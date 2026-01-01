Concrétisez votre idée avec notre créateur IA

Transformez votre idée en une application, une entreprise ou un outil fonctionnel en quelques minutes grâce à la plateforme sans codage Hostinger Horizons.
Comment concrétiser votre idée avec notre créateur IA

Donnez vie à votre idée en 3 étapes simples...
01

Définissez votre idée et ses fonctionnalités clés

Déterminez le type de site ou d'application web que vous souhaitez créer, puis définissez ses fonctionnalités clés : pages, design, comptes utilisateurs ou systèmes de paiement.

02

Décrivez simplement ce que vous souhaitez

Dites adieu au codage. Avec Hostinger Horizons, décrivez simplement votre idée et transformez les requêtes IA en sites et applications web fonctionnels, le tout sans jamais coder.

03

Créez, testez et lancez

Créez votre projet, personnalisez-le et effectuez des tests. Quand tout est prêt, publiez votre site ou votre application web en un clic.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec notre créateur IA

Créez des produits SaaS comme des outils professionnels ou des services numériques à l'aide de simples requêtes.
Site web d'adhésion

Créez un espace réservé aux membres pour engager votre public et développer votre communauté.
Générateur de factures

Site professionnel

Outil de validation d'idées d'entreprise

Outil de suivi du pipeline de ventes

Application de collecte d'avis

Application web de réservations pour restaurant

Créez plus rapidement et plus intelligemment grâce au créateur IA Hostinger Horizons

Créateur d'applications web IA tout-en-un

Codage, design, contenu et SEO : laissez Hostinger Horizons s'occuper de tout. Connectez des outils comme Stripe et Supabase pour lancer des applications web fonctionnelles, sans compétences techniques.

Création rapide d'applications

Décrivez votre idée et laissez l'IA la transformer en une application fonctionnelle en quelques minutes. Horizons est disponible dans plus de 80 langues pour que vous puissiez créer avec vos propres mots.

Lancement rapide, croissance éclair

Publiez votre projet en un clic et profitez d'un hébergement sécurisé, d'un nom de domaine personnalisé et d'une adresse email professionnelle et bien plus encore. Dites adieu aux outils tiers et bonjour à la croissance sans limites.

Technologies avancées au service de vos projets

Horizons s'appuie sur des LLM avancés et des intégrations de pointe pour créer du code, du texte et un design de haute qualité pour vos idées d'applications web les plus audacieuses.

Prêt(e) à concrétiser votre idée de projet unique ?

FAQ sur le créateur IA

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquentes sur notre créateur IA.

Qu'est-ce qu'un créateur IA ?

Ai-je besoin de compétences techniques pour utiliser un créateur IA ?

Que puis-je créer avec le créateur IA Hostinger Horizons ?

Comment le créateur IA gère-t-il le SEO (référencement) ?

Puis-je personnaliser un projet généré par l'IA ?

Puis-je monétiser un projet conçu avec un créateur IA ?

Puis-je tester un projet créé avec Hostinger Horizons ?

Puis-je partager le projet conçu avec le créateur IA Hostinger Horizons ?

Le créateur IA inclut-il l'hébergement et un nom de domaine ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

