Jusqu'à 67 % de réduction sur l'

hébergement VPS Cyberpanel

Un panel léger pour votre site à fort trafic

Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites Scanner de logiciels malveillants Assistant IA
CA$  6.99 /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
cyberpanel 1

Choisissez votre plan d'hébergement VPS CyberPanel

Support disponible 24 h/24, 7 j/7

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Annulez à tout instant

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Un design épuré, conçu pour la vitesse

Une interface claire, des capacités de mise en cache avancées et des fonctionnalités de sécurité solides. CyberPanel offre tout ce que vous avez toujours voulu dans un seul panneau de contrôle.

Alimenté par LiteSpeed, connu pour ses performances inégalées, CyberPanel vous permet d'effectuer des tâches de manière plus rapide et plus efficace.
cyberpanel 2

Accélérez vos tâches de gestion du serveur

Exploitez pleinement CyberPanel avec les serveurs web LiteSpeed de Hostinger, basés sur des processeurs AMD EPYC et un stockage SSD NVMe.
cyberpanel 3

Installateur automatique

Utilisez notre template d'OS en un clic pour installer CyberPanel sans effort, et personnalisez votre serveur avec un accès root complet.
cyberpanel 4

Sauvegardes automatiques

La perte de vos données n'est pas une option, grâce à nos sauvegardes hebdomadaires automatisées et à notre fonctionnalité de restauration facile.
cyberpanel 5

Scanner automatique

Gardez les fichiers malveillants et le trafic nuisible à distance grâce à un scanner automatique de logiciels malveillants et à un pare-feu intégré.

Lancez-vous avec un hébergement VPS CyberPanel

Trouvez des réponses avec l'assistant IA

Besoin d'aide pour intégrer les modules complémentaires de CyberPanel ou pour trouver la fonctionnalité de gestion PHP ? Il suffit de poser la question à notre assistant IA pour obtenir des réponses précises en quelques secondes.

cyberpanel 6

Hébergeur VPS approuvé

Google
Note :
4.8/5
1,237
avis
HostAdvice
Note :
4.6/5
2,432
avis
WpBeginner
Note :
4.7
874
avis

Des serveurs à travers le monde

Hostinger possède des data centers en Amérique du Nord, en Europe (dont la France), en Asie et en Amérique du Sud. Choisissez un serveur proche de votre public cible pour une diffusion plus rapide du contenu.

cyberpanel 7

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Si vous n’êtes pas entièrement satisfait(e), vous pouvez demander le remboursement de votre paiement dans un délai de 30 jours suivant l'achat. Les remboursements des VPS sont soumis à un délai d'attente de 180 jours entre deux remboursements. La procédure est simple et sans risque. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre politique de remboursement (des exclusions peuvent s'appliquer).

FAQ sur les VPS CyberPanel

Obtenez des réponses aux questions les plus fréquentes sur l'hébergement VPS CyberPanel.

Qu'est-ce que CyberPanel ?

En quoi CyberPanel diffère-t-il des autres panneaux de contrôle ?

Puis-je héberger plusieurs sites avec CyberPanel ? Comment puis-je les ajouter ?

L'hébergement CyberPanel est-il adapté aux débutants ?

Comment utiliser CyberPanel avec un VPS ?