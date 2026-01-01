استضافة OpenClaw
انشر OpenClaw في ثوانٍ
Pick your perfect OpenClaw Hosting plan
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.
تم إعداد أتمتة الذكاء الاصطناعي في OpenClaw مسبقًا من أجلك
قم بتشغيل استضافة OpenClaw VPS لتشغيل سير عمل الذكاء الاصطناعي المستقل
نشر بنقرة واحدة
تجنّب التعقيدات التقنية. أطلق نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بك في ثوانٍ باستخدام قالب مُثبّت مسبقًا. لا حاجة إلى كتابة أكواد أو إعدادات خادم معقدة - فقط انقر وابدأ.
أرصدة الذكاء الاصطناعي المدمجة مسبقًا
انسَ متاعب واجهة برمجة التطبيقات (API). يتم ربط رصيد الذكاء الاصطناعي الخاص بك تلقائيًا وهو جاهز للاستخدام فورًا. لا حاجة لحسابات خارجية أو مفاتيح يدوية - فقط أتمتة فورية.
موثوقية دائمة
حافظ على عمل مساعدك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يبقى الذكاء الاصطناعي الخاص بك نشطًا على خادم افتراضي خاص للتعامل مع العملاء المحتملين وإدارة المهام حتى عندما يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك غير متصل بالإنترنت.
نشر بنقرة واحدة
تجنّب التعقيدات التقنية. أطلق نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بك في ثوانٍ باستخدام قالب مُثبّت مسبقًا. لا حاجة إلى كتابة أكواد أو إعدادات خادم معقدة - فقط انقر وابدأ.
أرصدة الذكاء الاصطناعي المدمجة مسبقًا
انسَ متاعب واجهة برمجة التطبيقات (API). يتم ربط رصيد الذكاء الاصطناعي الخاص بك تلقائيًا وهو جاهز للاستخدام فورًا. لا حاجة لحسابات خارجية أو مفاتيح يدوية - فقط أتمتة فورية.
موثوقية دائمة
حافظ على عمل مساعدك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يبقى الذكاء الاصطناعي الخاص بك نشطًا على خادم افتراضي خاص للتعامل مع العملاء المحتملين وإدارة المهام حتى عندما يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك غير متصل بالإنترنت.
استضافة OpenClaw التي يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. وأداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.
الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.