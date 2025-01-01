فيما يلي إجابات لبعض الأسئلة الأكثر شيوعًا التي نتلقاها حول مطالبات الذكاء الاصطناعي.

موجه الذكاء الاصطناعي هو التعليمات أو المدخلات التي تقدمها لأداة ذكاء اصطناعي (مثل ChatGPT أو Midjourney أو DALL·E) لتوجيه ما تُنتجه - سواءً كان نصًا أو صورًا أو ملخصات أو تصاميم أو حتى أكوادًا برمجية. باستخدام موجه مُحكم الصياغة، تُخبر الذكاء الاصطناعي بما تريده، وكيف تريده، وأحيانًا لماذا تحتاجه.

تساعدك أمثلة الذكاء الاصطناعي التوليدي على تحديد ما يُجدي نفعًا. فهي تُظهر كيفية إضافة الوضوح والسياق والتفاصيل ليعرف الذكاء الاصطناعي ما تحتاجه بالضبط. بالتعلم من هذه الأمثلة، يمكنك تصميم أسئلة أفضل تُنتج نتائج أكثر صلة وإبداعًا ودقةً - سواءً كنت تُطلق موقعًا إلكترونيًا، أو تُنشئ أدوات، أو تُؤتمت مهام صغيرة. كما تُساعدك الأمثلة الجيدة على التجربة بثقة، لأن لديك نقطة انطلاق واضحة للعمل.

تساعدك أمثلة الذكاء الاصطناعي التوليدي على تحديد ما يُجدي نفعًا. فهي تُظهر كيفية إضافة الوضوح والسياق والتفاصيل ليعرف الذكاء الاصطناعي ما تحتاجه بالضبط. بالتعلم من هذه الأمثلة، يمكنك تصميم أسئلة أفضل تُنتج نتائج أكثر صلة وإبداعًا ودقةً - سواءً كنت تُطلق موقعًا إلكترونيًا، أو تُنشئ أدوات، أو تُؤتمت مهام صغيرة. كما تُساعدك الأمثلة الجيدة على التجربة بثقة، لأن لديك نقطة انطلاق واضحة للعمل.

هل تتغير أمثلة مطالبات الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على الأداة؟