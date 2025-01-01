مراجعات Hostinger
يضع مستخدمي المواقع الإلكترونية من أكثر من 150 بلداً مختلفا ثقتهم في Hostinger. إليكم لمحة عن آرائهم بشأن خدمات استضافة المواقع لدينا على مواقع مراجعات على غرار Trustpilot وG2 وGoogle Business Profile
Hostinger تتخطى جلّ منافسيها
خدمة عملاء ووقت تشغيل ممتازان
إدارة ميزات موقعك من التسويق إلى واجهة المستخدم، خدمات استضافة ستبدو كأنها على خطة Premium.
دعم مباشر 24/7
إعداد في ثوان
مخصّص للسرعة
Hostinger تحصل على تصنيف ممتاز
أنا أعشق Hostinger
أنا أعشق Hostinger، من وجهة نظر المستعمل إلى وجهة نظر الوكيل. لديهم خدمة عملاء جيدة، سواء الدردشة الحية، أو عبر البريد، أو مدير الحساب. لم تواجهني أي مشكلة مع Hostinger، والاستضافة السحابية لديهم سريعة جدا!! دائما ما أوصي عملائي بخدماتهم. لقد تعاملت مع العديد من مقدمي خدمات الاستضافة، وقد تفوقت عليهم Hostinger في كل شيء؛ من منصة التحكم والمساعدة إلى الأسعار والفاعلية وما إلى ذلك. أنا حقا أعشق Hostinger!
عروض رائعة وفريق دعم أروع!
فرق مشتريات وخدمة عملاء رائعة! لقد اشتريت اشتراكا فتلقيت اسم دومين مجانا مع الكثير من المساعدة لتشغيله إضافة إلى مرافقتي في خطوات نقل دوميني الآخر.
لأكثر من 4 أشهر دون أي مشاكل مطلقا.
أنا مشترك في خطة "Premium Shared Hosting". لقد ثبّتّ العديد من المواقع وكل شيء يعمل بطريقة سلسة إلى الآن. كما أن لديهم خدمة عملاء جيدة 👌 واصلوا على هذا المنوال.
استضافة Hostinger هي الأفضل
استضافة Hostinger هي أفضل استضافة تعاملت معها منذ عامين. الخوادم سريعة الاستجابة وفريق الدعم يستحق الاحترام.
خدمة رائعة!
أنا أتعامل مع Hostinger منذ عدة سنوات ودائمًا ما أحظى بأفضل أداء في خدمات استضافة المواقع. خدمة عملاء جيدة وأسعار مناسبة. إنهم رائعون!
فريق نجاح عملاء رائع حقا!
لقد سجلت اسم دومين خاطئ واحتجت إلى إجراء بعض التغييرات. لقد اتصلت بفريق نجاح العملاء وأعطيتهم المعلومات المطلوبة غيّرت موقعي الإلكتروني إلى اسم الدومين الصحيح. ممثلة خدمة العملاء كانت تدعى Agne. بمجرد اتصالها، تمكنت من حل المشكلة في غضون 10 دقائق. خدمة سريعة وفعالة! لن أجد خدمة أفضل مطلقا.
أفضل مقدم خدمات استضافة المواقع
أفضل مزود استضافة بأسعار معقولة وجودة عالية!!
كنت أبحث عن مزود استضافة منخفض التكلفة ولكن أيضًا عالي الجودة. بعد مقارنة بعض المراجعات، قررت اختيار Hostinger، ولم أندم أبدا على الأمر. لقد سار كل شيء بشكل جيد والأهم بسرعة كبيرة. موقع إلكتروني جيد جدًا مع شرح واضح جدًا حول الإعدادات ونقل موقع إلكتروني موجود. وقد سارت عملية النقل بشكل مثالي وتسبب إنشاء موقع إلكتروني إضافي بدومين (بعرض مجاني) بمشكلة في الـSSL، ولكن تم حل هذه المشكلة بسرعة كبيرة وبصورة جيدة للغاية من قبل موظف مكتب المساعدة المحترف والمناسب للعملاء الذي يفكر معك!! مكتب المساعدة متاح أيضًا 24/7 وهم سريعو الاستجابة وموجهون جدًا للخدمة، ولم يسبق أن رأيت مثلهم من قبل!! بالنسبة لي، أنا أوصى بهذا المزوّد بشدة لمن يبحثون عن مزود استضافة موثوق به وعالي الجودة وبأسعار معقولة!!
Agnė من Hostinger حلت مشكلتي في...
حلت Agnė من Hostinger مشكلتي في دقيقة. لقد اشتريت خطة Premium Shared Hosting عن طريق الخطأ، تحت الخيار الأول استضافة المواقع. سألت Agnė عما يجب أن أفعله، فعرضت علي استرداد الأموال على الفور. وبعدها اخترت خطة الاستضافة لووردبريس مع حزمة WordPress Starter. أمر مشجّع حقا! شكرا على مساعدتكم!
