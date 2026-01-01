এআই-ম্যানেজড VPS হোস্টিংয়ে71% পর্যন্ত ছাড়

AMD EPYC প্রসেসর NVMe SSD স্টোরেজ বিনামূল্যে সাপ্তাহিক ব্যাকআপ
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
Choose your VPS hosting plan

60% ছাড়
KVM 1
৳  549.00 /মাস
৳1,019.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 ভিসিপিইউ কোর
4 জিবি র‍্যাম
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 টিবি ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
65% ছাড়
KVM 2
৳  759.00 /মাস
৳1,369.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 ভিসিপিইউ কোর
8 জিবি র‍্যাম
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 টিবি ব্যান্ডউইথ
71% ছাড়
KVM 4
৳  1,029.00 /মাস
৳2,739.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 ভিসিপিইউ কোর
16 জিবি র‍্যাম
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 টিবি ব্যান্ডউইথ
70% ছাড়
KVM 8
৳  2,049.00 /মাস
৳5,469.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 ভিসিপিইউ কোর
32 জিবি র‍্যাম
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 টিবি ব্যান্ডউইথ
প্রতিটি প্ল্যানে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু আছে

AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
বিশ্বব্যাপী ডেটা সেন্টার
সাপ্তাহিক বিনামূল্যে ব্যাকআপ
ফায়ারওয়াল ম্যানেজমেন্ট
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
এমসিপি দ্বারা চালিত এআই সহকারী
১ বছরের জন্য বিনামূল্যে .cloud ডোমেইন
সকল প্ল্যানের টাকা আগে থেকেই পরিশোধ করা হয়। মোট প্ল্যানের মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাসিক রেট পাওয়া যাবে।

নিরাপদ, দ্রুত, নির্ভরযোগ্য VPS হোস্টিং

AMD EPYC প্রসেসর ও NVMe SSD স্টোরেজ

আমাদের সকল VPS অধিক ট্র্যাফিক ও ডাটা-ইন্টেনসিভ প্রোজেক্ট হ্যান্ডেল করার জন্য উন্নত প্রযুক্তি দিয়ে সুসজ্জিত।

১ জিবি/সেকেন্ড নেটওয়ার্ক স্পিড

সব প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত ১ জিবি/সেকেন্ড নেটওয়ার্ক গতির সাথে ল্যাগিং বিহীন লোডিং ও অত্যাধুনিক পারফরম্যান্স পান।

Hostinger-এর API

স্বয়ংক্রিয় স্থাপনা, পরিকাঠামো ম্যানেজ করা এবং এআই-এর সাথে ইন্টিগ্রেট করা - আরও তথ্যের জন্য ডকুমেন্টেশন দেখুন

বিনামূল্যে সাপ্তাহিক ব্যাকআপ ও ফ্রি স্ন্যাপশট

আপনার ডাটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সুরক্ষিত রাখুন এবং কোনও ত্রুটি দেখা দিলে ম্যানুয়াল স্ন্যাপশট ব্যবহার করে তা ফিরিয়ে আনুন।

প্রস্তাবিত সার্ভার লোকেশন:

চেক করা হচ্ছে...

লোকাল ডিপ্লয়মেন্ট। বিশ্ব এখন হাতের মুঠোয়

লোডিং গতি বাড়ানোর জন্য আপনার অডিয়েন্সদের কাছাকাছি স্থানের একটি সার্ভার বেছে নিন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডাটা সেন্টার রয়েছে।

অসাধারণ পারফরম্যান্স, ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত

জনপ্রিয় Linux ডিস্ট্রোস, কন্ট্রোল প্যানেল ও অ্যাপে অ্যাক্সেস করুন। এক-ক্লিকে স্মুথভাবে ইনস্টলেশন সম্পন্ন করে কয়েক মিনিটের মধ্যেই চালু করে রান করা শুরু করুন।

