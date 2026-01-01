सीमित-समय ऑफर हाथ से न जाने दें!
एक्स्प्लोर करें
Up to 71% off

CyberPanel VPS hosting

आपकी भारी ट्रैफिक वाली वेबसाइट के लिए हल्का पैनल

Free Automatic weekly backups
AI-managed VPS
Auto malware scanner
₹  399.00 /माह
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
cyberpanel 1

हमारे सबसे बड़े ऑफर्स के साथ एक क्लिक में बड़ी शुरुआत करें

60% की छूट
KVM 1
₹  999.00
₹  399.00 /माह

+3 माह मुफ्त

सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
66% की छूट
KVM 2
₹  1,599.00
₹  549.00 /माह

+2 माह मुफ्त

सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
71% की छूट
KVM 4
₹  2,599.00
₹  749.00 /माह

+3 माह मुफ्त

सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹1,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
70% की छूट
KVM 8
₹  4,999.00
₹  1,499.00 /माह

+3 माह मुफ्त

सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹3,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
60% की छूट
KVM 1
₹  999.00
₹  399.00 /माह

+3 माह मुफ्त

सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
66% की छूट
KVM 2
₹  1,599.00
₹  549.00 /माह

+2 माह मुफ्त

सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
71% की छूट
KVM 4
₹  2,599.00
₹  749.00 /माह

+3 माह मुफ्त

सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹1,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
70% की छूट
KVM 8
₹  4,999.00
₹  1,499.00 /माह

+3 माह मुफ्त

सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹3,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ

हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

One-click updates
ModSecurity
AI agent powered by MCP
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
1 Gbps network speed
Docker integration
Data centers worldwide
Free .cloud domain for 1 year
One-click updates
ModSecurity
AI agent powered by MCP
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
1 Gbps network speed
Docker integration
Data centers worldwide
Free .cloud domain for 1 year

सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

शानदार डिज़ाइन, गति के लिए निर्मित

एक साफ-सुथरा इंटरफ़ेस, उन्नत कैशिंग क्षमताएं और मजबूत सुरक्षा सुविधाएँ। साइबरपैनल में वह सब कुछ है जो आप एक ही कंट्रोल पैनल में चाहते हैं।

अपनी बेजोड़ परफॉर्मेंस के लिए मशहूर LiteSpeed द्वारा संचालित, CyberPanel आपको कार्यों को तेज और अधिक कुशल तरीके से करने में सक्षम बनाता है।
cyberpanel 2

अपने सर्वर प्रबंधन कार्यों को गति दें

होस्टिंगर के लाइटस्पीड वेब सर्वर के साथ साइबरपैनल का भरपूर लाभ उठाएं, जो एएमडी ईपीवाईसी प्रोसेसर और एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज द्वारा संचालित हैं।

ऑटो इंस्टॉलर

हमारे वन-क्लिक ओएस टेम्प्लेट का उपयोग करके साइबरपैनल को आसानी से इंस्टॉल करें और पूर्ण रूट एक्सेस के साथ अपने सर्वर को कस्टमाइज़ करें।

cyberpanel 3

ऑटो बैकअप

हमारे स्वचालित साप्ताहिक बैकअप और आसान पुनर्स्थापना सुविधा के कारण आपका डेटा खोना संभव नहीं है।

cyberpanel 4

ऑटो मैलवेयर स्कैनर

स्वचालित मैलवेयर स्कैनर और अंतर्निर्मित फ़ायरवॉल की मदद से दुर्भावनापूर्ण फ़ाइलों और हानिकारक ट्रैफ़िक को दूर रखें।

cyberpanel 5

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

विश्वभर में सर्वर

होस्टिंगर के डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं। तेज़ कंटेंट डिलीवरी के लिए अपने लक्षित दर्शकों के नज़दीक स्थित सर्वर का चयन करें।

Image

विश्वसनीय वीपीएस होस्टिंग कंपनी

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

एआई की मदद से अपने साइबरपैनल को प्रबंधित करें।

AI द्वारा प्रबंधित CyberPanel VPS सर्वर प्रबंधन को सरल बनाता है। अब आप अपनी स्थानीय भाषा में सहज बातचीत के माध्यम से अपने वातावरण को नियंत्रित कर सकते हैं। AI एजेंट हमेशा सक्रिय रहता है और बिना किसी अतिरिक्त लागत के उपलब्ध है, जो VPS प्रबंधन के सभी कार्यों में सहायता करता है। चाहे आप किसी त्रुटि को ठीक कर रहे हों, फ़ायरवॉल को अपडेट कर रहे हों या डेटा का प्रबंधन कर रहे हों, AI एजेंट सरल निर्देशों को विश्वसनीय सर्वर संचालन में बदलकर प्रक्रिया को सरल बनाता है और आपका समय बचाता है।

cyberpanel 6

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

Google
रेटिंग:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
रेटिंग:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
रेटिंग:
4.7
874
reviews

साइबरपैनल वीपीएस से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

साइबरपैनल के साथ वीपीएस होस्टिंग के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।

साइबरपैनल क्या है?

साइबरपैनल अन्य कंट्रोल पैनल से किस प्रकार भिन्न है?

क्या मैं साइबरपैनल पर एक साथ कई वेबसाइट होस्ट कर सकता हूँ? मैं उन्हें कैसे जोड़ूँ?

क्या CyberPanel होस्टिंग शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है?

मैं वीपीएस के साथ साइबरपैनल का उपयोग कैसे करूं?

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।