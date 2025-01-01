أمثلة على مطالبات الذكاء الاصطناعي - أكثر من 30 مطالبة جاهزة للاستخدام لتعزيز أفكارك
جمعنا لكم مجموعة واسعة من أمثلة توجيهات الذكاء الاصطناعي لمساعدتكم على الاستكشاف والإبداع والتجربة - دون الحاجة إلى برمجة. سواء كنتم تبنون مشاريع ترفيهية أو تعليمية أو عملية، كل ما تحتاجونه هو توجيه وبرنامج Hostinger Horizons لتجسيدها.
متتبع ميزانية PPC
يمكنك بسهولة تتبع إنفاق الإعلانات وأداء الحملة عبر المنصات، مع الحفاظ على ميزانيتك تحت السيطرة.
متتبع خط أنابيب المبيعات
قم بإدارة العملاء المحتملين والصفقات بصريًا، مما يساعدك على زيادة إيراداتك دون الحاجة إلى ترخيص CRM.
أداة إدارة علاقات العملاء
قم بتنظيم وإدارة جهات الاتصال بكل سهولة من خلال الاحتفاظ بجميع التفاصيل في مكان واحد.
نصائح رئيسية لاستخدام مطالبات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال
الذكاء الاصطناعي ليس للخبراء. سواءً كنت مبتدئًا أو ترغب في التعمق فيه، سترشدك هذه الجوانب الرئيسية للتطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي من الفكرة إلى المشروع العملي. مع Hostinger Horizons، كل شيء ممكن - كل ما تحتاجه هو دافع.
ابدأ بهدف واضح
كلما كانت مطالبتك محددة أكثر، كلما كانت النتائج أفضل.
استخدم منصة بدون أكواد
مع Hostinger Horizons، ما عليك سوى كتابة المطالبة الخاصة بك، وسيقوم النظام بإنشاء ما تحتاجه - ولا يلزم وجود خبرة تقنية.
اختبار وتعديل وتحسين
بمجرد إنشاء مشروعك، قم باستكشافه وتعديله وتحسينه حتى يصبح مشروعك الخاص حقًا.
أضف ميزات الذكاء الاصطناعي - اجعل تطبيقك أكثر ذكاءً
دمج برامج الدردشة الآلية أو إنشاء الصور أو التوصيات ببضع نقرات فقط.
نشر ومشاركة
استضف مشروعك النهائي عبر الإنترنت بنقرة واحدة فقط - بدون إعداد معقد.
استمر في الاستكشاف
كلما حاولت طرح المزيد من الأسئلة، كلما تمكنت من فتح المزيد من الإمكانيات الإبداعية.
ما يقوله المستخدمون عن Hostinger Horizons
يُقلص ترميز Vibe عملية التطوير بنسبة 45%، بفضل أدوات مثل Hostinger Horizons التي تُحوّل اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية عاملة في ساعات بدلًا من أسابيع. أصبح حاجز الدخول إلى عالم بناء البرمجيات أقل بكثير.
أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎
قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.
Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.
لن تصدق مدى سهولة بناء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام HORIZONS AI من Hostinger! مذهل بكل بساطة - شاهد بنفسك!
Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.
أحب الطريقة التي تسير بها الأمور مع @Hostinger Horizons! كان التفاعل مع تحديث الذكاء الاصطناعي الجديد ممتعًا للغاية. لقد غيّر قواعد اللعبة، ليس لي فقط، بل لأعرف الكثيرين أيضًا.
أتساءل كيف نجح Hostinger في تنفيذ Horizons... إنه لأمر جنوني مدى السرعة التي يسمح بها لأي شخص بنشر الواجهة الأمامية والخلفية.
لا أستطيع وصف كم انتظرتُ هذا المشروع طويلاً حتى صممتموه. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. ها هو ذا. مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح جاهزًا. رائع!
هوستينجر هورايزونز تُحدث نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. كان من السهل جدًا إنشاء نطاق فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!
يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر على Hostinger Horizons. تجربة رائعة حقًا!
جربتُ Hostinger Horizons، وهو مُغيّرٌ جذريًا! يُنشئ هذا المُنشئ للتطبيقات بالذكاء الاصطناعي مواقع ويب وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.
إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.
يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.