Trending

Ollama

Ollama

n8n

n8n

Docker

Docker

Other

Appwrite

Appwrite

ClusterControl

ClusterControl

Discourse

Discourse

Dokku

Dokku

freePBX

freePBX

Ghost

Ghost

যেকোনো প্রোজেক্টের জন্য প্রস্তুত

আপনি যা-ই তৈরি করুন বা পরীক্ষা করুন না কেন, আমাদের সাশ্রয়ী মূল্যের VPS হোস্টিং ও কাস্টমাইজেশনের এক্সটেনসিভ অপশনগুলো আপনার প্রয়োজন অনুসারে খাপ খাইয়ে নেয়।

এআই ও LLM অ্যাপস

এআই ও LLM অ্যাপস

সীমাহীন কাস্টমাইজেশন ও সম্পূর্ণ রুট অ্যাক্সেসের জন্য চ্যাটবট, ইমেজ রিকগনিশন সিস্টেম এবং এআই-চালিত অ্যাপ তৈরি করুন।

ওয়েব অ্যাপস

স্কেলেবল ভার্চুয়াল সার্ভারে সলিড ডেভলপমেন্ট পরিবেশে আপনার নিজস্ব ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি এবং পরীক্ষা করুন।

ওপেন-সোর্স অ্যাপ্লিকেশন

Grafana, n8n, WordPress, Docker এবং আরও অনেক অ্যাপসহ ওপেন-সোর্স টুলগুলো নির্বিঘ্নে স্থাপন এবং রান করুন।

অধিক-ট্রাফিকসম্পন্ন ওয়েবসাইট বা ইকমার্স

নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স, দ্রুতগতির লোডিং ও ক্র্যাশ করা ছাড়াই হঠাৎ ট্র্যাফিক বেড়ে যাওয়া হ্যান্ডেল করার সক্ষমতা পান।
৪+ মিলিয়নেরও বেশি ব্যবহারকারীদের বিশ্বস্ত। ইন্ডাস্ট্রি লিডারদের সুপারিশকৃত

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে আমি অবিশ্বাস্যরকমের খুশি! তাদের আপটাইম ধারাবাহিকভাবে চমৎকার, যা আমার সাইটটিকে স্মুথভাবে রান করে চলেছে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, জ্ঞানমূলকভাবে, সত্যিকার অর্থে সহায়তা করেছে।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

যদি এআই আপনার প্রশ্নের সমাধান না দিতে পারে, তাহলে Hostinger, এআই চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই স্মুথ ও দুর্দান্ত চলছে। আর হ্যাঁ, ওদের VPS তো কি বলবো, আগুন, কোনও ছন্দপতন নেই। ডেভলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি যা সঠিকভাবে কাজ করে! সুলভ মূল্যে। চমৎকার পোর্টাল যা তাদের ব্যবহারকারীদের সময়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। দৃঢ়তার সাথে সার্ভিস দিচ্ছে।

Omkar
Omkar

আমার সেলফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger-এর সাপোর্টে যোগাযোগ করি আর আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। সাপোর্ট টিমের Kodee ও মোহাম্মদ অবিশ্বাস্যরকমের ধৈর্যশীল এবং তারা আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সাহায্য করেছেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger-এর VPS-এ এই N8N আপগ্রেডে সহায়তা করার জন্য কার্লাকে অনেক ধন্যবাদ। ও প্রফেশনাল ও জ্ঞানী, কার্লাকে আবারও ধন্যবাদ।

