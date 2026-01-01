.Three.TwoOnline

نبذة عنا

حقّق نجاحك على الإنترنت مع Hostinger

تهدف Hostinger إلى جعل التواجد على الإنترنت متاحًا للجميع حول العالم، من المطورين إلى المدونين الطموحين وأصحاب الأعمال. بفضل تقنية الاستضافة السريعة لدينا، ومنشئ المواقع المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ولوحة التحكم سهلة التشغيل hPanel، يمكنك النجاح عبر الإنترنت بشكل أسرع وأسهل.
استضافة مواقع معترف بها عالميًا

تم إطلاق Hostinger في عام 2004 كشركة ناشئة في مجال التكنولوجيا في ليتوانيا، وهي الآن شركة رائدة في توفير حلول استضافة المواقع، ونحن نخدم أكثر من 4 مليون شخص من أكثر من 150 دولة
وفاءً لسمعتنا، وبعد تصنيفنا كواحدة من الشركات الأسرع نموًا في أوروبا للسنة السادسة على التوالي من قبل FT 1000، سنواصل تحسين خدماتنا وفتح أسواق جديدة، وسنساهم في المزيد من قصص النجاح.

*معترف به من قبل Financial Times.

تاريخنا

2004

2004

في شهر نوفمبر وفي مدينة كاوناس، ليتوانيا، أسست مجموعة من رواد أعمال شباب شركة شخصية وأطلقوا عليها اسم Hosting Media.

2007

2007

تم إطلاق 000webhost.com، الشركة الرائدة عالميًا في خدمات استضافة المواقع المجانية!

2008

2008

أطلقنا العلامة التجارية Hosting24.com لاستضافة المواقع من الدرجة الأولى والتي تعمل على cPanel.

2011

2011

ولدت علامة استضافة المواقع، Hostinger، مع hPanel المصممة في مكاتبنا.

2016

2016

بدأت خدمة الاستضافة السحابية الداخلية بالبروز.

2019

2019

مع نمو سنوي مُستقر، أصبحنا فريقًا يضم أكثر من 400 شخص حول العالم.

2020

2020

أصبحت Hostinger شركة استضافة المواقع الأسرع نموًا. اعترفت بنا سلطات تجارية مثل Bitcatcha و PCMag.

2021

2021

لقد دمجت Hostinger منشئ المواقع Zyro كجزء من خدماتها.

2023

2023

تم إطلاق روبوت المحادثة AI لدعم عملائنا.

2024

2024

عدد العملاء تجاوز 3 ملايين.

2025

2025

تخدم شركة هوستينجر أكثر من 4 ملايين عميل.

نقاط قوتنا

أدوات إدارة سلسة

سرعة الموقع

دعم مخصص 24/7

مهما كانت خلفيتك أو خبرتك التقنية، فقد تم إنشاء أدواتنا لبناء المواقع وإدارتها مع وضع تجربة المستخدم والقوة في الاعتبار. تحكم في جميع مهامك من مكان واحد باستخدام hPanel، سواء كانت متعلقة بالدومينات أو استضافة المواقع أو حسابات البريد الإلكتروني أو غيرها من المهام. وفّر وقتك لما هو مهم باستخدام أداة إنشاء المواقع التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من Hostinger. أنشئ موقعاً إلكترونياً وانشره في غضون دقائق، دون حدود.

نريد لمنشئي المواقع الإلكترونية وأصحاب الأعمال المضي قدمًا وبسرعة. تخيل تحميل موقعك في غضون أجزاءٍ من الثانية في أي مكان في العالم من خلال خوادمنا المنتشرة عالميًا، مع ضمان وقت تشغيل بنسبة 99.9%. دلل جمهورك بأفضل تجربة مستخدم، وراقب ترتيب موقعك وهو يتحسّن.

نحن هنا لمساعدة كل شخص شغوف وملتزم لديه طموح لإحداث ثورة في عالم الويب. يتحدث فريق نجاح العملاء لدينا 8 لغات، لكي تتمكن من توصيل أفكارك ومخاوفك بلغتك الأم وبكل ثقة. لن تطول مشكلاتك بعد الآن، نعدك بالرد على استفساراتك بسرعة وبحلول مفيدة.

ملايين العملاء الراضين

لا تكتفي بما نقوله نحن، فهناك الملايين من العملاء السعداء باستخدام Hostinger.

متجر Podaz
متجر إلكتروني

تواصلت مؤخراً مع خدمة نجاح العملاء من Hostinger. لقد كانت خدمة فريق دعمهم واحدة من أفضل الخدمات التي جربتها. لم تكن إجاباتهم مفيدة فحسب، بل مُساعدة أيضاً. لقد تمكنوا من اكتشاف المشكلة بأقل عدد من المعلومات ثم حلها بسرعة.

أندرو
مطور ويب

أخذت بعض دورات تصميم وتطوير الويب وكانت إدارة المواقع الإلكترونية بمفردي أمراً جديداً بالنسبة لي. كنت أرغب في ممارسة المهارات التي كنت أتعلمها، لذلك بحثت عن مضيف مميز، والأهم من ذلك أن يسمح لي بالتحكم الكامل في تعليماتي البرمجية. وهكذا تعرّفت على Hostinger.

ارميا كوبينا
مهندس برمجيات

لديّ في الوقت الحالي 94 موقعًا مستضافًا على Hostinger. أنا وعملائي أحببنا Hostinger دائمًا لأمرين: سرعة الخادم ودعم العملاء من فئة الخمس نجوم. استضافة Hostinger هي أفضل منصة للجميع من المبتدئين إلى المطورين المحترفين.

تكنولوجيا

ابتكارات حديثة

بصفتنا أحد موفري خدمات استضافة المواقع الأسرع والأكثر كفاءة، نحن نستمرّ دوما في مواكبة أحدث التطورات التقنية في الميدان. نعمل باستمرار على تحسين البنية التحتية لخوادمنا من خلال حلول مكافحة DDoS المتقدمة وتكنولوجيا تجميع البيانات التي تعمل بنظام LiteSpeed ولوحة التحكم المصممة خصيصًا لدينا، hPanel.
اعرف المزيد حول تقنياتنا
موارد بشرية

فريق ملتزم من الأبطال

Hostinger هي واحدة من أسرع شركات استضافة المواقع الإلكترونية نموًا، مع أكثر من 900 موظف في 54 دولة. وكما نهتم بعملائنا، نهتم بفريقنا أيضًا، لننمو معًا مهنيًا ونرتقي بخدماتنا إلى المستوى التالي. انضم إلى Hostinger وشاركنا الرحلة!
تفقد فرص العمل
هوس العملاء

ننصت لك، قبل التحدث معك

أنت، العميل، صاحب أعلى رتبة في Hostinger. ملاحظاتك تُهمنا لتحسين منتجاتنا وعملياتنا ورضا العملاء بشكل عام. نحن في بحث دائم عن أفكار عملائنا من خلال الاستطلاعات والمراجعات عبر الإنترنت والمقابلات الفردية.
اتصل بنا
Branch left
Hostinger هو حقّا مضيف قوي جدًا
Bitcatcha
Branch right
Branch left
أفضل وقت تشغيل من الدرجة الأولى
PCMag
Branch right
Branch left
كأنك مشترك في خطة استضافة مميزة
Quicksprout
Branch right

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

