اسم الدومين هو عنوان موقعك، ويتكون من اسم الموقع وامتداد الدومين. تسهّل الدومينات التنقل عبر الإنترنت، ومن دونها سيكون الحل البديل هو استخدام عناوين IP.

امتداد الدومين هو الجزء الأخير من اسم الدومين، ويقع مباشرة بعد النقطة. يمكن أن يكون إما عاماً، مثل com. أو net. أو online.، أو قد يصلح لتحديد غرض الموقع أو منطقته، مثل store. أو edu. أو co.uk..