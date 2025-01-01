Optimiser un site généré par notre créateur de sites internet avec IA est un jeu d'enfant, car la plupart des tâches se font automatiquement.

L'IA crée le site de zéro, il se charge donc rapidement, les images sont correctement compressées et le code inutile est éliminé, vous offrant d'excellents scores appréciés par les moteurs de recherche.

Google ne pénalise pas les sites conçus avec l'IA. Les facteurs pris en compte sont la qualité, la pertinence et l'expérience utilisateur. Votre contenu doit apporter de la valeur aux visiteurs.

Notre IA crée automatiquement du contenu optimisé SEO pour vos pages, y compris des titres, descriptions produits et du contenu adapté à votre activité. Vous pouvez également créer des articles de blog et du contenu supplémentaire avec le rédacteur IA pour alimenter votre site.

Utilisez nos outils IA pour trouver des mots-clés pertinents pour votre secteur, puis créez des méta-titres, descriptions et textes alternatifs. Pour une optimisation plus avancée, consultez notre guide complet des paramètres SEO. L'optimisation SEO automatisée vous fait gagner du temps et vous permet d'atteindre les bonnes personnes.

Vous souhaitez aller plus loin pour attirer des visiteurs sur votre site ? Consultez notre guide et découvrez comment générer du trafic vers votre site.