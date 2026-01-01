ম্যানেজড ক্লাউড হোস্টিংয়েসর্বোচ্চ67%

পর্যন্ত ছাড়

অধিক গতি। অধিক রিসোর্স। কোনও জটিলতা নেই

বিনামূল্যে ডোমেইন ও ওয়েবসাইট মাইগ্রেশন প্রয়োজন অনুযায়ী আরও রিসোর্স পান উন্নত নিরাপত্তার জন্য ডেডিকেটেড আইপি ২৪/৭ কাস্টমার সাপোর্ট
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
WordPress.org দ্বারা প্রস্তাবিত

আপনার প্ল্যান পার্সোনালাইজ করুন

সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে শুরু করুন। আমাদের ৩০ দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি মানে এটি ঝুঁকিমুক্ত।

Cloud Startup

ব্যবসা এবং ই-কমার্স ওয়েবসাইটের জন্য অপ্টিমাইজ করা।

Startup
Professional
Enterprise

রিসোর্স

১০টি Node.js ওয়েব অ্যাপ
নতুন
2টি CPU কোর
4 জিবি র‍্যাম
100 GB NVMe স্টোরেজ
2 000 000টি inode (ফাইল এবং ডিরেক্টরি)
100টি PHP কর্মীরা
100টি ওয়েবসাইট
৳2,329.0067% সাশ্রয়
৳  759.00 /মাস

+3 মাসিক বিনামূল্যে

48-মাসের মেয়াদের জন্য। নবায়ন করার সময় ৳2189/মাস

1 বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
আনলিমিটেড SSL
ফ্রি
Horizons ট্রায়াল
ফ্রি
প্রতিটি ওয়েবসাইটের জন্য 10টি মেইলবক্স - ১ বছরের জন্য ফ্রি
ফ্রি
WordPress, WooCommerce ও Node.js অ্যাপের জন্য ম্যানেজড হোস্টিং
CDN অন্তর্ভুক্ত
ডেডিকেটেড IP অ্যাড্রেস
প্রায়োরিটি ২৪/৭ এক্সপার্ট সাপোর্ট
নতুন
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
AI SEO রেডি
সব ফিচার দেখুন

প্রদর্শিত মূল্যটি হলো মাসিক রেট (ট্যাক্স ছাড়া)। চেকআউটে প্ল্যানের জন্য যে মোট মূল্য অগ্রিম দিতে হবে, তা হলো মাসিক রেট এবং আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যার গুনফল, সাথে যেকোনো প্রযোজ্য ট্যাক্স।

Arthur Bourgeois Pixel Digital-এর প্রতিষ্ঠাতা

আমার ক্লায়েন্টরা হোস্টিংয়ের ব্যাপারে সুপারিশ চাইলে, আমি সবসময় Hostinger-এর সার্ভিস বিক্রি করার চেষ্টা করি। কেন? কারণ এটি ভাল দাম, ইনটুইটিভ প্যানেলসহজ মাইগ্রেশন প্রক্রিয়া অফার করে।

আরও পড়ুন

Arthur Bourgeois

Pixel Digital-এর প্রতিষ্ঠাতা | pixel-digital.fr

Owen Phillips ব্ল্যাকস্মিথ

আমি হোস্টিং, ডোমেইনের নাম ও SSL সার্টিফিকেট একই জায়গায় ম্যানেজ করতে পারতাম, যা সত্যিই রিফ্রেশিং একটি ব্যাপার ছিল।

আরও পড়ুন

Owen Phillips

ব্ল্যাকস্মিথ | gatefootforge.co.uk

আপনার ব্যবসায়িক চাহিদার জন্য শক্তিশালী সমাধান

অধিক পাওয়ার ও নমনীয়তা। ঐতিহ্যবাহী ওয়েব হোস্টিংয়ের চেয়ে ২০ গুণ বেশি রিসোর্স পান। আপনার বিজনেস গ্রো করার সাথে সাথে আপনার প্ল্যানটি সহজেই আপগ্রেড করুন।
স্থিতিশীল ও সুরক্ষিত। ৯৯.৯% আপটাইম গ্যারান্টিসহ অনলাইনে থাকুন। দৈনিক ব্যাকআপ ও উন্নত DDoS সুরক্ষার মাধ্যমে ক্লায়েন্টদের ডাটা সুরক্ষিত করুন।
সম্পূর্ণভাবে ম্যানেজ করা। তাৎক্ষণিক অ্যাকাউন্ট সেটআপ। ইনটুইটিভ কন্ট্রোল প্যানেল। ২৪/৭ এক্সপার্ট সাপোর্ট। কাউকে নিয়োগ না দিয়ে নিজেই একজন প্রোর মতো সবকিছু ম্যানেজ করুন।
Reginold

