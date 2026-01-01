অনলাইনে আপনার সফলতা এখান থেকেই শুরু

একটি ওয়েবসাইট লঞ্চ করা থেকে শুরু করে আপনার বিজনেস গ্রো করা পর্যন্ত, সকল বিষয়ে Hostinger আপনাকে সহায়তা করার প্রস্তুত রয়েছে।

অনলাইনে আপনার সফলতা এখান থেকেই শুরু

প্ল্যান ও দাম

বিল্ট-ইন টুল, সার্ভিস ও বোনাসের ফিচার দিয়ে পূর্ণ প্যাকেজগুলো ঘুরে দেখুন।

থেকে

৳179.00/মাস

একটি ডোমেইন খুঁজুন

প্রথম ইম্প্রেশন চিরকাল স্থায়ী হয়। আপনার ডোমেইনের জন্য পারফেক্ট একটি নাম নির্বাচন করে চিরস্থায়ী ইম্প্রেশন তৈরি করুন।

বিশ্বস্ত

উনারা অনলাইনে সফল হয়েছেন - এবার আপনার পালা

"Hostinger হলো আমার ব্যবহার করা সেরা হোস্টিং প্রোভাইডার। সাপোর্ট অসাধারণ আর দাম অতুলনীয়।"

Hostinger Horizons
Jordi Robert

Jordi Robert

মার্কেটিং বিশেষজ্ঞ

"Hostinger-এর এআই ওয়েবসাইট বিল্ডার অনেক ম্যানুয়াল কাজ কমিয়ে ফেলেছে। আমি যে ওয়েবসাইটটি তৈরি করেছি সেটি নিখুঁত ছিল - আমাকে মাত্র কয়েকটি পরিবর্তন করতে হয়েছিল।"

ওয়েবসাইট বিল্ডার
ডোমেইন
ইমেইল
Jarrott Brown

Jarrott Brown

ব্যবসায়ের মালিক

ভিডিও দেখুন

"আমি আমার ক্লায়েন্টদের Hostinger-এ মাইগ্রেট হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি। সবকিছু সহজ এবং সবসময় নতুন নতুন ফিচার আসে।"

ক্লাউড হোস্টিং
ডোমেইন
ইমেইল
Anna Franques

Anna Franques

ডিজিটাল ডিজাইনার ও ডেভেলপার

"কোনো ওয়েবসাইট বা টুলের ব্যাপারে কখনো কোনো আইডিয়া এসেছিল? Hostinger Horizons-এর মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যাখ্যা করলে এআই সেটি তৈরি করে দিবে।"

Hostinger Horizons
Albert Bermejo

Albert Bermejo

কনটেন্ট ক্রিয়েটর

"Hostinger ওয়েবসাইট বিল্ডার আমার দেখা সবচেয়ে ব্যবহারকারী-বান্ধব অভিজ্ঞতা প্রদান করে।"

ওয়েবসাইট বিল্ডার
ডোমেইন
Mitch Cardoza

Mitch Cardoza

গিটারিস্ট, গায়ক ও প্রযোজক

ভিডিও দেখুন

"Hostinger-এর সরল-সহজ ড্যাশবোর্ডের জন্য ধন্যবাদ, আমরা আমাদের WordPress ওয়েবসাইট নিজেরাই ম্যানেজ করতে পারি।"

ক্লাউড হোস্টিং
ডোমেইন
ইমেইল
Elise Hernaez

Elise Hernaez

ব্যবসায়ের মালিক

techradar
wirecutter
wired
cnet
forbes
PCMAG.com
তৈরি করুন এবং লঞ্চ করুন

আইডিয়া থেকে অনলাইনে রূপান্তর, আরও দ্রুত, আরও স্মুথ

ওয়েবসাইট বিল্ডার

মিনিটের মধ্যেই আপনার ওয়েবসাইট তৈরি করুন

আপনার আইডিয়াটি বর্ণনা করুন - এআই ওয়েবসাইট বিল্ডার আপনার লেআউট, ইমেজ ও টেক্সট তৈরি করবে। তারপর কাস্টমাইজ করার জন্য ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ এডিটর ব্যবহার করুন। অনলাইন স্টোর হোক বা কিংবা ব্লগ, মুহূর্তের মধ্যে এটি আপনার জন্য লাইভ হয়ে যাবে।

