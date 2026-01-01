باعتبارك أحد مستخدمي Hostinger، إليك كيفية استخدام CyberPanel مع VPS الخاص بنا:

سجّل الدخول إلى hPanel الخاص بك انتقل إلى VPS في الشريط العلوي، وحدد الخادم الذي ترغب في استخدامه لتثبيته. ضمّن نظام التشغيل & قسم اللوحة، وانقر على نظام التشغيل، وحدد التطبيقات. اختر AlmaLinux 8 64bit with CyberPanel من القائمة المنسدلة. انقر على تغيير نظام التشغيل لتثبيت هذا القالب على VPS الخاص بك.

بعد ذلك، سجّل الدخول إلى اللوحة عبر عنوان URL هذا: https:// your_vps_ip:8090. تأكد من استبدال your_vps_ip بعنوان IP الخاص بخادمك.

أدخل admin كاسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بخادمك. هل نسيت كلمة المرور؟ أعد تعيين كلمة مرور الجذر عبر hPanel ← VPS ← الإعدادات ← الإعدادات الرئيسية.