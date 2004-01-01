OpenClawホスティング

OpenClaw

64％オフ
KVM 1
¥  789 /月
更新料は2年で¥ 1,569/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
4GBのRAM
50GBのNVMeディスク容量
4TBの帯域幅
一番人気
61％オフ
KVM 2
¥  1,099 /月
更新料は2年で¥ 2,039/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
8GBのRAM
100GBのNVMeディスク容量
8TBの帯域幅
67％オフ
KVM 4
¥  1,569 /月
更新料は2年で¥ 3,909/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
16GBのRAM
200GBのNVMeディスク容量
16TBの帯域幅
67％オフ
KVM 8
¥  3,129 /月
更新料は2年で¥ 7,829/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
32GBのRAM
400GBのNVMeディスク容量
32TBの帯域幅
どのプランでも充実の機能を完備

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

OpenClawのAI自動化は事前設定済み

OpenClawは、プライベートアシスタントとして機能する実績あるオープンソースAIです。24時間365日稼働し、WhatsApp、Telegram、Slackなど、普段使うメッセージングアプリやプラットフォームでのチャットやタスク処理を代行します。

HostingerのVPSでホストすれば、AIに適したセキュアな環境を用意でき、プライバシーも完全に確保できます。手間は一切かかりません。ワンクリックセットアップでインストールが完了し、AIクレジットも事前に設定済みなので、すぐに使い始められます。
OpenClaw

OpenClawのVPSホスティングで自律型AIワークフローを強化

プライベートVPSでOpenClawをホストすれば、常時稼働のアシスタントとして利用できます。セキュアな環境を保ちながら、日々のワークフローを自動化し、メッセージ管理やタスク処理を任せられます。

信頼できるOpenClawホスティング

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間によるチャットがすぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

Kodeeでスマートに管理

Kodeeは、気軽に相談できるAIアシスタントで、VPSに関する質問にいつでも対応します。

常時稼働し、追加料金なしで利用できます。エラー修正、ファイアウォールのアップデート、データ管理など、VPS運用に必要な作業を幅広くサポートします。シンプルな指示を、サーバー操作として実行できる形に変換し、手順を分かりやすくして作業時間を短縮します。
OpenClaw

30日間の返金保証

30日間の返金保証により、安心してお試しいただけます。詳細は当社の返金ポリシーをご覧ください。

OpenClawホスティングに関するよくある質問

プライバシーへの配慮

