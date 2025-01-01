Até 67% off em
hospedagem Umbraco
Assuma o controle do seu ambiente Umbraco
Backups semanais grátis e automáticos Detector de malware Assistente com IA
R$ 27,99 /mês
30 dias para pedir reembolso
Escolha o plano de hospedagem Umbraco ideal para você
Suporte 24h
30 dias para pedir reembolso
Cancele a qualquer momento
60% OFF
KVM 1
R$ 27,99 /mês
Renovação por R$ 47,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
1 núcleos de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
60% OFF
KVM 2
R$ 35,99 /mês
Renovação por R$ 69,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
66% OFF
KVM 4
R$ 54,99 /mês
Renovação por R$ 129,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% OFF
KVM 8
R$ 109,99 /mês
Renovação por R$ 259,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Servidores em várias partes do mundo
Backup semanal grátis
Gerenciamento de firewall
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Assistente de IA com tecnologia MCP
Domínio .cloud grátis por 1 ano
O pagamento pode ser parcelado em até 12x
Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.
Faça parte da comunidade Umbraco
O Umbraco é um sistema de gerenciamento de conteúdo de código aberto e gratuito, construído em Microsoft .NET. Graças a diversas opções de personalização, o Umbraco é ideal para escalar seus projetos online.Nossos planos de hospedagem VPS Umbraco incluem acesso root completo ao seu servidor, para você aproveitar ainda mais liberdade e flexibilidade.
Personalize, otimize e modernize seus sites
Combine o CMS Umbraco com um serviço de hospedagem VPS poderoso e seguro. Dê aos seus projetos a infraestrutura que eles merecem.
FlexibilidadeInstale os plugins que precisar. Ajuste as configurações do seu servidor como quiser. Precisa de mais recursos? Faça um upgrade a qualquer momento.
DesempenhoGaranta uma velocidade extremamente rápida com processadores AMD EPYC, armazenamento SSD NVMe e infraestrutura de rede de 300 Mb/s para o que você precisar.
SegurançaTenha tranquilidade sabendo que você sempre pode restaurar seus dados a partir do backup automático grátis mais recente e fazer um snapshot manual.
Suporte de IA instantâneo
Precisa de ajuda com a configuração do servidor? Não sabe como instalar uma extensão Umbraco? Basta fazer qualquer pergunta relacionada ao VPS e receber ajuda imediata do nosso Assistente com IA.
A empresa de hospedagem VPS em que você pode confiar
Hospede seu site Umbraco onde seu público está
A Hostinger tem servidores na Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul. Escolha a localização do seu servidor de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.
Perguntas frequentes (FAQ) sobre servidor Umbraco
Tire todas as suas dúvidas sobre hospedagem de servidor Umbraco.