Herriman
Herriman

Hostinger-এর VPS একেবারে অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুতগতির হয় এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না, কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো কাজ করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব সুনির্দিষ্ট সেবা ব্যবহার করি তাতে আমি খুবই খুশি। সত্যিই দুর্দান্ত VPS সেটআপ ও প্রাইস প্ল্যানের দিক থেকে বিবেচনা করলে অন্য কিছু জায়গার মতো ব্যয়বহুল নয়।

cybernews.com
cybernews.com

Hostinger-এর VPS হল ইউরোপের জন্য আমার #১ VPS হোস্টিং, বিশেষ করে যারা দ্রুতগতির রেসপন্স টাইম ও নিখুঁত পারফরম্যান্স চান তাদের জন্য।

zdnet.com
zdnet.com

কন্ট্রোল প্যানেলটি সোজাসাপ্টা, তাই আপনি যদি প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ নাও হন, তবুও আপনার সার্ভার পরিচালনা করা আপনার জন্য সহজ হবে।

cnet.com
cnet.com

Hostinger আনম্যানেজড VPS হোস্টিং অফার করে: ব্যবহার করা সহজ সাইট-বিল্ডিং ও সার্ভার ম্যানেজম্যান্ট টুলস, সাথে চমৎকার সার্ভার পারফরম্যান্স ও নিরাপত্তা।

hostadvice.com
hostadvice.com

CPU দ্রুতগতির ও রেসপন্সিভ, মেমোরিটি বৃহৎ ডাটা স্থানান্তরকে স্মুথভাবে হ্যান্ডেল করে এবং বেশিরভাগ বিজনেস বা ব্যক্তিগত প্রোজেক্টের জন্য নেটওয়ার্কের গতি যথেষ্ট।

thishosting.rock
thishosting.rock

Hostinger-এর VPS হোস্টিং এমন ব্যবহারকারীদের জন্য একটি দুর্দান্ত পছন্দ যারা বাজেট-ফ্রেন্ডলি কিন্তু নির্ভরযোগ্য সমাধান খুঁজছেন। এটি সাশ্রয়ী মূল্যে চমৎকার পারফরম্যান্স, সম্পূর্ণ রুট অ্যাক্সেস ও স্কেলেবিলিটি অফার করে।

mamboserver.com
mamboserver.com

Hostinger-এর VPS সাশ্রয়ী মূল্য, পারফরম্যান্স ও নমনীয়তার এক দুর্দান্ত মিশ্রণ অফার করে, যা শেয়ার্ড হোস্টিংয়ের চেয়ে বেশি পাওয়ার প্রয়োজন এমন ব্যক্তিদের জন্য দুর্দান্ত চয়েজ।

এআই দিয়ে আপনার VPS ম্যানেজ করুন

Kodee - আপনার এআই-পাওয়ার্ড VPS এজেন্ট - আপনার সার্ভার ম্যানেজম্যান্টের সকল প্রয়োজনে সহায়তা করার জন্য এখানে রয়েছে। মডেল কনটেক্সট প্রোটোকল (MCP) দ্বারা চালিত, Kodee আপনার VPS-সম্পর্কিত প্রশ্নের তাৎক্ষণিক উত্তর দিতে এবং চ্যাটের মাধ্যমে কমান্ড কার্যকর করতে প্রস্তুত রয়েছে।
সার্ভারের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করুন

আপনার VPS-এর পারফরম্যান্সের উপর নজর রাখুন। সমস্যাগুলো শুরুর দিকেই সমাধানের জন্য CPU, মেমোরি ও ডিস্কের ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত জানুন।

নিরাপত্তা পরিচালনা করুন

আপনার সার্ভারকে নিরাপদ, অ্যাক্সেসযোগ্য ও সুরক্ষিতভাবে ম্যানেজড রাখতে ফায়ারওয়্যালের নিয়ম, SSH কী ও রিভার্স DNS সেট আপ এবং আপডেট করুন।

ব্যাকআপ ও স্ন্যাপশট হ্যান্ডেল করুন

আপনার ডাটা সুরক্ষিত রাখতে ব্যাকআপ ও স্ন্যাপশট তৈরি করুন এবং চ্যাট থেকে সরাসরি আপনার VPS দ্রুত পুনরুদ্ধার করুন।