ব্যবহারিক দিক থেকে সহজ হওয়ার কারণে তারা সেরা এবং অন্যদের তুলনায় আপনি অবশ্যই সেরা মানের তাৎক্ষণিক সহায়তা পাবেন।

Ikram Zakori

Hostinger আমার ব্যবহৃত সেরা ওয়েব হোস্টিং প্রোভাইডার। এর ব্যতিক্রমধর্মী কাস্টমার সাপোর্ট একে অন্যদের থেকে আলাদা করে।

Firstname Lastname

Hostinger-এর কাস্টমার সাপোর্ট প্রতিটি ধাপেই ছিল একেবারে অসাধারণ।

WordPress টুলস। আপনার সুবিধার জন্য তৈরি

সহজ ও দ্রুত সেটআপ। এক ক্লিকেই WordPress ও WooCommerce ইনস্টল করুন। অল্প সময়ের মধ্যেই বিক্রি শুরু করুন।
স্মার্ট অটো আপডেট। আপডেট-পূর্ব ব্যাকআপ ও নিরাপত্তা সমন্বয়ের মাধ্যমে আপনার সাইটটি স্মুথ ও নিরাপদভাবে চালু রাখুন - সবকিছুই আমাদের সিস্টেম দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হয়।
কম্পেটিবিলিটি চেকার। আপনার ওয়েবসাইটের গতি কমিয়ে দিতে পারে বা সম্পূর্ণরূপে এটির কাজ করা বন্ধ করে দিতে পারে এমন সাধারণ সমস্যাগুলো প্রতিরোধ করুন।
WordPress-এর এআই টুলস। এআই ট্রাবলশুটার ব্যবহার করে ত্রুটিগুলো ধরুন এবং ঠিক করুন। এআই কনটেন্ট ক্রিয়েটর ব্যবহার করে অনন্য কনটেন্ট তৈরি করুন। এছাড়া, আমাদের এআই টুল স্যুট ব্যবহার করে আরও অনেক কিছু করা যাবে।
এআই কনটেন্ট তৈরির টুলসের সাহায্যে আরো দ্রুত WordPress সাইট তৈরি করুন

আপনার ওয়েবসাইটের ডাটা। নিরাপদ ও সুরক্ষিত

ফ্রি SSL সার্টিফিকেটের মাধ্যমে আপনার ক্লায়েন্টদের সংবেদনশীল তথ্য সুরক্ষিত করুন।
আপনার ব্যক্তিগত ডাটা যাতে ব্যক্তিগত থাকে সেটা WHOIS গোপনীয়তা সুরক্ষা-এর মাধ্যমে নিশ্চিত করুন।
ক্ষতিকারক ফাইলগুলো আগেই শনাক্ত করুন এবং ম্যালওয়্যার স্ক্যানার ব্যবহার করে সহজেই সেগুলো সরিয়ে ফেলুন।
Cloudflare সুরক্ষিত নেমসার্ভার ব্যবহার করে DDoS-এর আক্রমণ ও অননুমোদিত অ্যাক্সেস থেকে রক্ষা করুন।
একাধিক প্রোজেক্ট। একটি সাবলীল ড্যাশবোর্ড

আপনার এবং আপনার ক্লায়েন্টদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সবকিছু পর্যবেক্ষণ করুন - সাইটের নিরাপত্তা, পারফরম্যান্স এবং আরও অনেক কিছু।
আপনার ক্লায়েন্টের অ্যাকাউন্টে অ্যাক্সেস এবং সেগুলো ম্যানেজ করুন। রোমাঞ্চকর প্রোজেক্টের সাথেকোলাবোরেট করুন। সবকিছু এক জায়গায়।
কোনও ত্রুটি দেখা দিলে অবিলম্বে নোটিফিকেশন পান, যাতে আপনি সবকিছু আবার সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে পারেন।
আপনার ওয়েবসাইটের পোর্টফোলিও সাজাতে, অনুসন্ধান এবং ফিল্টার করতে কাস্টম ট্যাগ তৈরি করুন
আপনার কাজের চাপ যাই হোক না কেন, অসাধারণ পারফরম্যান্স

আপনি একটি ওয়েবসাইট হোস্ট করছেন কিংবা ১০০ টি, নিশ্চিত করুন যে সেগুলো পর্যাপ্ত PHP ওয়ার্কারসাইমুলটেনিয়াস ডাটাবেস সংযোগের মাধ্যমে স্মুথভাবে চলছে।
আমাদের ইন-হাউস CDN, ObjectCache, LiteSpeed ওয়েব সার্ভারNVMe SSD স্টোরেজ-এর মাধ্যমে তীব্র গতির ব্রাউজিং অভিজ্ঞতা প্রদান করুন।
ডেডিকেটেড আইপি অ্যাড্রেস ব্যবহার করে উন্নতমানের সার্ভার নিয়ন্ত্রণ, অধিক নিরাপত্তা এবং আরও ভালো মানের ইমেইল ডেলিভারিবিলিটি উপভোগ করুন।
আপনার বিজনেস গ্রৌথের জন্য পারফেক্ট পরিবেশ

