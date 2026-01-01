أطلق فكرة أحلامك مع منشئ AI الخاص بنا
حوّل هذا التطبيق أو العمل أو الأداة إلى شيء حقيقي في دقائق باستخدام منصة Hostinger Horizons الخالية من التعليمات البرمجية.
كيفية إطلاق فكرتك باستخدام منشئ المواقع AI الخاص بنا
حدد فكرتك وميزاتها الرئيسية
قرّر نوع الموقع أو تطبيق الويب الذي تريد إنشاءه، ثم حدد ميزاته الرئيسية - من الصفحات والتصميم إلى حسابات المستخدم أو أنظمة الدفع.
فقط صف ما تريد
تجنّب تعقيدات البرمجة. مع Hostinger Horizons، ما عليك سوى وصف فكرتك وتحويل طلبات AI إلى مواقع إلكترونية وتطبيقات ويب متكاملة - دون الحاجة إلى أي برمجة.
أنشئ. اختبر. انطلق.
أنشئ مشروعك، وخصّصه، واختبره. عندما يصبح جاهزًا، انشر موقعك الإلكتروني أو تطبيقك على الإنترنت بنقرة واحدة.
شاهد ما يمكنك إنشاؤه باستخدام منشئ المواقع AI الخاصة بنا
موقع عضوية
مولد الفواتير
موقع أعمال إلكتروني
أداة تحقق من أفكار الأعمال
متتبع مسار المبيعات
تطبيق جمع التعليقات
تطبيق ويب لحجز المطاعم
أنشئ مواقعك بشكل أسرع وأذكى باستخدام أداة البناء AI Hostinger Horizons
منشئ تطبيقات الويب AI الشامل
سيعتني Horizons بكل شيء من البرمجة والتصميم إلى المحتوى وتحسين محركات البحث. اربط أدوات مثل Stripe وSupabase لإطلاق تطبيقات حقيقية وفعّالة - دون الحاجة إلى مهارات تقنية.
مُصمم للسرعة دون أي جهد
صف فكرتك، وسيحوّلها AI إلى تطبيق جاهز للتشغيل في دقائق. مع دعم لأكثر من 80 لغة، يمكنك بناء تطبيقك بكلماتك الخاصة.
إطلاق سريع، وتوسع أسرع
ابدأ عملك بنقرة واحدة: استضافة آمنة، واسم دومين مخصص، وبريد إلكتروني تجاري، والمزيد - كل ذلك مشمول. تخطى أدوات الأطراف الثالثة وطوّر أعمالك بلا حدود.
مدعوم بأحدث التقنيات
تستخدم Horizons برامج LLM المتقدمة وعمليات التكامل الرائدة لتقديم كود نظيف ومحتوى مصقول وتصميم أنيق لأفكار تطبيقات الويب الأكثر جرأة لديك.