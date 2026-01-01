পারফরম্যান্স ও স্থিতিশীলতার জন্য তৈরি VPS
প্রতিটি প্ল্যানে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু আছে
নিরাপদ, দ্রুত, নির্ভরযোগ্য VPS হোস্টিং
AMD EPYC প্রসেসর ও NVMe SSD স্টোরেজ
আমাদের সকল VPS অধিক ট্র্যাফিক ও ডাটা-ইন্টেনসিভ প্রোজেক্ট হ্যান্ডেল করার জন্য উন্নত প্রযুক্তি দিয়ে সুসজ্জিত।
১ জিবি/সেকেন্ড নেটওয়ার্ক স্পিড
সব প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত ১ জিবি/সেকেন্ড নেটওয়ার্ক গতির সাথে ল্যাগিং বিহীন লোডিং ও অত্যাধুনিক পারফরম্যান্স পান।
Hostinger-এর API
স্বয়ংক্রিয় স্থাপনা, পরিকাঠামো ম্যানেজ করা এবং এআই-এর সাথে ইন্টিগ্রেট করা - আরও তথ্যের জন্য ডকুমেন্টেশন দেখুন।
বিনামূল্যে সাপ্তাহিক ব্যাকআপ ও ফ্রি স্ন্যাপশট
আপনার ডাটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সুরক্ষিত রাখুন এবং কোনও ত্রুটি দেখা দিলে ম্যানুয়াল স্ন্যাপশট ব্যবহার করে তা ফিরিয়ে আনুন।
অসাধারণ পারফরম্যান্স, ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত
যেকোনো প্রোজেক্টের জন্য প্রস্তুত
আপনি যা-ই তৈরি করুন বা পরীক্ষা করুন না কেন, আমাদের সাশ্রয়ী মূল্যের VPS হোস্টিং ও কাস্টমাইজেশনের এক্সটেনসিভ অপশনগুলো আপনার প্রয়োজন অনুসারে খাপ খাইয়ে নেয়।
এআই ও LLM অ্যাপস
ওয়েব অ্যাপস
ওপেন-সোর্স অ্যাপ্লিকেশন
অধিক-ট্রাফিকসম্পন্ন ওয়েবসাইট বা ইকমার্স
Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে আমি অবিশ্বাস্যরকমের খুশি! তাদের আপটাইম ধারাবাহিকভাবে চমৎকার, যা আমার সাইটটিকে স্মুথভাবে রান করে চলেছে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, জ্ঞানমূলকভাবে, সত্যিকার অর্থে সহায়তা করেছে।
যদি এআই আপনার প্রশ্নের সমাধান না দিতে পারে, তাহলে Hostinger, এআই চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই স্মুথ ও দুর্দান্ত চলছে। আর হ্যাঁ, ওদের VPS তো কি বলবো, আগুন, কোনও ছন্দপতন নেই। ডেভলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি যা সঠিকভাবে কাজ করে! সুলভ মূল্যে। চমৎকার পোর্টাল যা তাদের ব্যবহারকারীদের সময়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। দৃঢ়তার সাথে সার্ভিস দিচ্ছে।
আমার সেলফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger-এর সাপোর্টে যোগাযোগ করি আর আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। সাপোর্ট টিমের Kodee ও মোহাম্মদ অবিশ্বাস্যরকমের ধৈর্যশীল এবং তারা আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সাহায্য করেছেন।
আমার Hostinger-এর VPS-এ এই N8N আপগ্রেডে সহায়তা করার জন্য কার্লাকে অনেক ধন্যবাদ। ও প্রফেশনাল ও জ্ঞানী, কার্লাকে আবারও ধন্যবাদ।
Hostinger-এর VPS একেবারে অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুতগতির হয় এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না, কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো কাজ করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব সুনির্দিষ্ট সেবা ব্যবহার করি তাতে আমি খুবই খুশি। সত্যিই দুর্দান্ত VPS সেটআপ ও প্রাইস প্ল্যানের দিক থেকে বিবেচনা করলে অন্য কিছু জায়গার মতো ব্যয়বহুল নয়।
