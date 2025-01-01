أمثلة على مطالبات الذكاء الاصطناعي - أكثر من 30 مطالبة جاهزة للاستخدام لتعزيز أفكارك

جمعنا لكم مجموعة واسعة من أمثلة توجيهات الذكاء الاصطناعي لمساعدتكم على الاستكشاف والإبداع والتجربة - دون الحاجة إلى برمجة. سواء كنتم تبنون مشاريع ترفيهية أو تعليمية أو عملية، كل ما تحتاجونه هو توجيه وبرنامج Hostinger Horizons لتجسيدها.

تطبيق ويب لحجز المطاعم

تطبيق ويب لحجز المطاعم

يتيح التطبيق للعملاء تصفح القوائم وحجز الطاولات وتحديد تفضيلاتهم الغذائية.

متتبع ميزانية PPC

متتبع ميزانية PPC

يمكنك بسهولة تتبع إنفاق الإعلانات وأداء الحملة عبر المنصات، مع الحفاظ على ميزانيتك تحت السيطرة.

متتبع خط أنابيب المبيعات

متتبع خط أنابيب المبيعات

قم بإدارة العملاء المحتملين والصفقات بصريًا، مما يساعدك على زيادة إيراداتك دون الحاجة إلى ترخيص CRM.

تطبيق جمع التعليقات

تطبيق جمع التعليقات

اجمع رؤى وآراء المستخدمين بسرعة لتحسين منتجك أو خدمتك.

أداة إدارة علاقات العملاء

أداة إدارة علاقات العملاء

قم بتنظيم وإدارة جهات الاتصال بكل سهولة من خلال الاحتفاظ بجميع التفاصيل في مكان واحد.

مولد الفواتير

مولد الفواتير

قم بإنشاء وإرسال فواتير احترافية وقابلة للتخصيص في أي وقت من الأوقات.

نصائح رئيسية لاستخدام مطالبات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال

الذكاء الاصطناعي ليس للخبراء. سواءً كنت مبتدئًا أو ترغب في التعمق فيه، سترشدك هذه الجوانب الرئيسية للتطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي من الفكرة إلى المشروع العملي. مع Hostinger Horizons، كل شيء ممكن - كل ما تحتاجه هو دافع.

ابدأ بهدف واضح

كلما كانت مطالبتك محددة أكثر، كلما كانت النتائج أفضل.

استخدم منصة بدون أكواد

مع Hostinger Horizons، ما عليك سوى كتابة المطالبة الخاصة بك، وسيقوم النظام بإنشاء ما تحتاجه - ولا يلزم وجود خبرة تقنية.

اختبار وتعديل وتحسين

بمجرد إنشاء مشروعك، قم باستكشافه وتعديله وتحسينه حتى يصبح مشروعك الخاص حقًا.

أضف ميزات الذكاء الاصطناعي - اجعل تطبيقك أكثر ذكاءً

دمج برامج الدردشة الآلية أو إنشاء الصور أو التوصيات ببضع نقرات فقط.

نشر ومشاركة

استضف مشروعك النهائي عبر الإنترنت بنقرة واحدة فقط - بدون إعداد معقد.

استمر في الاستكشاف

كلما حاولت طرح المزيد من الأسئلة، كلما تمكنت من فتح المزيد من الإمكانيات الإبداعية.

ابدأ في الإبداع اليوم

ما يقوله المستخدمون عن Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

يُقلص ترميز Vibe عملية التطوير بنسبة 45%، بفضل أدوات مثل Hostinger Horizons التي تُحوّل اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية عاملة في ساعات بدلًا من أسابيع. أصبح حاجز الدخول إلى عالم بناء البرمجيات أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة بناء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام HORIZONS AI من Hostinger! مذهل بكل بساطة - شاهد بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أحب الطريقة التي تسير بها الأمور مع @Hostinger Horizons! كان التفاعل مع تحديث الذكاء الاصطناعي الجديد ممتعًا للغاية. لقد غيّر قواعد اللعبة، ليس لي فقط، بل لأعرف الكثيرين أيضًا.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف نجح Hostinger في تنفيذ Horizons... إنه لأمر جنوني مدى السرعة التي يسمح بها لأي شخص بنشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع وصف كم انتظرتُ هذا المشروع طويلاً حتى صممتموه. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. ها هو ذا. مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح جاهزًا. رائع!

Jordi Robert
Jordi Robert
مؤسس

هوستينجر هورايزونز تُحدث نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. كان من السهل جدًا إنشاء نطاق فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر على Hostinger Horizons. تجربة رائعة حقًا!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ Hostinger Horizons، وهو مُغيّرٌ جذريًا! يُنشئ هذا المُنشئ للتطبيقات بالذكاء الاصطناعي مواقع ويب وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
مُقَاوِل

يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.

هل أنت مستعد لإضفاء الحيوية على مطالبات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك؟

ابدأ في الإبداع اليوم

لا حاجة لبطاقة ائتمان.

الأسئلة الشائعة حول مطالبات الذكاء الاصطناعي

فيما يلي إجابات لبعض الأسئلة الأكثر شيوعًا التي نتلقاها حول مطالبات الذكاء الاصطناعي.

ما هو موجه الذكاء الاصطناعي؟

كيف تساعد أمثلة الذكاء الاصطناعي على تحسين النتائج؟

ما الذي يجعل موجه الذكاء الاصطناعي مكتوبًا جيدًا؟

هل تتغير أمثلة مطالبات الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على الأداة؟

ما هي الأخطاء الشائعة التي يمكنني تجنبها من خلال دراسة أمثلة الذكاء الاصطناعي؟