Generador de dominio con IA gratis
Utiliza nuestro creador de dominio con IA gratuito para encontrar nombres únicos para tu sitio web o marca, y hazte con tu dominio ideal en segundos.
Genera las mejores sugerencias de nombres de dominio en 4 pasos
1. Encuentra tus palabras clave
2. Utiliza el generador de IA de nombres de dominio
3. Selecciona y asegura tu dominio al instante
4. Lanza tu idea
Da rienda suelta a tu creatividad con extensiones de dominio alternativas
.com sigue siendo el rey
Es el estándar mundialmente reconocido. Si está disponible, asegura siempre el dominio .com para maximizar la confianza del cliente y minimizar la pérdida de tráfico.
.net y .io para tecnología
Usa .net si tu marca está basada en la web. Por otro lado, .io es muy popular entre startups, servicios y desarrolladores modernos.
.org para generar confianza
Muy asociado con organizaciones sin ánimo de lucro, información y comunidad. Ofrece una imagen de fuente fiable.
.store o .shop
Lanza tu web de ecommerce con la señal adecuada. Estas extensiones indican inmediatamente a los visitantes que vendes online.
.co y TLD locales
.co es una alternativa corta y moderna a .com. Utiliza dominios de nivel superior específicos de cada país, como .es, para llegar claramente a un público local o nacional.
.me, .site o .online
Perfectos para tu marca personal. Utiliza estos para crear un portafolio, un sitio web de consultoría o una presencia online flexible.
Todo lo que necesitas sin pagar de más.
Ya tienes tu dominio. ¿Y ahora qué?
Crea tu sitio web
Crea tu sitio web en minutos. Elige una plantilla diseñada por un profesional o deja que nuestro Creador de páginas web con IA cree tu web de alta conversión con un prompt sencillo.
Consigue tu plan de hosting
Un dominio necesita un hosting rápido y seguro. Elige un plan de hosting web con un 99,9 % de tiempo de actividad y veloz. Incluye un dominio gratuito durante un año con los planes anuales que cumplan los requisitos.
Obtén un email profesional
Genera confianza al instante con un email profesional basado en dominio. Todos los planes de hosting incluyen una cuenta de email profesional, o puedes mejorar a Google Workspace.
Genera un logo personalizado
Completa la imagen de tu marca. Usa nuestro Generador de logotipos con IA para crear un logo único que defina tu identidad profesional al instante.
