Hébergement VPS Umbraco
Prenez le contrôle de votre environnement Umbraco
Rejoignez la communauté Umbraco
Personnalisez, optimisez et modernisez vos sites web
Flexibilité
Installez les plugins nécessaires. Modifiez les paramètres de votre serveur selon vos préférences. Besoin de plus de ressources serveur ? Passez à une version supérieure à tout moment.
Performance
Bénéficiez d'une vitesse fulgurante grâce aux processeurs AMD EPYC, au stockage SSD NVMe et à une infrastructure réseau de 300 Mb/s adaptée à vos besoins.
Sécurité
Ayez l'esprit tranquille en sachant que vous pouvez toujours restaurer vos données à partir de la dernière sauvegarde automatique gratuite et effectuer une sauvegarde manuelle.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez votre site Umbraco là où se trouve votre public.
Choisissez parmi nos centres de données en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Sélectionnez un emplacement de serveur proche de votre public cible et bénéficiez d'une diffusion de contenu plus rapide.
Une société d'hébergement VPS sur laquelle vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.