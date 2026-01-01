Gerador de domínio com IA grátis
Use nosso gerador de domínios com IA grátis para encontrar nomes exclusivos para seu site ou marca e registre o domínio perfeito em segundos.
Gere as melhores sugestões de nomes de domínio em 4 etapas
1. Encontre suas palavras-chave
2. Use o gerador de domínios com IA
3. Escolha e registre seu domínio instantaneamente
4. Publique sua ideia
Use sua criatividade com extensões de domínio alternativas
.com ainda é o rei
É o padrão reconhecido globalmente. Se estiver disponível, sempre garanta o .com para aumentar a confiança do público e evitar perda de tráfego.
.net e .io para tecnologia
Use .net se sua marca for baseada na web (“network”). Já o .io é muito popular entre startups modernas, serviços e desenvolvedores.
.org para confiança
Amplamente associada a organizações sem fins lucrativos, informação e comunidade. Transmite imediatamente a sensação de uma fonte confiável e fidedigna.
.store ou .shop
Lance sua loja virtual com a extensão ideal. Essas extensões ajudam a transmitir confiança e indicam imediatamente que o negócio opera online.
.co e TLDs locais
.co é uma alternativa curta e moderna ao .com. TLDs específicos por país, como .us, fortalecem a conexão com um público local ou nacional.
.me, .site ou .online
Perfeito para branding pessoal. Use-os para criar um portfólio, um site de consultoria ou uma presença online flexível.
Tudo o que você precisa, sem custo adicional.
Então, você registrou seu domínio. E agora?
Crie seu site
Crie seu site em minutos – não em dias. Escolha um template criado por designers ou deixe que nosso Criador de sites com IA crie seu site de alta conversão a partir de um prompt simples.
Contrate um plano de hospedagem
Dê ao seu domínio um lar rápido e seguro. Escolha um plano de hospedagem com 99,9% de uptime e excelente desempenho. Planos anuais elegíveis incluem um domínio grátis por um ano.
Tenha e-mail profissional
Construa confiança desde o primeiro contato com um e-mail do seu domínio. Todos os planos de hospedagem incluem e-mail comercial, e você pode fazer upgrade para o Google Workspace.
Gere um logo personalizado
Complete a identidade visual da sua marca. Use nosso gerador de logos com IA para criar um logotipo exclusivo e definir sua identidade profissional em poucos minutos.
Experimente mais ferramentas grátis para domínios
Pesquisa de domínio
Use nossa ferramenta de busca para encontrar um domínio disponível em poucos segundos. Quando achar a opção ideal, registre na hora.Verificar disponibilidade de domínio
Encontre extensões de domínio
Pesquise em todas as extensões (TLDs) para encontrar um domínio exclusivo que corresponda à visão do seu negócio.Explore os TLDs
Consulta de domínio WHOIS
Consulte dados de titularidade, registrador e informações de registro de qualquer domínio de forma rápida e precisa.Pesquisar domínio