ওয়েবসাইট বিল্ডারের সাহায্যে তৈরি করুন
কুইক-স্টার্ট WordPress

জটিলতা ছাড়াই WordPress

এআই ব্যবহার করে একটি WordPress সাইট তৈরি করুন, আগে থেকে তৈরি টেমপ্লেট ব্যবহার করুন অথবা একবারে শূন্য থেকে শুরু করুন। এখানে আমরা আপনার জন্য সাইটের রক্ষণাবেক্ষণ, গতি ও নিরাপত্তার খেয়াল রাখি।

একটি WordPress সাইট তৈরি করুন
Hostinger-এ মাইগ্রেট করুন
Hostinger Horizons

এআই-এর মাধ্যমে আপনার ভিশনকে গড়ে তুলুন

Hostinger Horizons-এর সাহায্যে আপনার কথাগুলোকে একটি নতুন ওয়েবসাইট বা ওয়েব অ্যাপে রূপান্তর করুন। এর জন্য যা দরকার তা হল একটি সহজ এআই প্রম্পট। কোনও কোডের প্রয়োজন নেই, কোনও প্রযুক্তিগত শব্দভাণ্ডারের দরকার ছাড়াই পান তাৎক্ষণিক ফলাফল।

Hostinger Horizons এক্সপ্লোর করুন
আরও বেশি শক্তি ও নিয়ন্ত্রণ

আরও বেশি শক্তি ও নিয়ন্ত্রণ

কম দরকারি কাজগুলোকে স্বয়ংক্রিয় করুন

n8n হোস্টিংয়ের মাধ্যমে কঠোর পরিশ্রমকে স্মার্ট ওয়ার্কে পরিণত করুন। সময় নষ্টকারী ম্যানুয়াল কাজগুলোকে সহজ, দ্রুতগতির অটোমেশন দ্বারা প্রতিস্থাপিত করতে নো-কোড, এআই ওয়ার্কফ্লো ব্যবহার করুন। যাতে আপনি আসলেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর উপর মনোযোগ দিতে পারেন।

আরও জানুন
আপনার জন্য নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স

ভার্চুয়াল প্রাইভেট সার্ভার (VPS)-এর মাধ্যমে অসাধারণ পারফরম্যান্স ও দুর্দান্ত স্থিতিশীলতা আনলক করুন। আপনার বড় বড় অনলাইন প্রোজেক্টগুলো সুচারুভাবে চলমান রাখতে এবং আপনার ডাটা সুরক্ষিত রাখার জন্য তৈরি।

আরও জানুন
আরও নমনীয় গ্রৌথ

আরও নমনীয় গ্রৌথ

যে হোস্টিং আপনার সাথে সাথে গ্রো করে

ক্লাউড হোস্টিং এমন স্কেলেবল রিসোর্স অফার করে যা নিশ্চিত করে যে আপনি সীমা কখনই ফুরাবে না। নির্ভরযোগ্য আপটাইম, শক্তিশালী পারফরম্যান্স, উন্নত নিরাপত্তা ও নমনীয় মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে গ্রো করতে থাকুন।

আরও জানুন
এজেন্সির জন্য হোস্টিং

অ্যাক্সেস শেয়ারিং, একাধিক ওয়েবসাইট ম্যানেজ করা এবং ক্লায়েন্টের সাথে কোলাবোরেশনকে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করুন।

আরও জানুন

৪ মিলিয়ন+

ক্লায়েন্টরা Hostinger-কে বিশ্বাস করে

১৫০+

যেসব দেশে সার্ভ করা হয়েছে

২০+

বছরের অভিজ্ঞতা

১০মিলিয়ন+

আমাদের দ্বারা তৈরি ওয়েবসাইটসমূহ

৪ মিলিয়ন+

ক্লায়েন্টরা Hostinger-কে বিশ্বাস করে

এআই টুলস

মানব-নেতৃত্বাধীন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-চালিত

Hostinger-এর এআই অভিজ্ঞতা আপনাকে অনলাইনে নির্বিঘ্নে গ্রো করতে সাহায্য করে, একই সাথে আপনাকে নিজের অনলাইন সাফল্যের উপর দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ রাখতে সক্ষম করে।
আপনার এআই এজেন্ট, Kodee

