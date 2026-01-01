تستخدم Horizons أقوى نماذج اللغات الكبيرة المتاحة، المُدرَّبة على كميات هائلة من البيانات. سواء كنت تكتب محتوى، أو تُصمِّم مخططات، أو تُنشئ أدوات إلكترونية، فإن نظام AI لدينا يفهم طلباتك ويُقدِّم نتائج تُطابق رؤيتك.

ولأن خصوصيتك مهمة، فإننا لا نستخدم طلباتك أو بيانات مشروعك لتدريب النماذج.