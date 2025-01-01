مراجعات Hostinger

أفضل مزود استضافة بأسعار معقولة وجودة عالية!!

كنت أبحث عن مزود استضافة منخفض التكلفة ولكن أيضًا عالي الجودة. بعد مقارنة بعض المراجعات، قررت اختيار Hostinger، ولم أندم أبدا على الأمر. لقد سار كل شيء بشكل جيد والأهم بسرعة كبيرة. موقع إلكتروني جيد جدًا مع شرح واضح جدًا حول الإعدادات ونقل موقع إلكتروني موجود. وقد سارت عملية النقل بشكل مثالي وتسبب إنشاء موقع إلكتروني إضافي بدومين (بعرض مجاني) بمشكلة في الـSSL، ولكن تم حل هذه المشكلة بسرعة كبيرة وبصورة جيدة للغاية من قبل موظف مكتب المساعدة المحترف والمناسب للعملاء الذي يفكر معك!! مكتب المساعدة متاح أيضًا 24/7 وهم سريعو الاستجابة وموجهون جدًا للخدمة، ولم يسبق أن رأيت مثلهم من قبل!! بالنسبة لي، أنا أوصى بهذا المزوّد بشدة لمن يبحثون عن مزود استضافة موثوق به وعالي الجودة وبأسعار معقولة!!