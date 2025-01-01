منشئ المواقع الإلكترونية
أنشئ موقع أحلامك بكل سهولة
كيف تنشئ موقعك باستخدام AI في 3 خطوات
1. صِف رؤيتك
2. خصّص موقعك الإلكتروني
3. أطلق موقعك بنقرة واحدة
أنشئ أعمالك عبر الإنترنت بشكل أسرع مع AI
ابدأ البيع اليوم
احصل على موقع تجارة إلكترونية كامل تم إنشاؤه بواسطة AI ويقبل المدفوعات والحجوزات ويعرض المنتجات ويحتوي على تحليلات مدمجة ويولد أوصافًا من صورك.
دع AI يقود حركة المرور والمبيعات
أطلق حملات البريد الإلكتروني المدعومة بـAI مع Hostinger Reach، وعزّ. تصنيفات البحث عن موقعك باستخدام مساعد AI SEO، وقم بربط Google Ads وMeta Pixel وAnalytics للحصول على نتائج أفضل.
أنشئ محتوى جذّابًا بسرعة
اكتب نصًا جذابًا لموقعك الإلكتروني بأي أسلوب باستخدام محرر النصوص AI، ونل ثقة عملائك من خلال منشورات المدونة التي تجعل القراء يعودون للمزيد.
تميّز باستعمال صور مذهلة
أنشئ صفحات وأقسام جديدة فورا، بالإضافة إلى شعارات وصور مخصصة في ثوانٍ تعكس تمامًا ما تمثله علامتك التجارية.
مواقع تبدو مذهلة على أي جهاز
اكتشف سبب اختيار أكثر من 3 ملايين مالك موقع لـ Hostinger
Jakeb Thornberry
منشئ المواقع الإلكترونية من Hostinger من الطراز الأول. لا أرى أي منشئ مواقع يُضاهيه. WIX وGoDaddy لا يُضاهيان حتى البساطة والإمكانيات الشاملة التي تُقدمونها هنا.
Marcus Yogananda Borg
كنت أستخدم Wix، وهو مكلف، وليس دقيقًا بنفس القدر. يُخفف هذا من توتري بشأن امتلاك مواقع متعددة، فقد كان يكلفني الكثير، مع خالص حبي لـ Hostinger!
David Watson
لقد استخدمتُ جميع أنظمة إدارة المحتوى الأخرى المعروفة، مثل WiX و123 reg وغيرها. لكن هذا النظام هو الأفضل بلا منازع. يُسعدني أن أوصي الجميع به.
اعثر على خطة منشئ المواقع المثالية لك
مزايا Premium:
كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:
مزايا Premium:
كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:
