times.
تاريخنا
2004
في شهر نوفمبر وفي مدينة كاوناس، ليتوانيا، أسست مجموعة من رواد أعمال شباب شركة شخصية وأطلقوا عليها اسم Hosting Media.
2007
تم إطلاق 000webhost.com، الشركة الرائدة عالميًا في خدمات استضافة المواقع المجانية!
2008
أطلقنا العلامة التجارية Hosting24.com لاستضافة المواقع من الدرجة الأولى والتي تعمل على cPanel.
2011
ولدت علامة استضافة المواقع، Hostinger، مع hPanel المصممة في مكاتبنا.
2016
بدأت خدمة الاستضافة السحابية الداخلية بالبروز.
2019
مع نمو سنوي مُستقر، أصبحنا فريقًا يضم أكثر من 400 شخص حول العالم.
2020
أصبحت Hostinger شركة استضافة المواقع الأسرع نموًا. اعترفت بنا سلطات تجارية مثل Bitcatcha و PCMag.
2021
لقد دمجت Hostinger منشئ المواقع Zyro كجزء من خدماتها.
2023
تم إطلاق روبوت المحادثة AI لدعم عملائنا.
2024
عدد العملاء تجاوز 3 ملايين.
2025
تخدم شركة هوستينجر أكثر من 4 ملايين عميل.
نقاط قوتنا
أدوات إدارة سلسة
سرعة الموقع
دعم مخصص 24/7
أدوات إدارة سلسة
مهما كانت خلفيتك أو خبرتك التقنية، فقد تم إنشاء أدواتنا لبناء المواقع وإدارتها مع وضع تجربة المستخدم والقوة في الاعتبار. تحكم في جميع مهامك من مكان واحد باستخدام hPanel، سواء كانت متعلقة بالدومينات أو استضافة المواقع أو حسابات البريد الإلكتروني أو غيرها من المهام. وفّر وقتك لما هو مهم باستخدام أداة إنشاء المواقع التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من Hostinger. أنشئ موقعاً إلكترونياً وانشره في غضون دقائق، دون حدود.
سرعة الموقع
نريد لمنشئي المواقع الإلكترونية وأصحاب الأعمال المضي قدمًا وبسرعة. تخيل تحميل موقعك في غضون أجزاءٍ من الثانية في أي مكان في العالم من خلال خوادمنا المنتشرة عالميًا، مع ضمان وقت تشغيل بنسبة 99.9%. دلل جمهورك بأفضل تجربة مستخدم، وراقب ترتيب موقعك وهو يتحسّن.
دعم مخصص 24/7
نحن هنا لمساعدة كل شخص شغوف وملتزم لديه طموح لإحداث ثورة في عالم الويب. يتحدث فريق نجاح العملاء لدينا 8 لغات، لكي تتمكن من توصيل أفكارك ومخاوفك بلغتك الأم وبكل ثقة. لن تطول مشكلاتك بعد الآن، نعدك بالرد على استفساراتك بسرعة وبحلول مفيدة.
ملايين العملاء الراضين
لا تكتفي بما نقوله نحن، فهناك الملايين من العملاء السعداء باستخدام Hostinger.
تواصلت مؤخراً مع خدمة نجاح العملاء من Hostinger. لقد كانت خدمة فريق دعمهم واحدة من أفضل الخدمات التي جربتها. لم تكن إجاباتهم مفيدة فحسب، بل مُساعدة أيضاً. لقد تمكنوا من اكتشاف المشكلة بأقل عدد من المعلومات ثم حلها بسرعة.
أخذت بعض دورات تصميم وتطوير الويب وكانت إدارة المواقع الإلكترونية بمفردي أمراً جديداً بالنسبة لي. كنت أرغب في ممارسة المهارات التي كنت أتعلمها، لذلك بحثت عن مضيف مميز، والأهم من ذلك أن يسمح لي بالتحكم الكامل في تعليماتي البرمجية. وهكذا تعرّفت على Hostinger.
لديّ في الوقت الحالي 94 موقعًا مستضافًا على Hostinger. أنا وعملائي أحببنا Hostinger دائمًا لأمرين: سرعة الخادم ودعم العملاء من فئة الخمس نجوم. استضافة Hostinger هي أفضل منصة للجميع من المبتدئين إلى المطورين المحترفين.