Hostinger-এর VPS হল ইউরোপের জন্য আমার #১ VPS হোস্টিং, বিশেষ করে যারা দ্রুতগতির রেসপন্স টাইম ও নিখুঁত পারফরম্যান্স চান তাদের জন্য।
কন্ট্রোল প্যানেলটি সোজাসাপ্টা, তাই আপনি যদি প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ নাও হন, তবুও আপনার সার্ভার পরিচালনা করা আপনার জন্য সহজ হবে।
Hostinger আনম্যানেজড VPS হোস্টিং অফার করে: ব্যবহার করা সহজ সাইট-বিল্ডিং ও সার্ভার ম্যানেজম্যান্ট টুলস, সাথে চমৎকার সার্ভার পারফরম্যান্স ও নিরাপত্তা।
CPU দ্রুতগতির ও রেসপন্সিভ, মেমোরিটি বৃহৎ ডাটা স্থানান্তরকে স্মুথভাবে হ্যান্ডেল করে এবং বেশিরভাগ বিজনেস বা ব্যক্তিগত প্রোজেক্টের জন্য নেটওয়ার্কের গতি যথেষ্ট।
Hostinger-এর VPS হোস্টিং এমন ব্যবহারকারীদের জন্য একটি দুর্দান্ত পছন্দ যারা বাজেট-ফ্রেন্ডলি কিন্তু নির্ভরযোগ্য সমাধান খুঁজছেন। এটি সাশ্রয়ী মূল্যে চমৎকার পারফরম্যান্স, সম্পূর্ণ রুট অ্যাক্সেস ও স্কেলেবিলিটি অফার করে।
Hostinger-এর VPS সাশ্রয়ী মূল্য, পারফরম্যান্স ও নমনীয়তার এক দুর্দান্ত মিশ্রণ অফার করে, যা শেয়ার্ড হোস্টিংয়ের চেয়ে বেশি পাওয়ার প্রয়োজন এমন ব্যক্তিদের জন্য দুর্দান্ত চয়েজ।
এআই দিয়ে আপনার VPS ম্যানেজ করুন
সার্ভারের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করুন
আপনার VPS-এর পারফরম্যান্সের উপর নজর রাখুন। সমস্যাগুলো শুরুর দিকেই সমাধানের জন্য CPU, মেমোরি ও ডিস্কের ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত জানুন।
নিরাপত্তা পরিচালনা করুন
আপনার সার্ভারকে নিরাপদ, অ্যাক্সেসযোগ্য ও সুরক্ষিতভাবে ম্যানেজড রাখতে ফায়ারওয়্যালের নিয়ম, SSH কী ও রিভার্স DNS সেট আপ এবং আপডেট করুন।
ব্যাকআপ ও স্ন্যাপশট হ্যান্ডেল করুন
আপনার ডাটা সুরক্ষিত রাখতে ব্যাকআপ ও স্ন্যাপশট তৈরি করুন এবং চ্যাট থেকে সরাসরি আপনার VPS দ্রুত পুনরুদ্ধার করুন।
ইন্টারফেসটি সত্যিই পরিষ্কার এবং নির্দেশাবলি সহজ ও বোধগম্য। সার্ভার কখনও আটকে খায় না আর আমি যা করতে চাই, তাই করা সম্ভব।
VPS ম্যানেজম্যান্ট এখন আরও সহজ হয়ে গেছে
ম্যানেজড ফায়ারওয়্যাল
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়্যাল ম্যানেজম্যান্ট আপনার VPS-এর পরিবেশকে আক্রমণ ও ক্ষতিকারক ট্র্যাফিক থেকে রক্ষা করে।
DDoS সুরক্ষা
Wanguard DDoS ফিল্টারিং ক্ষতিকারক ট্র্যাফিক প্রতিরোধ করে এবং ল্যাগ-মুক্ত ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা বজায় রাখে।
Hostinger-এর API MCP সার্ভার
রিয়েল-টাইমে নিয়ন্ত্রণ ও ডাটা অ্যাক্সেসের জন্য MCP ব্যবহার করে এআই টুলসসহ Hostinger-এর API ইন্টিগ্রেট করুন।
ব্রাউজার টার্মিনাল
এক ক্লিকেই রুট হিসেবে আপনার VPS-এ অ্যাক্সেস করুন এবং আমাদের ব্রাউজার টার্মিনাল ব্যবহার করে কমান্ড রান করুন।
Docker Compose ম্যানেজার
ভিজ্যুয়াল কন্ট্রোল বা সহজ এআই প্রম্পট ব্যবহার করে Docker Compose প্রোজেক্টগুলো অনায়াসে ম্যানেজ করুন।
সম্পূর্ণ রুট অ্যাক্সেস
অবাধ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আপনার VPS-এর পরিবেশ কাস্টমাইজ এবং ম্যানেজ করুন।