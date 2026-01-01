CyberPanel VPS Hosting

CyberPanel ist ein Open-Source-Control-Panel, das auf dem LiteSpeed-Webserver basiert. Es bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die die Verwaltung mehrerer Websites, Domains, Datenbanken, E-Mail-Konten und anderer wichtiger Webhosting-Funktionen erleichtert.

Da es sich um eine Open-Source-Plattform handelt, müssen Sie einen eigenen Virtual Private Server (VPS) einrichten, um sie zu hosten. Am einfachsten ist es, einen VPS-Plan von einem Hosting-Unternehmen wie Hostinger zu beziehen.

Unser selbstverwaltetes VPS Hosting bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und ein Ein-Klick-Installationsprogramm, sodass Sie das Control Panel im Handumdrehen installieren und mit der Erstellung beginnen können.