Richard Neville প্রতিষ্ঠাতা

ইন্টারফেসটি সত্যিই পরিষ্কার এবং নির্দেশাবলি সহজ ও বোধগম্য। সার্ভার কখনও আটকে খায় না আর আমি যা করতে চাই, তাই করা সম্ভব।

আরও পড়ুন

Richard Neville

প্রতিষ্ঠাতা | bookwise.io

VPS ম্যানেজম্যান্ট এখন আরও সহজ হয়ে গেছে

ম্যানেজড ফায়ারওয়্যাল

ম্যানেজড ফায়ারওয়্যাল

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়্যাল ম্যানেজম্যান্ট আপনার VPS-এর পরিবেশকে আক্রমণ ও ক্ষতিকারক ট্র্যাফিক থেকে রক্ষা করে।

DDoS সুরক্ষা

DDoS সুরক্ষা

Wanguard DDoS ফিল্টারিং ক্ষতিকারক ট্র্যাফিক প্রতিরোধ করে এবং ল্যাগ-মুক্ত ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা বজায় রাখে।

Hostinger-এর API MCP সার্ভার

Hostinger-এর API MCP সার্ভার

রিয়েল-টাইমে নিয়ন্ত্রণ ও ডাটা অ্যাক্সেসের জন্য MCP ব্যবহার করে এআই টুলসসহ Hostinger-এর API ইন্টিগ্রেট করুন।

ব্রাউজার টার্মিনাল

ব্রাউজার টার্মিনাল

এক ক্লিকেই রুট হিসেবে আপনার VPS-এ অ্যাক্সেস করুন এবং আমাদের ব্রাউজার টার্মিনাল ব্যবহার করে কমান্ড রান করুন।

Docker Compose ম্যানেজার

Docker Compose ম্যানেজার

ভিজ্যুয়াল কন্ট্রোল বা সহজ এআই প্রম্পট ব্যবহার করে Docker Compose প্রোজেক্টগুলো অনায়াসে ম্যানেজ করুন।

সম্পূর্ণ রুট অ্যাক্সেস

সম্পূর্ণ রুট অ্যাক্সেস

অবাধ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আপনার VPS-এর পরিবেশ কাস্টমাইজ এবং ম্যানেজ করুন।

৩০ দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০ দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টিসহ ঝুঁকিমুক্তভাবে এটি ব্যবহার করে দেখুন। বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের রিফান্ড নীতি দেখুন।

VPS হোস্টিং সম্পর্কে সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলি

আমাদের ভার্চুয়াল সার্ভার হোস্টিং সম্পর্কে সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পান।

VPS কী এবং এটি কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

KVM কী? KVM-এর সুবিধাগুলো কী কী?

কেন VPS হোস্টিং বেছে নেবেন? কখন আপনার VPS-এ আপগ্রেড করা উচিত?

KVM-বেসড ভার্চুয়াল প্রাইভেট সার্ভার কি নিরাপদ?

আমি কি আমার ভার্চুয়াল সার্ভার হোস্টিংয়ে কাস্টম সফটওয়্যার ইনস্টল করতে পারি?

ভার্চুয়াল সার্ভার হোস্টিংয়ের খরচ কত? আমি কীভাবে আমার প্রয়োজনের জন্য সঠিক VPS প্ল্যান বেছে নেব?

Hostinger প্ল্যানগুলোর CPU, RAM, inode এবং ডিস্ক লিমিট কত?

আমি কীভাবে আপনাদের প্ল্যাটফর্মে VPS হোস্টিং দিয়ে কাজ শুরু করতে পারি?

Hostinger VPS হোস্টিং কোন অপারেটিং সিস্টেম সাপোর্ট করে?

আমি কি VPS হোস্টিংয়ের সাথে কোনো ধরণের সহায়তা পাবো?

VPS হোস্টিং এবং ক্লাউড হোস্টিংয়ের মধ্যে পার্থক্য কী?

Hostinger VPS-এর কি পাবলিক API আছে?

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

