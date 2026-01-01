نعم، يمكنك دمج واجهات برمجة التطبيقات أو الخدمات الخارجية مع Hostinger Horizons.

صُممت أداة إنشاء التطبيقات بدون أكواد برمجية للاتصال بسلاسة بخدمات شائعة مثل Stripe. في الوقت نفسه، يتيح اتصال بسيط بواجهة برمجة التطبيقات إمكانيات عديدة لدمج خدمات خارجية في مشروعك.

بدلاً من بناء كل شيء من الصفر، يمكنك استخدام خدمات قائمة لوظائف مثل المدفوعات والاتصالات ومعالجة البيانات. هذا يوفر لك الوقت ويعزز الثقة مع التركيز على القيمة الفريدة لتطبيقك.