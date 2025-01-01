Como o Umbraco é um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) de código aberto, você vai precisar de uma provedora de hospedagem para colocar seu site no ar.

Com a hospedagem Umbraco, você garante um servidor só seu para configurar o CMS e instalar todos os plugins que quiser.

E falando dos recursos de VPS da Hostinger, nós oferecemos acesso root completo para você ter controle total sobre o seu servidor, um detector de malware para lidar com arquivos maliciosos, backups semanais automáticos grátis, snapshot manual, recursos dedicados e escaláveis, Assistente com IA para uma configuração mais tranquila e muito mais.