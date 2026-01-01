Gerador de domínio com IA grátis

Gere as melhores sugestões de nomes de domínio em 4 etapas

1. Encontre suas palavras-chave

Faça um brainstorming com as palavras que definem sua marca, nicho ou localização. Uma palavra-chave forte é o ingrediente secreto para um ótimo nome de domínio.

2. Use o gerador de domínios com IA

3. Escolha e registre seu domínio instantaneamente

4. Publique sua ideia

Use sua criatividade com extensões de domínio alternativas

Não se preocupe se o domínio .com já estiver registrado. Ainda é possível escolher extensões poderosas para encontrar um nome que represente melhor sua marca e o nicho.

.com ainda é o rei

É o padrão reconhecido globalmente. Se estiver disponível, sempre garanta o .com para aumentar a confiança do público e evitar perda de tráfego.

.net e .io para tecnologia

Use .net se sua marca for baseada na web (“network”). Já o .io é muito popular entre startups modernas, serviços e desenvolvedores.

.org para confiança

Amplamente associada a organizações sem fins lucrativos, informação e comunidade. Transmite imediatamente a sensação de uma fonte confiável e fidedigna.

.store ou .shop

Lance sua loja virtual com a extensão ideal. Essas extensões ajudam a transmitir confiança e indicam imediatamente que o negócio opera online.

.co e TLDs locais

.co é uma alternativa curta e moderna ao .com. TLDs específicos por país, como .us, fortalecem a conexão com um público local ou nacional.

.me, .site ou .online

Perfeito para branding pessoal. Use-os para criar um portfólio, um site de consultoria ou uma presença online flexível.

Tudo o que você precisa, sem custo adicional.

Então, você registrou seu domínio. E agora?

Crie seu site

Crie seu site

Crie seu site em minutos – não em dias. Escolha um template criado por designers ou deixe que nosso Criador de sites com IA crie seu site de alta conversão a partir de um prompt simples.

Contrate um plano de hospedagem

Contrate um plano de hospedagem

Dê ao seu domínio um lar rápido e seguro. Escolha um plano de hospedagem com 99,9% de uptime e excelente desempenho. Planos anuais elegíveis incluem um domínio grátis por um ano.

Tenha e-mail profissional

Tenha e-mail profissional

Construa confiança desde o primeiro contato com um e-mail do seu domínio. Todos os planos de hospedagem incluem e-mail comercial, e você pode fazer upgrade para o Google Workspace.

Gere um logo personalizado

Gere um logo personalizado

Complete a identidade visual da sua marca. Use nosso gerador de logos com IA para criar um logotipo exclusivo e definir sua identidade profissional em poucos minutos.

Descubra as informações essenciais sobre domínios.

Acesse nossos tutoriais para aprender tudo sobre domínio, estratégia e próximos passos.
Perguntas frequentes sobre o gerador de nomes de domínio

Leia as respostas às perguntas mais frequentes sobre como gerar um nome de domínio.

O que é um gerador de nomes de domínio?

Como usar o gerador de nomes de domínio?

Como criar um nome de domínio cativante?

Qual a diferença entre o gerador de nomes de sites da Hostinger e uma ferramenta básica de busca de nomes de domínio?

Posso registrar um nome de domínio depois de gerá-lo?

E se o nome de domínio já estiver registrado?

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.