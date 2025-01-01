Jusqu'à 67 % de réduction sur l'
hébergement VPS Cyberpanel
Un panel léger pour votre site à fort trafic
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites Scanner de logiciels malveillants Assistant IA
CA$ 6.99 /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Choisissez votre plan d'hébergement VPS CyberPanel
Support disponible 24 h/24, 7 j/7
Annulez à tout instant
-65 %
KVM 1
CA$ 6.99 /mois
Renouvellement au prix de CA$ 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-65 %
KVM 2
CA$ 8.99 /mois
Renouvellement au prix de CA$ 18.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
CA$ 13.99 /mois
Renouvellement au prix de CA$ 34.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
CA$ 27.99 /mois
Renouvellement au prix de CA$ 69.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.
Un design épuré, conçu pour la vitesse
Une interface claire, des capacités de mise en cache avancées et des fonctionnalités de sécurité solides. CyberPanel offre tout ce que vous avez toujours voulu dans un seul panneau de contrôle.Alimenté par LiteSpeed, connu pour ses performances inégalées, CyberPanel vous permet d'effectuer des tâches de manière plus rapide et plus efficace.
Accélérez vos tâches de gestion du serveur
Exploitez pleinement CyberPanel avec les serveurs web LiteSpeed de Hostinger, basés sur des processeurs AMD EPYC et un stockage SSD NVMe.
Installateur automatiqueUtilisez notre template d'OS en un clic pour installer CyberPanel sans effort, et personnalisez votre serveur avec un accès root complet.
Sauvegardes automatiquesLa perte de vos données n'est pas une option, grâce à nos sauvegardes hebdomadaires automatisées et à notre fonctionnalité de restauration facile.
Scanner automatiqueGardez les fichiers malveillants et le trafic nuisible à distance grâce à un scanner automatique de logiciels malveillants et à un pare-feu intégré.
Trouvez des réponses avec l'assistant IA
Besoin d'aide pour intégrer les modules complémentaires de CyberPanel ou pour trouver la fonctionnalité de gestion PHP ? Il suffit de poser la question à notre assistant IA pour obtenir des réponses précises en quelques secondes.
Hébergeur VPS approuvé
Des serveurs à travers le monde
Hostinger possède des data centers en Amérique du Nord, en Europe (dont la France), en Asie et en Amérique du Sud. Choisissez un serveur proche de votre public cible pour une diffusion plus rapide du contenu.
FAQ sur les VPS CyberPanel
