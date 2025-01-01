Was ist Umbraco VPS Hosting?

Da Umbraco ein Open-Source-Content-Management-System (CMS) ist, benötigen Sie einen Webhosting-Anbieter, um Ihre Website online zu stellen. Mit Umbraco VPS-Hosting erhalten Sie Ihren eigenen Server, um das CMS zu konfigurieren und beliebige Plugins zu installieren. Hostinger bietet Ihnen mit seinen VPS-Funktionen vollen Root-Zugriff für die umfassende Kontrolle über Ihren Server, einen Malware-Scanner zum Erkennen schädlicher Dateien, kostenlose automatische wöchentliche Backups, die Möglichkeit zum manuellen Erstellen von Snapshots, skalierbare dedizierte Ressourcen, einen KI-Assistenten für eine reibungslosere Konfiguration und vieles mehr.