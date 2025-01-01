خصم يصل إلى 71% على

استضافة CyberPanel VPS

لوحة خفيفة الوزن لموقعك الإلكتروني الذي يشهد حركة مرور كثيفة

نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي ماسح ضوئي تلقائي للبرامج الضارة
E£  219.00 /الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
لوحة التحكم الإلكترونية 1

اختر خطة استضافة CyberPanel الخاصة بك

59% خصم
KVM 1
E£  219.00 /الشهر
تتجدّد مقابل E£399.00/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نوى vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
62% خصم
KVM 2
E£  319.00 /الشهر
تتجدّد مقابل E£529.00/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
71% خصم
KVM 4
E£  399.00 /الشهر
تتجدّد مقابل E£1,059.00/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
70% خصم
KVM 8
E£  799.00 /الشهر
تتجدّد مقابل E£2,119.00/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

One-click updates
ModSecurity
AI agent powered by MCP
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
1 Gbps network speed
Docker integration
Data centers worldwide
Free .cloud domain for 1 year
تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

تصميم أنيق، مصمم للسرعة

واجهة نظيفة وإمكانيات تخزين مؤقت متقدمة وميزات أمان قوية. يحتوي CyberPanel على كل ما تريده في لوحة تحكم واحدة.

يمكّنك CyberPanel، المدعوم بـ LiteSpeed والمعروف بأدائه الفريد، من أداء المهام بطريقة أسرع وأكثر كفاءة.
سايبربانل 2

سرّع من مهام إدارة خادمك

حقق أقصى استفادة من CyberPanel مع خوادم ويب LiteSpeed ​​من Hostinger، المدعومة بمعالجات AMD EPYC وتخزين NVMe SSD.

مثبّت تلقائي

استخدم قالب نظام التشغيل الخاص بنا بنقرة واحدة لتثبيت CyberPanel دون عناء، وتخصيص خادمك مع الوصول الكامل إلى الجذر.

سايبربانل 3

نسخ احتياطي تلقائي

فقدان بياناتك ليس خيارًا، وذلك بفضل النسخ الاحتياطية الأسبوعية الآلية ووظيفة الاستعادة السهلة.

لوحة التحكم الإلكترونية 4

ماسح برامج ضارة تلقائي

ابتعد قدر الإمكان عن الملفات الضارة وحركة المرور الضارة باستخدام الماسح التلقائي للبرامج الضارة وجدار الحماية المدمج.

سايبربانل 5

موقع الخادم الموصى به:

جارٍ التحقق...

خوادم في مختلف أنحاء العالم

لدى Hostinger مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية. حدد موقع خادم قريبًا من جمهورك المستهدف لتوصيل المحتوى بشكل أسرع.

Image

شركة استضافة VPS موثوقة

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀

Noel
Noel

أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. وأداء قوي.

Omkar
Omkar

تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.

Sylvain
Sylvain

شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.

Martin K
Martin K

الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.

اعثر على الإجابات باستخدام AI

هل تحتاج إلى مساعدة في دمج إضافات CyberPanel أو العثور على ميزة إدارة PHP؟ ما عليك سوى سؤال مساعد AI لدينا، والحصول على إجابات دقيقة في ثوانٍ.

سايبربانل 6

ضمان استرداد الرسوم لمدة 30 يومًا

جرّبه دون أي مخاطرة مع ضمان استرداد أموالك لمدة 30 يومًا. راجع سياسة الاسترداد لمزيد من التفاصيل.

الأسئلة الشائعة حول CyberPanel VPS

احصل على إجابات على أكثر الأسئلة شيوعا حول استضافة VPS مع CyberPanel.

ماهو CyberPanel؟

فيم يختلف CyberPanel عن لوحات التحكم الأخرى؟

هل يمكنني استضافة مواقع إلكترونية متعددة باستخدام CyberPanel؟ كيف يمكنني إضافتها؟

هل استضافة CyberPanel مناسبة للمبتدئين؟

كيف يمكنني استخدام CyberPanel مع خادم افتراضي خاص (VPS)؟

