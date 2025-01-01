Conçu pour votre développement.
Afin de renforcer et d'accélérer Hostinger, nous ne pouvons pas nous contenter de nous appuyer sur les dernières technologies. C'est pourquoi notre plus grande force est l'équipe qui travaille ensemble à sa mise en œuvre.
Hébergement WordPress le plus rapide
Temps de réponse 11-274 ms.
Assistance
Chat en direct 24h/24 et 7j/7.
Efficacité
Meilleur relation qualité/prix.
Simplicité
9 de 10 trouvent notre hPanel fluide et intuitif.
Toutes les données - sécurisées
Les plans incluent :
Tableau de contrôle (hPanel), gestionnaire d'accès, serveur web LiteSpeed, SSL gratuit, WAF développé en interne.
Efficacité maximale
Les plans incluent :
Sauvegardes quotidiennes, CloudLinux, conteneurs LVE pour l'isolation des comptes, protection anti-DDoS en temps réel Wanguard sur les commutateurs, serveurs entièrement SSD.
Conçu pour un contrôle souple
Axé sur le succès
Derniers articles du blog
Cloudprober is a software used to monitor the availability and performance of various components of the system.
Control panel is a popular tool used to manage your hosting package.