دعم رائع
لقد واجهتني مشكلة في تسجيل دومين مجاني من اختياري، وقد استجاب الفريق بالفعل بسرعة، بلمسة من الرعاية والتعاطف. لقد اندهشت كثيرًا بالتزامهم بإرضاء المستخدم لدرجة أنني سأنشر تطبيقي الإلكتروني الذي مازال قيد الإنتاج مع Hostinger، وربّما قد أشارككم فيه يا رفاق.
أفضل دعم على الإطلاق
لقد جربت العديد من مزودي خدمات استضافة المواقع في السنوات الـ4 الماضية ويجب أن أعترف أن Hostinger هي الأفضل إلى حد بعيد من حيث السرعة والتسعير والأهم من ذلك كله دعمهم. كمصمم ويب، من المهم أن أحصل على دعم سريع لأنني أستضيف مواقع عملائي على Hostinger. لقد مر حوالي عامين معهم الآن وأنا أشعر بالرضا التام عن هذه الخدمات. أوصي بها بشدة لأي شخص يريد أن يبدأ نشاطًا تجاريًا لتصميم الويب أو مجرد إنشاء موقع إلكتروني لنفسه.
منصة سهلة الاستخدام، ودعم ودود، وخدمة استضافة غير مكلفة
كنت أبحث عن خدمة استضافة موثوقة وغير مكلفة. ثم وجدت Hostinger. بعد أن قرأت التعليقات الإيجابية، اتصلت بدعم العملاء. كان فريق دعمهم مفيدًا للغاية وسريع الإجابة على جميع أسئلتي ومخاوفي. أعترف أنني وجدت أيضًا واجهة مستخدم سهلة الاستخدام للغاية، مما يجعل من السهل جدًا القيام بالأشياء بمفردي دون الحاجة إلى مندوب دعم. أوصي بها بالتأكيد.
Hostinger تحتل مكانة متميّزة في
Hostinger - خدمات موصى بها 100%
لقد كنت أعمل على خطة Premium Hosting لـ Hostinger لمدة عام وهم يزودونني بجميع العناصر التي أحتاجها لإدارة مواقعي الإلكتروني وقواعد بياناتي مع النتائج المثلى. تثبيت بنقرة واحدة، ومساحة قرص SSD غير محدودة وتثبيت سهل لشهادات SSL. كما أنهم يقدمون خدمة مساعدة مذهلة وسريعة حيث ينصب تركيزهم الرئيسي على حل مشكلاتك بأكبر قدر ممكن من الدقة والسرعة. بدون شك، أوصي بـ Hostinger كمزود استضافة.
مصمّم محترف راضٍ تماما
أنا مصمم أحتاج عادة إلى خدمات استضافة مواقع موثوقة. وقد وجدت أن Hostinger استثنائية من حيث الجودة وخدمة العملاء. كما تعد واجهة المستخدم من بين أفضل الواجهات. بسيطة وسهلة الاستخدام. على عكس الحيتان الكبيرة الأخرى التي تهتم فقط بجني المزيد من الأموال بعد السنة الأولى.
شهادات
بالنيابة عن الكيانات التابعة لي، أود أن أشكر Hostinger على دعمها الرائع، خاصة عند ترقية خطة Shared Web Hosting. وأنا أتطلع للحصول على عرض مذهل من Hostinger للحصول على خطة Cloud Hosting متطورة!
تجربة رائعة مع Hostinger إلى غاية الآن
تجربة رائعة مع Hostinger إلى غاية الآن، في رحلتي التي بدأت معهم منذ 4 سنوات و3 أشهر.. فريق نجاح عملاء رائع 24/7 .. Hostinger لقد أبدعت حقا 😍
أفضل شركة استضافة...
أفضل شركة استضافة يمكنها تقديم أفضل خدمة ودعم لاستضافة المواقع والعديد من الخدمات الأخرى. أنا شخصياً أحب خدمتكم وأوصي الآخرين باستغلال خدمات hostinger.com.
خدمة عملاء رائعة بشكل مذهل
خدمة عملاء ممتازة، وقد تجاوزت إلى حد كبير ما كان متوقعًا منهم! بل ذهبوا أبعد من ذلك، فمن المحتمل جدًا أن يضيفوا رصيدًا على مشترياتي القديمة في العام السابق، وهو أمر لا يجرؤ أي مزود استضافة آخر على القيام بمثله. نداء ملحّ لممثل دعم العملاء Naringa لجعل ذلك ممكنًا. 10/5
