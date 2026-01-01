استضافة CyberPanel VPS
لوحة خفيفة الوزن لموقعك الإلكتروني الذي يشهد حركة مرور كثيفة
سرّع من مهام إدارة خادمك
مثبّت تلقائي
استخدم قالب نظام التشغيل الخاص بنا بنقرة واحدة لتثبيت CyberPanel دون عناء، وتخصيص خادمك مع الوصول الكامل إلى الجذر.
نسخ احتياطي تلقائي
فقدان بياناتك ليس خيارًا، وذلك بفضل النسخ الاحتياطية الأسبوعية الآلية ووظيفة الاستعادة السهلة.
ماسح برامج ضارة تلقائي
ابتعد قدر الإمكان عن الملفات الضارة وحركة المرور الضارة باستخدام الماسح التلقائي للبرامج الضارة وجدار الحماية المدمج.
شركة استضافة VPS موثوقة
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. وأداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.
الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.