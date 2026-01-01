Umbraco VPS হোস্টিং
সকল প্ল্যানের টাকা আগে থেকেই পরিশোধ করা হয়। মোট প্ল্যানের মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাসিক রেট পাওয়া যাবে।
আপনার ওয়েবসাইটগুলি কাস্টমাইজ, অপ্টিমাইজ এবং আধুনিকীকরণ করুন
নমনীয়তা
আপনার প্রয়োজনীয় যেকোনো প্লাগইন ইনস্টল করুন। আপনার সার্ভার সেটিংস আপনার ইচ্ছামতো পরিবর্তন করুন। আরও সার্ভার রিসোর্স দরকার? যেকোনো সময় আপগ্রেড করুন।
কর্মক্ষমতা
আপনার প্রয়োজন অনুসারে AMD EPYC প্রসেসর, NVMe SSD স্টোরেজ এবং 300 Mb/s নেটওয়ার্ক অবকাঠামোর সাহায্যে আলোর গতি পান।
নিরাপত্তা
নিশ্চিন্ত থাকুন, জেনে রাখুন যে আপনি সর্বদা সর্বশেষ বিনামূল্যের স্বয়ংক্রিয় ব্যাকআপ থেকে আপনার ডেটা পুনরুদ্ধার করতে পারবেন এবং একটি ম্যানুয়াল স্ন্যাপশট নিতে পারবেন।
VPS হোস্টিং কোম্পানি যার উপর আপনি নির্ভর করতে পারেন
Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে আমি অবিশ্বাস্যরকমের খুশি! তাদের আপটাইম ধারাবাহিকভাবে চমৎকার, যা আমার সাইটটিকে স্মুথভাবে রান করে চলেছে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, জ্ঞানমূলকভাবে, সত্যিকার অর্থে সহায়তা করেছে।
যদি এআই আপনার প্রশ্নের সমাধান না দিতে পারে, তাহলে Hostinger, এআই চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই স্মুথ ও দুর্দান্ত চলছে। আর হ্যাঁ, ওদের VPS তো কি বলবো, আগুন, কোনও ছন্দপতন নেই। ডেভলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি যা সঠিকভাবে কাজ করে! সুলভ মূল্যে। চমৎকার পোর্টাল যা তাদের ব্যবহারকারীদের সময়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। দৃঢ়তার সাথে সার্ভিস দিচ্ছে।
আমার সেলফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger-এর সাপোর্টে যোগাযোগ করি আর আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। সাপোর্ট টিমের Kodee ও মোহাম্মদ অবিশ্বাস্যরকমের ধৈর্যশীল এবং তারা আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সাহায্য করেছেন।
আমার Hostinger-এর VPS-এ এই N8N আপগ্রেডে সহায়তা করার জন্য কার্লাকে অনেক ধন্যবাদ। ও প্রফেশনাল ও জ্ঞানী, কার্লাকে আবারও ধন্যবাদ।
Hostinger-এর VPS একেবারে অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুতগতির হয় এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না, কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো কাজ করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব সুনির্দিষ্ট সেবা ব্যবহার করি তাতে আমি খুবই খুশি। সত্যিই দুর্দান্ত VPS সেটআপ ও প্রাইস প্ল্যানের দিক থেকে বিবেচনা করলে অন্য কিছু জায়গার মতো ব্যয়বহুল নয়।