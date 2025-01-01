منشئ المواقع الإلكترونية

كيف تنشئ موقعك باستخدام AI في 3 خطوات

1. صِف رؤيتك

صِف الغرض من موقعك الإلكتروني: أجب عن سؤالين بسيطين ودع AI ينشئ موقعك فورا.

2. خصّص موقعك الإلكتروني

استخدم محرر السحب والإفلات سهل الاستعمال وأدوات AI لضبط الألوان، وتبديل الصور، وإعادة كتابة النص، أو إضافة أقسام جديدة حتى يصبح الأمر صحيحًا تمامًا.

3. أطلق موقعك بنقرة واحدة

اختر خطة، وانقر على "إطلاق موقعك"، وسيتم نشره فورا مع استضافة احترافية ودومين مجاني.
أنشئ أعمالك عبر الإنترنت بشكل أسرع مع AI

ابدأ البيع على الفور باستخدام الأدوات المدمجة للتجارة الإلكترونية والتسويق وتنمية أعمالك.
ابدأ البيع اليوم

احصل على موقع تجارة إلكترونية كامل تم إنشاؤه بواسطة AI ويقبل المدفوعات والحجوزات ويعرض المنتجات ويحتوي على تحليلات مدمجة ويولد أوصافًا من صورك.

دع AI يقود حركة المرور والمبيعات

أطلق حملات البريد الإلكتروني المدعومة بـAI مع Hostinger Reach، وعزّ. تصنيفات البحث عن موقعك باستخدام مساعد AI SEO، وقم بربط Google Ads وMeta Pixel وAnalytics للحصول على نتائج أفضل.

أنشئ محتوى جذّابًا بسرعة

اكتب نصًا جذابًا لموقعك الإلكتروني بأي أسلوب باستخدام محرر النصوص AI، ونل ثقة عملائك من خلال منشورات المدونة التي تجعل القراء يعودون للمزيد.

تميّز باستعمال صور مذهلة

أنشئ صفحات وأقسام جديدة فورا، بالإضافة إلى شعارات وصور مخصصة في ثوانٍ تعكس تمامًا ما تمثله علامتك التجارية.

مواقع تبدو مذهلة على أي جهاز

من التنقل الملائم للهواتف المحمولة إلى الرؤوس والتذييلات المستجيبة، سيضمن AI أن يتكيف كل عنصر من عناصر موقعك بشكل مثالي مع حجم أي شاشة.
سطح المكتب

اكتشف سبب اختيار أكثر من 3 ملايين مالك موقع لـ Hostinger

لا تكتفِ بما نقوله نحن، إليك ما يقوله الأشخاص الذين استخدموا منشئ المواقع من Hostinger عن تجربتهم.

Jakeb Thornberry

منشئ المواقع الإلكترونية من Hostinger من الطراز الأول. لا أرى أي منشئ مواقع يُضاهيه. WIX وGoDaddy لا يُضاهيان حتى البساطة والإمكانيات الشاملة التي تُقدمونها هنا.

Marcus Yogananda Borg

كنت أستخدم Wix، وهو مكلف، وليس دقيقًا بنفس القدر. يُخفف هذا من توتري بشأن امتلاك مواقع متعددة، فقد كان يكلفني الكثير، مع خالص حبي لـ Hostinger!

David Watson

لقد استخدمتُ جميع أنظمة إدارة المحتوى الأخرى المعروفة، مثل WiX و123 reg وغيرها. لكن هذا النظام هو الأفضل بلا منازع. يُسعدني أن أوصي الجميع به.

إنشاء مواقع مدعوم بـ AI

استكشف الوظائف الكاملة لمنشئ المواقع AI من Hostinger لمدة 14 يومًا.

اعثر على خطة منشئ المواقع المثالية لك

ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا

يمكنك الإلغاء متى أردت

دعم 24/7

75% خصم
منشئ المواقع Premium
احصل على الأساسيات التي تحتاجها لإنشاء موقع إلكتروني
E£  79.00 /الشهر

+3 أشهر مجاناً

احصل على 48 شهرًا مقابل E£3,792.00 (السعر العادي E£15,312.00). يتم التجديد بسعر E£239.00/الشهر.
أنشئ 1 موقع
5 صفحات موقع
2GB من مساحة التخزين لملفاتك
1 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني، مجانًا لمدة سنة

مزايا Premium:

دومين مجاني لمدة سنة
إنشاء مواقع إلكترونية في دقائق مع منشئ المواقع الإلكترونية AI
اختر من بين أكثر من 170 قالبًا مصممًا
أنشئ حملات البريد الإلكتروني وأرسلها باستخدام AI ببضع نقرات
نمو أسرع باستخدام أدوات SEO والبريد الإلكتروني وتسويق أعمالك
قم بتحديث موقعك في أي وقت باستخدام التحرير عبر الهاتف المحمول
الأكثر شهرة
63% خصم
منشئ المواقع Business
حقق نمواً باستخدام أدوات AI المتقدمة وميزات التجارة الإلكترونية
E£  139.00 /الشهر

+3 أشهر مجاناً

احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672.00 (السعر العادي E£18,192.00). يتم التجديد بسعر E£349.00/الشهر.
إنشاء 50 مواقع إلكترونية
صفحات مواقع غير محدودة
50GB من مساحة التخزين لملفاتك
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:

بيع ما يصل إلى 1000 منتج وإدارة متجرك بسهولة
احتفظ بـ 100% من أرباحك دون رسوم معاملات
وفّر أكثر من 100 طريقة دفع للوصول إلى المزيد من العملاء
تتبع الأداء باستخدام التحليلات المباشرة
بِع البضائع المخصّصة باستخدام تكامل Printful المدمج
قم بتحسين نسختك باستخدام محرر النصوص AI الخاص بنا
أنشئ صورًا مميّزة باستخدام أداة AI لتوليد الصور
شارك قصتك مع منشئ منشورات مدونتنا بالـAI
قم بتحميل الصور وإنشاء الأوصاف باستخدام مولد منتجات AI الخاص بنا
صمم هوية علامتك التجارية بسرعة باستخدام صانع الشعارات AI
قم بتحسين المحتوى الخاص بك باستخدام مساعد SEO بالـAI
حوّل النقرات إلى عملاء من خلال الرابط الموجود في السيرة الذاتية
تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

الأسئلة الشائعة حول منشئ المواقع الإلكترونية بالـAI

اقرأ إجابات الأسئلة الشائعة حول منشئ المواقع الإلكترونية بالـ AI من Hostinger.

ما هي أداة AI لإنشاء المواقع الإلكترونية؟

كيف يمكن اختيار أفضل منشئ مواقع بالـAI؟

كيف يمكنني إنشاء موقع إلكتروني باستخدام AI؟

كم تبلغ تكلفة بناء المواقع الإلكترونية باستخدام AI؟

هل يمكنني استخدام منشئ المواقع AI من Hostinger مجاناً؟

هل سيكون موقعي متوافقًا مع الهواتف المحمولة؟

هل الاستضافة والدومين متضمنان في الخطط؟

كيف تطور تقنيات SEO لموقع تم إنشاؤه بواسطة AI؟

كيف يمكن تحقيق دخل من المواقع المُنشأة بواسطة AI؟

ما هي مزايا إنشاء موقع إلكتروني باستخدام AI؟

هل أدوات AI لإنشاء المواقع مناسبة للمبتدئين؟

ما الذي يميّز أداة AI لأنشاء المواقع عن أدوات إنشاء المواقع الأخرى؟

ما الفرق بين منشئ المواقع AI من Hostinger ومنشئ تطبيقات الويب Hostinger Horizons AI؟

