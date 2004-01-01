OpenClawのVPSホスティングは、チャットでの応答だけでなく実際のタスクも実行できる、常時稼働のAIエージェントを求める上級ユーザー、開発者、小規模チームに最適です。GitHub、ブラウザー、メール、データベースなど複数のツールにまたがるワークフローを自動化したい場合や、チーム / コミュニティ向けに複数チャネルで動作するアシスタントを運用したい場合、カスタムスキルやプラグインを試したい場合にも適しています。さらに、フルマネージドなSaaS環境に任せるのではなく、データや認証情報を自分のサーバーで管理したいなど、プライバシーを重視するユーザーにも適しています。