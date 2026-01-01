CyberPanel VPS hosting

हमारी स्व-प्रबंधित VPS होस्टिंग एक उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस और एक-क्लिक इंस्टॉलर प्रदान करती है, जिससे आप कुछ ही समय में कंट्रोल पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं और आसानी से काम शुरू कर सकते हैं।

चूंकि यह एक ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है, इसलिए इसे होस्ट करने के लिए आपको अपना वर्चुअल प्राइवेट सर्वर (VPS) स्थापित करना होगा। सबसे आसान तरीका होस्टिंगर जैसी होस्टिंग कंपनी से VPS प्लान खरीदना होगा।

साइबरपैनल एक ओपन-सोर्स कंट्रोल पैनल है जो लाइटस्पीड वेब सर्वर द्वारा संचालित है। यह एक उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस प्रदान करता है जिससे कई वेबसाइटों, डोमेन, डेटाबेस, ईमेल खातों और अन्य वेब होस्टिंग संबंधी आवश्यक चीजों को प्रबंधित करना आसान हो जाता है।

साइबरपैनल अन्य कंट्रोल पैनल से किस प्रकार भिन्न है?