Lancez votre idée dès aujourd'hui
Décrivez votre idée ou choisissez un template
Décrivez simplement votre idée à l'IA et regardez-la prendre forme. Vous pouvez aussi choisir un template pour commencer plus rapidement.
Modifiez facilement
Demandez à l'IA de modifier n'importe quel élément : texte, design ou fonctionnalités. Vous pouvez aussi ajuster vous-même les textes et les images dans l'éditeur de contenu.
Publiez votre projet en 1 clic
Publiez votre site web en un clic avec un nom de domaine personnalisé, dès que vous êtes prêt(e).
Intégrations
Connectez Stripe et Supabase pour lancer des produits réels et fonctionnels, sans aucune compétence technique requise.
Plus de 80 langues
Horizons fonctionne dans plus de 80 langues. Donnez vie à votre projet avec vos propres mots.
Lancement rapide
Profitez d'un hébergement sécurisé, d'un nom de domaine personnalisé, d'un email professionnel et bien plus encore, le tout au même endroit.
Technologies avancées au service de vos projets
Horizons s'appuie sur les derniers modèles de langage pour créer du code, du contenu et un design de haute qualité.
Support expert
Bénéficiez de l'assistance de nos experts du support client, disponibles 24 h/24 et 7 j/7, et parlant 8 langues.
Plus de 20 ans d'expérience
Horizons a été créé par Hostinger, une entreprise qui compte plus de 4 millions de clients satisfaits dans le monde.
Profitez de Hostinger Horizons sans limite
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Annulez à tout instant
Fonctionnalités du plan Explorer :
Toutes les fonctionnalités du plan Explorer, plus :
Toutes les fonctionnalités du plan Starter, plus :
Toutes les fonctionnalités du plan Hobbyist, plus :
Fonctionnalités du plan Explorer :
Toutes les fonctionnalités du plan Explorer, plus :
Toutes les fonctionnalités du plan Starter, plus :
Toutes les fonctionnalités du plan Hobbyist, plus :
Adoré par les utilisateurs, recommandé par les experts du secteur
Le vide coding réduit le temps de développement de 45 %. Des outils comme Hostinger Horizons permettent de passer du langage naturel à un prototype fonctionnel en quelques heures, alors qu'avant, il fallait compter plusieurs semaines. Créer un logiciel devient beaucoup plus accessible.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.
Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.
Je ne saurais même pas dire depuis combien de temps ce projet traînait sur ma to-do list… Et puis vous avez lancé l'IA Horizons. Je n'y connais absolument rien en développement d'applications web. Et pourtant, ça y est, le projet de mes rêves pour aider les autres existe enfin. Je suis ravie !
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !
Vous pouvez désormais créer des applications web en une requête sur Hostinger Horizons. C'est vraiment génial !
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.