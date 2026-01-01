تعليمات AI هي المدخلات أو المعلومات التي تقدمها لأداة AI (مثل ChatGPT أو Midjourney أو DALL·E) لتوجيه ما تُنتجه، سواءً كان نصًا أو صورًا أو ملخصات أو تصاميم أو حتى أكوادًا برمجية. باستخدام تعليمات مُحكمة الصياغة، تشارك مع AI ما تريده، وكيف تريده، وأحيانًا لماذا تحتاجه.

عند دمجها مع منصة لا تحتاج إلى برمجة مثل Hostinger Horizons، تُصبح هذه التعليمات ركائز بناء فعّالة يُمكنك استخدامها لتحويل الأفكار إلى أدوات تفاعلية أو مواقع إلكترونية أو مواقع تفاعلية.