Kodee তাৎক্ষণিক সাহায্য ও সক্রিয় সহায়তার মাধ্যমে আপনার অনলাইন উপস্থিতি ম্যানেজ করার চাপ দূর করে।

ব্যাকস্টেজ এআই

পর্দার আড়ালে, Hostinger-এর বিল্ট-ইন এআই কাজগুলোকে স্বয়ংক্রিয় করে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে এবং এআই দ্বারা তৈরি সার্চ রেজাল্টে আপনার ভিজিবিলিটি বাড়ায়।

এআই টুলস

আপনার নখদর্পণে থাকা লোগো মেকার, ইমেজ জেনারেটর এবং অন্যান্য আরও এআই টুলস ব্যবহার করে আরও স্মার্টভাবে তৈরি করুন, লঞ্চ করুন এবং স্কেল করুন।

আপনার এআই এজেন্ট, Kodee

Kodee তাৎক্ষণিক সাহায্য ও সক্রিয় সহায়তার মাধ্যমে আপনার অনলাইন উপস্থিতি ম্যানেজ করার চাপ দূর করে।

আরও স্মার্ট ইমেইল

আত্মবিশ্বাসের সাথে আপনার শ্রোতাদেরকে ইমেইল পাঠান

Business

প্রোফেশনাল বিজনেস ইমেইলের মাধ্যমে আস্থা তৈরি করুন

আপনাকে চালকের আসনে রাখবে টুলস ব্যবহার করে আপনার ব্র্যান্ডকে আরও পরিশীলিত করুন, আপনার ইনবক্স সুরক্ষিত রাখুন এবং আপনার বিজনেস গ্রো করুন।

ব্র্যান্ডেড বিজনেস ইমেইলের মাধ্যমে আস্থা তৈরি করুন
সকল অ্যাপ ও ডিভাইস জুড়ে নির্বিঘ্নে ইমেইল অ্যাক্সেস
ব্যক্তিগত, সুরক্ষিত এবং সবসময় অনলাইন
আরও জানুন
প্রোফেশনাল বিজনেস ইমেইলের মাধ্যমে আস্থা তৈরি করুন
মার্কেটিং

এআই-চালিত ইমেইল মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে আপনার বিজনেস গ্রো করুন

Reach-এর মাধ্যমে, আপনি ইমেইল শিডিউল করতে পারেন, সময় বাঁচাতে সিকোয়েন্স স্বয়ংক্রিয় করতে পারেন এবং ব্র্যান্ডের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেন।

এআই ব্যবহার করে ইমেইল ডিজাইন করুন এবং লিখুন
আপনার লোগো ও রঙ, স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করা হবে
কোনো কোডিংয়ের প্রয়োজন নেই
আরও জানুন
এআই-চালিত ইমেইল মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে আপনার বিজনেস গ্রো করুন
অনুপ্রেরণা

Hostinger দিয়ে তৈরি

ইকমার্স স্টোর, ব্লগ, পোর্টফোলিও বা বিজনেস সাইট যাই হোক না কেন, এখন আপনার অনলাইনে সফল হওয়ার পালা।
Hostinger দিয়ে তৈরি
Hostinger দিয়ে তৈরি
প্ল্যান ও মূল্য নির্ধারণ

আপনার পছন্দ/প্রয়োজন অনুসারে প্ল্যান বেছে নিন

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

যেকোনো সময় বাতিল করুন

২৪/৭ সাপোর্ট

80% ছাড়
Premium
শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু
৳  179.00 /মাস

+3 মাসিক বিনামূল্যে

৳8,592.00-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳42,672.00)। ৳619.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
3টি পর্যন্ত ওয়েবসাইট তৈরি করুন
কোনও Node.js ওয়েব অ্যাপ নেই
আপনার ফাইলের জন্য 20 GB স্টোরেজ (SSD)
প্রতিটি ওয়েবসাইটের জন্য 2টি মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি

Premium বেনিফিট:

1 বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ফ্রি SSL দিয়ে প্রতিটি সাইট সুরক্ষিত রাখুন
সহজে ডেটা রিকভারির জন্য সাপ্তাহিক অটো ব্যাকআপ
আপনার জন্য রক্ষণাবেক্ষণ করা WordPress সাইট উপভোগ করুন
কোনও ডাউনটাইম ছাড়াই বিনামূল্যে আপনার সাইট মাইগ্রেট করুন
1 বছরের জন্য বিনামূল্যে ইমেইল মার্কেটিং
AI Website Builder দিয়ে কয়েক মিনিটে সাইট তৈরি করুন
সবচেয়ে জনপ্রিয়
75% ছাড়
Business
গ্রোথ-এর জন্য আরও টুলস এবং পাওয়ার
৳  279.00 /মাস

+3 মাসিক বিনামূল্যে

৳13,392.00-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳52,752.00)। ৳889.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
50টি পর্যন্ত ওয়েবসাইট তৈরি করুন
টি Node.js ওয়েব অ্যাপ
নতুন
বিশ্বের দ্রুততম 50 GB NVMe স্টোরেজ
প্রতিটি ওয়েবসাইটের জন্য 5টি মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি

Premium-এ যা আছে, তার সব এবং আরও:

যেকোনো ডেটা হারানো এড়াতে দৈনিক এবং অন-ডিমান্ড ব্যাকআপ
AI দিয়ে একটি ই-কমার্স সাইট তৈরি করুন
WordPress-এর জন্য AI এজেন্ট
ফ্রি
AI দিয়ে কয়েক মিনিটে রেডি-টু-গো WordPress সাইট তৈরি করুন
ফ্রি CDN সহ সর্বোচ্চ ওয়েবসাইট স্পিড উপভোগ করুন
WordPress Multisite দিয়ে সাইটগুলো আরও সহজে পরিচালনা করুন
67% ছাড়
Cloud Startup
ক্লাউড হোস্টিংয়ের সাথে আপনার ওয়েবসাইটের জন্য 20X বেশি পাওয়ার
৳  759.00 /মাস

+3 মাসিক বিনামূল্যে

৳36,432.00-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳111,792.00)। ৳2,189.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
100টি পর্যন্ত ওয়েবসাইট তৈরি করুন
১০টি Node.js ওয়েব অ্যাপ
নতুন
বিশ্বের দ্রুততম 100 GB NVMe স্টোরেজ
প্রতিটি ওয়েবসাইটের জন্য 10টি মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি

Business-এ যা আছে, তার সব এবং আরও:

24/7 প্রায়োরিটি এক্সপার্ট সাপোর্ট উপভোগ করুন
এক সপ্তাহ/মাস ধরে পাওয়ার বুস্ট দিয়ে পিক ট্র্যাফিক সামলান
একটি ডেডিকেটেড আইপি ঠিকানার মাধ্যমে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ এবং স্থিতিশীলতা পান
ব্যস্ত সাইটের জন্য 100 PHP ওয়ার্কার
আপনার ফাইল স্কেল করার জন্য 2M ইনোড
স্মুথ সাইট পারফরম্যান্সের জন্য 4 GB RAM
সব ফিচার দেখুন

প্রদর্শিত মূল্যটি হলো মাসিক রেট (ট্যাক্স ছাড়া)। চেকআউটে প্ল্যানের জন্য যে মোট মূল্য অগ্রিম দিতে হবে, তা হলো মাসিক রেট এবং আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যার গুনফল, সাথে যেকোনো প্রযোজ্য ট্যাক্স।

নিশ্চিত নন কোন প্ল্যানটি বেছে নিবেন?

আমাদের স্মার্ট এআই এজেন্ট, Kodee, আপনার প্রোজেক্টের জন্য সেরা প্যাকেজ খুঁজে পেতে আপনাকে সাহায্য করার জন্য এখানে রয়েছে।

নিশ্চিত নন কোন প্ল্যানটি বেছে নিবেন?

