পর্যন্ত ছাড়
অধিক গতি। অধিক রিসোর্স। কোনও জটিলতা নেই
আপনার প্ল্যান পার্সোনালাইজ করুন
Cloud Startup
ব্যবসা এবং ই-কমার্স ওয়েবসাইটের জন্য অপ্টিমাইজ করা।
রিসোর্স
+3 মাসিক বিনামূল্যে
48-মাসের মেয়াদের জন্য। নবায়ন করার সময় ৳2189/মাস
প্রদর্শিত মূল্যটি হলো মাসিক রেট (ট্যাক্স ছাড়া)। চেকআউটে প্ল্যানের জন্য যে মোট মূল্য অগ্রিম দিতে হবে, তা হলো মাসিক রেট এবং আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যার গুনফল, সাথে যেকোনো প্রযোজ্য ট্যাক্স।
আমার ক্লায়েন্টরা হোস্টিংয়ের ব্যাপারে সুপারিশ চাইলে, আমি সবসময় Hostinger-এর সার্ভিস বিক্রি করার চেষ্টা করি। কেন? কারণ এটি ভাল দাম, ইনটুইটিভ প্যানেল ও সহজ মাইগ্রেশন প্রক্রিয়া অফার করে।আরও পড়ুন
আমি হোস্টিং, ডোমেইনের নাম ও SSL সার্টিফিকেট একই জায়গায় ম্যানেজ করতে পারতাম, যা সত্যিই রিফ্রেশিং একটি ব্যাপার ছিল।আরও পড়ুন
আপনার ব্যবসায়িক চাহিদার জন্য শক্তিশালী সমাধান
Reginold
ব্যবহারিক দিক থেকে সহজ হওয়ার কারণে তারা সেরা এবং অন্যদের তুলনায় আপনি অবশ্যই সেরা মানের তাৎক্ষণিক সহায়তা পাবেন।
Ikram Zakori
Hostinger আমার ব্যবহৃত সেরা ওয়েব হোস্টিং প্রোভাইডার। এর ব্যতিক্রমধর্মী কাস্টমার সাপোর্ট একে অন্যদের থেকে আলাদা করে।
Firstname Lastname
Hostinger-এর কাস্টমার সাপোর্ট প্রতিটি ধাপেই ছিল একেবারে অসাধারণ।
WordPress টুলস। আপনার সুবিধার জন্য তৈরি
আপনার ওয়েবসাইটের ডাটা। নিরাপদ ও সুরক্ষিত
একাধিক প্রোজেক্ট। একটি সাবলীল ড্যাশবোর্ড
আপনার কাজের চাপ যাই হোক না কেন, অসাধারণ পারফরম্যান্স
বিনামূল্যে ও সহজে ওয়েবসাইট মাইগ্রেশন
বেশিরভাগ সময় যদি এমন কিছু সামনে আসে যা আমি কীভাবে করব নিশ্চিত নই, তাহলে আমি তাদের সাপোর্ট সেকশন থেকে সেই বিষয়ে আর্টিকেল খুঁজে নিতে পারি। যদি সেখানেও কোনও সমাধান খুঁজে না পাই, তাহলে আমি লাইভ চ্যাটে যাই, সেখানে কেউনা কেউ আমাকে সাহায্য করার জন্য উপস্থিত থাকে।
আমি প্রায় প্রতিটি হোস্টিং কোম্পানির সাথে প্রতিদিন কাজ করি এবং হোস্টিং, SSL, ইমেইল, ফাইল ম্যানেজমেন্ট, ডোমেইন ম্যানেজমেন্ট ও ক্লায়েন্ট ম্যানেজমেন্ট পরিচালনার দিক থেকে সেগুলোর কোনটিই Hostinger-এর মতো এতো সহজ নয়।
Hostinger-এর সবচেয়ে হেল্পফুল দিক হলো এখানে সবকিছু সেট আপ করা এবং চালু করে রান করা সহজ। কুইক টার্ন-অ্যারাউন্ড এই প্ল্যাটফর্মটিকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে। তাছাড়া, এখানের প্রাইসিং সবচেয়ে সেরা না হলেও, বর্তমানে খুবই কম্পিটিটিভ।