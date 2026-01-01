الخادم الافتراضي الخاص (VPS) هو نوع من الاستضافة يوفر بيئة معزولة ببرمجياتها وتكويناتها وبياناتها ومواردها الخاصة، مثل وحدة المعالجة المركزية (CPU) وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسعة التخزين وعرض النطاق الترددي.

بخلاف الخادم المخصص، يعمل الخادم الافتراضي الخاص (VPS) كجهاز افتراضي يعمل فوق مضيف فعلي باستخدام تقنية المحاكاة الافتراضية. يعمل الخادم الافتراضي الخاص (VPS) كجهاز استضافة مواقع تقليدي، ولكن مع وصول كامل إلى الجذر (root access) ومستوى عزل أعلى بكثير، مما يوفر مرونة وموثوقية أفضل.

يجمع الخادم الافتراضي الخاص (VPS) بين أفضل ما في العالمين، وهو مثالي لمحترفي الويب الذين يبحثون عن حل استضافة عالي الأداء دون عناء إدارة خادم فعلي. كما أنه يلبي مجموعة واسعة من احتياجات المستخدم، مثل، على سبيل المثال لا الحصر:

استضافة المواقع. استضافة أنواع مختلفة من المواقع الإلكترونية، مثل المتاجر الكبيرة عبر الإنترنت المبنية على منصات مثل PrestaShop أو Magento أو ووردبريس.

استضافة تطبيقات البرامج. استخدم لوحة تحكم أو برنامج حاويات أو إطار عمل لنشر تطبيقات مختلفة، مثل قواعد البيانات ومنصات التحليلات وتطبيقات إدارة علاقات العملاء والمزيد.

خادم الألعاب. تشغيل خادم متعدد اللاعبين خاص للألعاب عبر الإنترنت مثل Minecraft أو Counter-Strike.

أتمتة سير العمل. انشر n8n لتوصيل تطبيقات مختلفة وأنشئ سير عمل مخصص لمعالجة البيانات تلقائيًا، كل ذلك على لوحة معلومات مركزية.

نماذج لغة كبيرة شخصية أو وكلاء AI. قم بتشغيل وضبط نماذج لغة كبيرة شخصية باستخدام Ollama، أو استضف ChatGPT مخصصًا لمساعدتك في مهام محددة.

للحصول على المزيد من المعلومات، راجع دليلنا الكامل حول الخوادم الخاصة الافتراضية.