Los dominios gratis disponibles para registro en Hostinger son: .xyz, .com, .online, .link, .shop, .live, .digital, .tech, .space, .website, .email, .fun, .click, .site, .uno, .in, .host, .store, .press, .me, .help.

Estas extensiones de dominio se pueden utilizar para cualquier proyecto, todas tienen una gran reputación y son muy solicitadas. Conseguí la tuya antes de que otro la ocupe.