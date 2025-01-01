اسم دومين مجان
أدخل الاسم الذي تريده واشترك لمدة 12 شهرًا من استضافة المواقع للحصول على اسم دومين مجاني لموقعك الإلكتروني.
يتم تضمين حماية الخصوصية مجاناً مع كل دومين متوفر
ابدأ رحلتك مع دومينات مجانية
احصل على خطة مميزة أو استضافة أعمال مشتركة واحصل على امتداد دومين من المستوى الأعلى مجانًا للسنة الأولى.
استمتع بمزايا مُميّزة
أساسيات التواجد القوي على الإنترنت هما اسم دومين رائع واستضافة المواقع سريعة. سجل مع Hostinger لتحصل على كل الأدوات التي تحتاجها.
احصل على الدومينات المثالية
تتضمن أسماء الدومينات المجانية لدينا أكثر امتدادات أسماء الدومينات شيوعًا. اختر الدومين الأنسب لموقعك الإلكتروني، وابدأ رحلتك عبر الإنترنت اليوم.
اختر خطة الاستضافة
اختر خطة استضافة مواقع واحصل على دومين مجاني لموقعك الإلكتروني.
75% خصم
Premium
كل ما تحتاج للبدء
E£ 79.00 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل E£3,792.00 (السعر العادي E£15,312.00). يتم التجديد بسعر E£239.00/الشهر.
أنشئ إلى غاية 3 موقع إلكتروني
تطبيقات ويب بدون Node.js
مساحة تخزين SSD تبلغ 20GB لملفاتك
2 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Premium:
دومين مجاني لمدة سنة
حافظ على أمان كل موقع باستخدام SSL المجاني
احصل على نسخ احتياطية تلقائية أسبوعية لاستعادة البيانات بسهولة
استمتع بصيانة مواقع ووردبريس الخاصة بك
انقل موقعك مجانًا ودون توقف
التسويق عبر البريد الإلكتروني مجانًا لمدة سنة كاملة
إنشاء مواقع إلكترونية في دقائق مع منشئ المواقع الإلكترونية AI
الأكثر شهرة
63% خصم
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£ 139.00 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672.00 (السعر العادي E£18,192.00). يتم التجديد بسعر E£349.00/الشهر.
أنشئ إلى غاية 50 موقع إلكتروني
5 تطبيقات ويب Node.jsجديد
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:
نسخ احتياطية يومية وعند الطلب لمنع أي فقدان للبيانات
إنشاء موقع للتجارة الإلكترونية باستخدام AI
وكيل AI لووردبريسمجاني
إنشاء مواقع ووردبريس جاهزة للاستخدام في دقائق باستخدام AI
استمتع بأقصى سرعة لموقعك الإلكتروني مع شبكة CDN المجانية
إدارة المواقع بشكل أسهل مع مواقع ووردبريس المتعددة
75% خصم
Premium
كل ما تحتاج للبدء
E£ 79.00 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل E£3,792.00 (السعر العادي E£15,312.00). يتم التجديد بسعر E£239.00/الشهر.
أنشئ إلى غاية 3 موقع إلكتروني
تطبيقات ويب بدون Node.js
مساحة تخزين SSD تبلغ 20GB لملفاتك
2 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Premium:
دومين مجاني لمدة سنة
حافظ على أمان كل موقع باستخدام SSL المجاني
احصل على نسخ احتياطية تلقائية أسبوعية لاستعادة البيانات بسهولة
استمتع بصيانة مواقع ووردبريس الخاصة بك
انقل موقعك مجانًا ودون توقف
التسويق عبر البريد الإلكتروني مجانًا لمدة سنة كاملة
إنشاء مواقع إلكترونية في دقائق مع منشئ المواقع الإلكترونية AI
الأكثر شهرة
63% خصم
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£ 139.00 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672.00 (السعر العادي E£18,192.00). يتم التجديد بسعر E£349.00/الشهر.
أنشئ إلى غاية 50 موقع إلكتروني
5 تطبيقات ويب Node.jsجديد
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:
نسخ احتياطية يومية وعند الطلب لمنع أي فقدان للبيانات
إنشاء موقع للتجارة الإلكترونية باستخدام AI
وكيل AI لووردبريسمجاني
إنشاء مواقع ووردبريس جاهزة للاستخدام في دقائق باستخدام AI
استمتع بأقصى سرعة لموقعك الإلكتروني مع شبكة CDN المجانية
إدارة المواقع بشكل أسهل مع مواقع ووردبريس المتعددة
دعم خبراء 24/7
فريق الخبراء لدينا جاهز لمساعدتك في أي وقت من اليوم. سواء كان الأمر يتعلق بإعداد دوميناتك المجانية، أو إنشاء حسابات بريد إلكتروني باسم الدومين، أو حول استضافة المواقع بشكل عام، فسنساعدك في أي مشكلات قد تطرأ.
استضافة مواقع موثوقة
تتضمن خطط استضافة المواقع لدينا تسجيل دومين مجاني ومنشئ مواقع إلكترونية ونسخا احتياطية منتظمة ونطاقا تردديا غير محدود وضمان وقت تشغيل بنسبة 99.9%. بهذه الطريقة، يمكنك التركيز على بناء موقعك الإلكتروني أو تنمية أعمالك على الإنترنت.
بريد أعمال مجاني
طوّر تواجدك عبر الانترنت باستخدام اسم عملك في عنوان بريدك الإلكتروني. أنهِ تسجيل الدومين المجاني واستخدمه لإنشاء حساب بريد إلكتروني مخصّص لعملك.
الأسئلة الشائعة حول الدومين المجاني
اعثر على إجابات عن الأسئلة الشائعة حول الدومينات المجانية لدينا.