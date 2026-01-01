Umbraco VPS Hosting
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Umbraco-Umgebung
Pick your perfect Umbraco VPS hosting plan
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der Preis pro Monat entspricht dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der Monate, die Ihr Plan umfasst.
Treten Sie der Umbraco-Community bei
Passen Sie Ihre Websites an, optimieren und modernisieren Sie sie.
Flexibilität
Installieren Sie alle benötigten Plugins. Passen Sie Ihre Servereinstellungen nach Belieben an. Benötigen Sie mehr Serverressourcen? Führen Sie jederzeit ein Upgrade durch.
Leistung
Profitieren Sie von blitzschnellen Geschwindigkeiten mit AMD EPYC-Prozessoren, NVMe-SSD-Speicher und einer 300-Mb/s-Netzwerkinfrastruktur, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Sicherheit
Sie können beruhigt sein, denn Sie können Ihre Daten jederzeit aus dem letzten kostenlosen automatischen Backup wiederherstellen und eine manuelle Momentaufnahme erstellen.
Empfohlener Serverstandort:
Überprüfung...
Betreiben Sie Ihre Umbraco-Website dort, wo Ihre Zielgruppe ist.
Wählen Sie aus Rechenzentren in Asien, Europa, Nordamerika und Südamerika. Wählen Sie einen Serverstandort in der Nähe Ihrer Zielgruppe und profitieren Sie von einer schnelleren Inhaltsauslieferung.
Ein VPS Hosting-Unternehmen, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.