বিনামূল্যে ও সহজে ওয়েবসাইট মাইগ্রেশন

শুধু মাইগ্রেশনের জন্য রিকোয়েস্ট পাঠান, আমাদের টিম বাকিটা দেখবে।
আপনার সাইটের নতুন ঠিকানা খুঁজে পেতে সাধারণত প্রায় ২০ মিনিট সময় লাগে।
যত খুশি তত ওয়েবসাইট মাইগ্রেট করুন। কোনও চার্জ দিতে হবে না। চিন্তার কারণ নেই।
বেশিরভাগ সময় যদি এমন কিছু সামনে আসে যা আমি কীভাবে করব নিশ্চিত নই, তাহলে আমি তাদের সাপোর্ট সেকশন থেকে সেই বিষয়ে আর্টিকেল খুঁজে নিতে পারি। যদি সেখানেও কোনও সমাধান খুঁজে না পাই, তাহলে আমি লাইভ চ্যাটে যাই, সেখানে কেউনা কেউ আমাকে সাহায্য করার জন্য উপস্থিত থাকে।

আমি প্রায় প্রতিটি হোস্টিং কোম্পানির সাথে প্রতিদিন কাজ করি এবং হোস্টিং, SSL, ইমেইল, ফাইল ম্যানেজমেন্ট, ডোমেইন ম্যানেজমেন্ট ও ক্লায়েন্ট ম্যানেজমেন্ট পরিচালনার দিক থেকে সেগুলোর কোনটিই Hostinger-এর মতো এতো সহজ নয়।

Hostinger-এর সবচেয়ে হেল্পফুল দিক হলো এখানে সবকিছু সেট আপ করা এবং চালু করে রান করা সহজ। কুইক টার্ন-অ্যারাউন্ড এই প্ল্যাটফর্মটিকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে। তাছাড়া, এখানের প্রাইসিং সবচেয়ে সেরা না হলেও, বর্তমানে খুবই কম্পিটিটিভ।

একটি বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক

বিশ্বজুড়ে আমাদের ডাটা সেন্টার ও কনটেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্কের (CDN) লোকেশন রয়েছে, যা নিশ্চিত করে যে আপনার ভিজিটররা যেখানেই থাকুন না কেন, তারা সর্বোত্তম পারফরম্যান্স উপভোগ করতে পারবেন
উত্তর আমেরিকাদক্ষিণ আমেরিকাইউরোপদক্ষিণ আফ্রিকাএশিয়াঅস্ট্রেলিয়া
উত্তর আমেরিকাদক্ষিণ আমেরিকাইউরোপদক্ষিণ আফ্রিকাএশিয়াঅস্ট্রেলিয়া

উত্তর আমেরিকার লোকেশন

  • অ্যারিজোনা
  • ম্যাসাচুসেটস
  • নিউ ইয়র্ক
উত্তর আমেরিকা
ডাটা সেন্টার ও CDN দুটোই আছে এমন লোকেশন

4+ মিলিয়ন ওয়েবসাইট মালিকদের সাথে যোগ দিন

Google
রেটিং:
4.8/5
1,237
পর্যালোচনা
HostAdvice
রেটিং:
4.6/5
2,432
পর্যালোচনা
WpBeginner
রেটিং:
4.7
874
পর্যালোচনা

ক্লাউড হোস্টিং সম্পর্কে সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলি

ক্লাউড ওয়েব হোস্টিং সেবা সম্পর্কে সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পান।

ক্লাউড হোস্টিং কী?

আমি কেন ক্লাউড হোস্টিং পরিষেবা নেওয়া উচিত?

আমি কীভাবে আমার ওয়েবসাইটগুলো Hostinger-এর ক্লাউড প্ল্যানে মাইগ্রেট করতে পারি?

ক্লাউড হোস্টিংয়ের খরচ কত? ক্লাউড প্ল্যানে আপগ্রেড করা কতটা সহজ?

ক্লাউড এবং ট্র্যাডিশনাল হোস্টিংয়ের মধ্যে পার্থক্য কী?

VPS এবং ক্লাউড সার্ভার হোস্টিংয়ের মধ্যে পার্থক্য কী?

সার্ভার এবং ক্লাউড হোস্টিংয়ের মধ্যে পার্থক্য কী?

এক্সপার্ট প্রায়োরিটি সাপোর্ট মানে কী?

Hostinger প্ল্যানগুলোর CPU, RAM, inode এবং ডিস্ক লিমিট কত?

আপনারা কি ম্যানেজড ক্লাউড হোস্টিং প্ল্যানের জন্য স্টোরেজ হিসেবে SSD ব্যবহার করছেন?

আমি কি আপনাদের ক্লাউড সার্ভারে Node.js চালাতে পারি?

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

