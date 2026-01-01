Não se preocupe se o domínio .com já estiver registrado. Ainda é possível escolher extensões poderosas para encontrar um nome que represente melhor sua marca e o nicho.

.com ainda é o rei É o padrão reconhecido globalmente. Se estiver disponível, sempre garanta o .com para aumentar a confiança do público e evitar perda de tráfego.

.net e .io para tecnologia Use .net se sua marca for baseada na web (“network”). Já o .io é muito popular entre startups modernas, serviços e desenvolvedores.

.org para confiança Amplamente associada a organizações sem fins lucrativos, informação e comunidade. Transmite imediatamente a sensação de uma fonte confiável e fidedigna.

.store ou .shop Lance sua loja virtual com a extensão ideal. Essas extensões ajudam a transmitir confiança e indicam imediatamente que o negócio opera online.

.co e TLDs locais .co é uma alternativa curta e moderna ao .com. TLDs específicos por país, como .us, fortalecem a conexão com um público local ou nacional.