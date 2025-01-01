hébergement VPS Cyberpanel

CyberPanel est un tableau de bord open-source alimenté par le serveur web LiteSpeed. Il offre une interface conviviale qui facilite la gestion de plusieurs sites, noms de domaine, bases de données, emails et autres éléments essentiels de l'hébergement web.

Étant une plateforme open-source, vous devez mettre en place votre propre serveur privé virtuel (VPS) pour l'héberger. La façon la plus simple est d'acheter un plan VPS auprès d'un hébergeur tel que Hostinger.

Notre hébergement VPS autogéré offre une interface utilisateur conviviale et un installateur en un clic, ce qui vous permet d'installer le tableau de bord en un clin d'œil et de commencer à créer avec classe.