Verpassen Sie nicht die Angebote zum Neujahrs-Sale!
Erkunden
Bis zu 67% Rabatt auf

Umbraco VPS-Hosting

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Umbraco-Umgebung

Kostenlose automatische wöchentliche Backups Malware-Scanner KI-Assistent
4,99  € /Mon.
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Umbraco Hero

Neujahrs-Sale: Jetzt den Schritt wagen

64 % Rabatt
KVM 1
13,99  €
4,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 9,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
61 % Rabatt
KVM 2
17,99  €
6,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 12,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 4
29,99  €
9,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 24,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 8
59,99  €
19,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
64 % Rabatt
KVM 1
13,99  €
4,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 9,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
61 % Rabatt
KVM 2
17,99  €
6,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 12,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 4
29,99  €
9,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 24,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 8
59,99  €
19,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
Rechenzentren weltweit
Kostenlose wöchentliche Backups
Firewall-Verwaltung
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
KI-Assistent mit MCP-Unterstützung
Kostenlose .cloud-Domain für 1 Jahr
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
Rechenzentren weltweit
Kostenlose wöchentliche Backups
Firewall-Verwaltung
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
KI-Assistent mit MCP-Unterstützung
Kostenlose .cloud-Domain für 1 Jahr

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der Preis pro Monat entspricht dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der Monate, die Ihr Plan umfasst.

Treten Sie der Umbraco-Community bei

Umbraco ist ein kostenloses Open-Source-Content-Management-System, das auf Microsoft .NET basiert. Dank zahlreicher Anpassungsmöglichkeiten eignet sich Umbraco ideal für die Skalierung Ihrer Online-Projekte.

Erhalten Sie noch mehr Freiheit und Flexibilität mit vollem Root-Zugriff auf Ihren Server, der in unseren Umbraco VPS-Hosting-Paketen enthalten ist.
umbraco 1

Passen Sie Ihre Websites an, optimieren und modernisieren Sie sie.

Kombinieren Sie das Umbraco CMS mit einem leistungsstarken und sicheren VPS-Hosting-Service. Geben Sie Ihren Projekten die Infrastruktur, die sie verdienen.

Flexibilität

Installieren Sie alle benötigten Plugins. Passen Sie Ihre Servereinstellungen nach Belieben an. Benötigen Sie mehr Serverressourcen? Führen Sie jederzeit ein Upgrade durch.

Umbraco 2

Leistung

Profitieren Sie von blitzschnellen Geschwindigkeiten mit AMD EPYC-Prozessoren, NVMe-SSD-Speicher und einer 300-Mb/s-Netzwerkinfrastruktur, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Umbraco 3

Sicherheit

Sie können beruhigt sein, denn Sie können Ihre Daten jederzeit aus dem letzten kostenlosen automatischen Backup wiederherstellen und eine manuelle Momentaufnahme erstellen.

Umbraco 4

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Betreiben Sie Ihre Umbraco-Website dort, wo Ihre Zielgruppe ist.

Wählen Sie aus Rechenzentren in Asien, Europa, Nordamerika und Südamerika. Wählen Sie einen Serverstandort in der Nähe Ihrer Zielgruppe und profitieren Sie von einer schnelleren Inhaltsauslieferung.

Image

Ein VPS-Hosting-Unternehmen, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS-Hosting! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

Sofortige KI-Unterstützung

Benötigen Sie Hilfe bei der Serverkonfiguration? Wissen Sie nicht, wie Sie eine Umbraco-Erweiterung installieren? Stellen Sie einfach eine Frage rund um VPS und erhalten Sie sofortige Hilfe von unserem KI-Assistenten.

Umbraco 5

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.

Google
Note:
4.8/5
1,237
Bewertungen
HostAdvice
Note:
4.6/5
2,432
Bewertungen
WpBeginner
Note:
4.7
874
Bewertungen

Häufig gestellte Fragen zu Umbraco VPS

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu den Hosting-Diensten von Umbraco Virtual Private Server.

Was ist Umbraco VPS Hosting?

Ist Umbraco VPS Hosting für meine Website geeignet? Benötige ich spezielle Kenntnisse, um sie zu hosten?

Kann ich meine Umbraco-Website zu Hostinger migrieren?

Kann ich meinen Umbraco VPS Hosting-Plan upgraden?

Welche Supportoptionen stehen für Umbraco VPS Hosting zur Verfügung?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.