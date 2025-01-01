En bref, oui. Bien que WordPress soit un système de gestion de contenu gratuit, vous devez acheter un plan d'hébergement et un nom de domaine séparément pour créer un site web WordPress.

Pour économiser de l'argent, envisagez d'héberger des sites avec notre service d'hébergement infogéré pour WordPress. Tous les plans comprennent un nom de domaine (pour les abonnements d'un an ou plus), un outil d'installation WordPress en un clic et des certificats SSL illimités.

De plus, votre site WordPress bénéficiera de fonctionnalités d'optimisation de vitesse telles que LiteSpeed et le cache d'objet, de mises à jour automatisées et d'outils IA intégrés pour une création de contenu plus rapide.