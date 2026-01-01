Concrétisez votre idée avec notre créateur IA
Transformez votre idée en une application, une entreprise ou un outil fonctionnel en quelques minutes grâce à la plateforme sans codage Hostinger Horizons.
Comment concrétiser votre idée avec notre créateur IA
Définissez votre idée et ses fonctionnalités clés
Déterminez le type de site ou d'application web que vous souhaitez créer, puis définissez ses fonctionnalités clés : pages, design, comptes utilisateurs ou systèmes de paiement.
Décrivez simplement ce que vous souhaitez
Dites adieu au codage. Avec Hostinger Horizons, décrivez simplement votre idée et transformez les requêtes IA en sites et applications web fonctionnels, le tout sans jamais coder.
Créez, testez et lancez
Créez votre projet, personnalisez-le et effectuez des tests. Quand tout est prêt, publiez votre site ou votre application web en un clic.
Découvrez ce que vous pouvez créer avec notre créateur IA
Site web d'adhésion
Générateur de factures
Site professionnel
Outil de validation d'idées d'entreprise
Outil de suivi du pipeline de ventes
Application de collecte d'avis
Application web de réservations pour restaurant
Créez plus rapidement et plus intelligemment grâce au créateur IA Hostinger Horizons
Créateur d'applications web IA tout-en-un
Codage, design, contenu et SEO : laissez Hostinger Horizons s'occuper de tout. Connectez des outils comme Stripe et Supabase pour lancer des applications web fonctionnelles, sans compétences techniques.
Création rapide d'applications
Décrivez votre idée et laissez l'IA la transformer en une application fonctionnelle en quelques minutes. Horizons est disponible dans plus de 80 langues pour que vous puissiez créer avec vos propres mots.
Lancement rapide, croissance éclair
Publiez votre projet en un clic et profitez d'un hébergement sécurisé, d'un nom de domaine personnalisé et d'une adresse email professionnelle et bien plus encore. Dites adieu aux outils tiers et bonjour à la croissance sans limites.
Technologies avancées au service de vos projets
Horizons s'appuie sur des LLM avancés et des intégrations de pointe pour créer du code, du texte et un design de haute qualité pour vos idées d'applications web les plus audacieuses.