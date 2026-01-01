Jusqu'à 71 % de réduction sur l'

hébergement VPS Cyberpanel

Un panel léger pour votre site à fort trafic

Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites VPS géré par IA Analyseur automatique de logiciels malveillants
MAD  41.99 /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
cyberpanel 1

Choisissez votre plan d'hébergement VPS CyberPanel

-60 %
KVM 1
MAD  41.99 /mois
Renouvellement au prix de MAD 76.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-66 %
KVM 2
MAD  56.99 /mois
Renouvellement au prix de MAD 103.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-71 %
KVM 4
MAD  77.99 /mois
Renouvellement au prix de MAD 206.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-70 %
KVM 8
MAD  155.99 /mois
Renouvellement au prix de MAD 414.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
-60 %
KVM 1
MAD  41.99 /mois
Renouvellement au prix de MAD 76.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-66 %
KVM 2
MAD  56.99 /mois
Renouvellement au prix de MAD 103.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-71 %
KVM 4
MAD  77.99 /mois
Renouvellement au prix de MAD 206.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-70 %
KVM 8
MAD  155.99 /mois
Renouvellement au prix de MAD 414.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

One-click updates
ModSecurity
AI agent powered by MCP
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
1 Gbps network speed
Docker integration
Data centers worldwide
Free .cloud domain for 1 year
One-click updates
ModSecurity
AI agent powered by MCP
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
1 Gbps network speed
Docker integration
Data centers worldwide
Free .cloud domain for 1 year

Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Un design épuré, conçu pour la vitesse

Une interface claire, des capacités de mise en cache avancées et des fonctionnalités de sécurité solides. CyberPanel offre tout ce que vous avez toujours voulu dans un seul panneau de contrôle.

Alimenté par LiteSpeed, connu pour ses performances inégalées, CyberPanel vous permet d'effectuer des tâches de manière plus rapide et plus efficace.
cyberpanel 2

Accélérez vos tâches de gestion du serveur

Exploitez pleinement CyberPanel avec les serveurs web LiteSpeed de Hostinger, basés sur des processeurs AMD EPYC et un stockage SSD NVMe.

Installateur automatique

Utilisez notre template d'OS en un clic pour installer CyberPanel sans effort, et personnalisez votre serveur avec un accès root complet.

cyberpanel 3

Sauvegardes automatiques

La perte de vos données n'est pas une option, grâce à nos sauvegardes hebdomadaires automatisées et à notre fonctionnalité de restauration facile.

cyberpanel 4

Scanner automatique

Gardez les fichiers malveillants et le trafic nuisible à distance grâce à un scanner automatique de logiciels malveillants et à un pare-feu intégré.

cyberpanel 5

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Des serveurs à travers le monde

Hostinger possède des data centers en Amérique du Nord, en Europe (dont la France), en Asie et en Amérique du Sud. Choisissez un serveur proche de votre public cible pour une diffusion plus rapide du contenu.

Image

Hébergeur VPS approuvé

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.

Trouvez des réponses avec l'assistant IA

Besoin d'aide pour intégrer les modules complémentaires de CyberPanel ou pour trouver la fonctionnalité de gestion PHP ? Il suffit de poser la question à notre assistant IA pour obtenir des réponses précises en quelques secondes.

cyberpanel 6

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Essayez-le sans risque grâce à notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus de détails.

Google
Note :
4.8/5
1,237
avis
HostAdvice
Note :
4.6/5
2,432
avis
WpBeginner
Note :
4.7
874
avis

FAQ sur les VPS CyberPanel

Obtenez des réponses aux questions les plus fréquentes sur l'hébergement VPS CyberPanel.

Qu'est-ce que CyberPanel ?

En quoi CyberPanel diffère-t-il des autres panneaux de contrôle ?

Puis-je héberger plusieurs sites avec CyberPanel ? Comment puis-je les ajouter ?

L'hébergement CyberPanel est-il adapté aux débutants ?

Comment utiliser CyberPanel avec un VPS ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.