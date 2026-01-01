¡No te pierdas las ofertas por tiempo limitado!
Explorar
Hasta 67% de descuento en

hosting para OpenClaw

Automatiza tu día a día con el hosting para OpenClaw

Configuración con 1 clic
Créditos de IA preconfigurados
Bonificación de 2x créditos de IA
Privacidad y soberanía de los datos
MX$  97.99 /mes
Garantía de reembolso de 30 días
openclaw

Precios accesibles para tu web

-60%
KVM 1
MX$  245.99
MX$  97.99 /mes
Oferta por tiempo limitado
Se renueva a MX$ 168.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-57%
KVM 2
MX$  315.99
MX$  136.99 /mes
Oferta por tiempo limitado
Se renueva a MX$ 245.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-66%
KVM 4
MX$  560.99
MX$  192.99 /mes
Oferta por tiempo limitado
Se renueva a MX$ 455.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MX$  1,155.99
MX$  385.99 /mes
Oferta por tiempo limitado
Se renueva a MX$ 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-60%
KVM 1
MX$  245.99
MX$  97.99 /mes
Oferta por tiempo limitado
Se renueva a MX$ 168.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-57%
KVM 2
MX$  315.99
MX$  136.99 /mes
Oferta por tiempo limitado
Se renueva a MX$ 245.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-66%
KVM 4
MX$  560.99
MX$  192.99 /mes
Oferta por tiempo limitado
Se renueva a MX$ 455.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MX$  1,155.99
MX$  385.99 /mes
Oferta por tiempo limitado
Se renueva a MX$ 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Centros de datos en todo el mundo
Copias de seguridad semanales gratuitas
Gestión de firewalls
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Asistente de IA impulsado por MCP
Dominio .cloud gratis durante 1 año
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Centros de datos en todo el mundo
Copias de seguridad semanales gratuitas
Gestión de firewalls
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Asistente de IA impulsado por MCP
Dominio .cloud gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido entre la cantidad de meses que lo componen.

El pago se puede realizar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Infraestructura fiable y escalable

OpenClaw es una app pensada para que los equipos ejecuten y gestionen flujos de trabajo en un entorno estructurado y controlado. Se adapta a una amplia variedad de casos de uso, desde aplicaciones sencillas hasta proyectos complejos con múltiples componentes que necesitan control y organización.

Alojar OpenClaw en un VPS te da el control necesario para adaptar los recursos y las configuraciones a cada proyecto. Esta configuración también permite un rendimiento constante y un escalado fluido a medida que crecen las cargas de trabajo.
openclaw

Potencia tu IA autónoma con el hosting VPS de OpenClaw

Mantén tu asistente siempre disponible, seguro y privado con un VPS para OpenClaw. La solución ideal para automatizar tareas, integrar tus chats y ejecutar procesos de sistema de forma escalable.

Seguridad avanzada

Detecta archivos maliciosos con un escáner de malware, protege tu servidor con defensa DDoS y un firewall integrado, y controla el acceso a tu sitio web con una IP dedicada.

openclaw

Rendimiento excepcional

Tu servidor funcionará con procesadores AMD EPYC y almacenamiento NVMe SSD, y tendrás una infraestructura de 300 Mb/s para lo que necesites. Si te hacen falta más recursos de VPS, puedes mejorar tu plan en cualquier momento con unos pocos clics.

openclaw

Control total, sin riesgos

Configura tu hosting MEVN con acceso root completo como quieras. Antes de hacer cualquier cambio importante, crea una instantánea manual gratuita. Si ocurre algo, restaura tus datos con el último backup automático gratuito.

openclaw

Seguridad avanzada

Detecta archivos maliciosos con un escáner de malware, protege tu servidor con defensa DDoS y un firewall integrado, y controla el acceso a tu sitio web con una IP dedicada.

openclaw

Rendimiento excepcional

Tu servidor funcionará con procesadores AMD EPYC y almacenamiento NVMe SSD, y tendrás una infraestructura de 300 Mb/s para lo que necesites. Si te hacen falta más recursos de VPS, puedes mejorar tu plan en cualquier momento con unos pocos clics.

openclaw

Control total, sin riesgos

Configura tu hosting MEVN con acceso root completo como quieras. Antes de hacer cualquier cambio importante, crea una instantánea manual gratuita. Si ocurre algo, restaura tus datos con el último backup automático gratuito.

openclaw

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Entorno local. Alcance global.

Aumenta la velocidad de carga eligiendo la ubicación del servidor que esté lo más cerca posible de tu audiencia. Tenemos centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.

Image

Un hosting para OpenClaw fiable

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

¡Estoy contentísimo con el hosting VPS de Hostinger! Su tiempo de actividad es excelente y mi web siempre funciona de maravilla. Además, cuando necesito ayuda, el equipo de soporte responde al momento, con profesionalidad y con soluciones claras.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y el soporte humano se complementan de lujo. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente fiable.

Omkar
Omkar

Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa funciona de maravilla, estoy muy satisfecho con los servicios que me brindan. No es tan caro como otros y sus planes de precios y configuraciones de VPS son geniales.

Trabaja mejor con Kodee

Kodee, tu asistente con IA, está aquí para ayudarte con cualquier duda sobre VPS.

El agente de IA funciona las 24 horas del día sin coste adicional para ayudarte con todas las tareas de gestión del VPS. Ya sea para solucionar un error, actualizar tu firewall o gestionar datos, el agente de IA simplifica el proceso y te ahorra tiempo al convertir prompts sencillos en operaciones de servidor fiables.
openclaw

30 días de garantía para la devolución del dinero

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para más detalles.

Google
Puntaje:
4.8/5
1,237
opiniones
HostAdvice
Puntaje:
4.6/5
2,432
opiniones
WpBeginner
Puntaje:
4.7
874
opiniones

¿Qué es OpenClaw y para qué puedo usarlo en un VPS?

¿Qué es OpenClaw y para qué puedo usarlo en un VPS?

¿Por qué me conviene ejecutar OpenClaw en un VPS y no en mi ordenador?

¿Cuánto control y personalización tengo al alojar OpenClaw en un VPS?

¿Cómo afecta un VPS al rendimiento, la escalabilidad y la fiabilidad de OpenClaw?

¿Para quién es más adecuado el hosting VPS de OpenClaw?

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener información sobre cómo interactúas con él, así como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientación, personalización y análisis de anuncios, como se describe en nuestra Política de cookies.