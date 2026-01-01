Profitez de Hostinger Horizons sans limite

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Annulez à tout instant

-30 %
Explorer
9,99  €
6,99  € /mois
30 crédits IA/mois
Obtenez 12 mois pour 83,88 € (prix d'origine : 119,88 €). Renouvellement au prix de 6,99 €/mois.
Pas de nom de domaine gratuit
1 boîte mail gratuite par site web pendant 1 an

Fonctionnalités du pack Explorer :

Créez 1 site web
Ajoutez différentes fonctionnalités : comptes utilisateurs, connexions, stockage des données
Historique des versions du projet
Projets optimisés SEO
Reconnaissance par les outils IA
Créez des requêtes avec du texte
Support standard
Le plus populaire
-30 %
Starter
19,99  €
13,99  € /mois
70 crédits IA/mois
Obtenez 12 mois pour 167,88 € (prix d'origine : 239,88 €). Renouvellement au prix de 13,99 €/mois.
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
2 boîtes mail gratuites par site web pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Explorer, plus :

Créez jusqu'à 25 projets
Support client prioritaire 24 h/24, 7 j/7
Vendez des abonnements
Vendez des produits physiques et numériques
Suivez les visiteurs de votre projet grâce aux analyses
Créez des requêtes avec des images ou des notes vocales
Obtenez de l'aide et des conseils via la discussion gratuite
Modifiez vos textes et images sans requêtes supplémentaires
Rechargez vos crédits IA à tout moment
Collaborez à des projets
-29 %
Hobbyist
55,99  €
39,99  € /mois
200 crédits IA/mois
Obtenez 12 mois pour 479,88 € (prix d'origine : 671,88 €). Renouvellement au prix de 39,99 €/mois.
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
5 boîtes mail gratuites par site web pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Starter, plus :

Créez jusqu'à 50 projets
Éditeur de code
Dupliquez des projets et utilisez-les comme templates
-20 %
Hustler
99,99  €
79,99  € /mois
400 crédits IA/mois
Obtenez 12 mois pour 959,88 € (prix d'origine : 1.199,88 €). Renouvellement au prix de 79,99 €/mois.
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
5 boîtes mail gratuites par site web pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Hobbyist, plus :

Accédez aux nouvelles fonctionnalités en avant-première
-30 %
Explorer
9,99  €
6,99  € /mois
30 crédits IA/mois
Obtenez 12 mois pour 83,88 € (prix d'origine : 119,88 €). Renouvellement au prix de 6,99 €/mois.
Pas de nom de domaine gratuit
1 boîte mail gratuite par site web pendant 1 an

Fonctionnalités du pack Explorer :

Créez 1 site web
Ajoutez différentes fonctionnalités : comptes utilisateurs, connexions, stockage des données
Historique des versions du projet
Projets optimisés SEO
Reconnaissance par les outils IA
Créez des requêtes avec du texte
Support standard
Le plus populaire
-30 %
Starter
19,99  €
13,99  € /mois
70 crédits IA/mois
Obtenez 12 mois pour 167,88 € (prix d'origine : 239,88 €). Renouvellement au prix de 13,99 €/mois.
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
2 boîtes mail gratuites par site web pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Explorer, plus :

Créez jusqu'à 25 projets
Support client prioritaire 24 h/24, 7 j/7
Vendez des abonnements
Vendez des produits physiques et numériques
Suivez les visiteurs de votre projet grâce aux analyses
Créez des requêtes avec des images ou des notes vocales
Obtenez de l'aide et des conseils via la discussion gratuite
Modifiez vos textes et images sans requêtes supplémentaires
Rechargez vos crédits IA à tout moment
Collaborez à des projets
-29 %
Hobbyist
55,99  €
39,99  € /mois
200 crédits IA/mois
Obtenez 12 mois pour 479,88 € (prix d'origine : 671,88 €). Renouvellement au prix de 39,99 €/mois.
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
5 boîtes mail gratuites par site web pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Starter, plus :

Créez jusqu'à 50 projets
Éditeur de code
Dupliquez des projets et utilisez-les comme templates
-20 %
Hustler
99,99  €
79,99  € /mois
400 crédits IA/mois
Obtenez 12 mois pour 959,88 € (prix d'origine : 1.199,88 €). Renouvellement au prix de 79,99 €/mois.
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
5 boîtes mail gratuites par site web pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Hobbyist, plus :

Accédez aux nouvelles fonctionnalités en avant-première

Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes.

Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le vide coding réduit le temps de développement de 45 %. Des outils comme Hostinger Horizons permettent de passer du langage naturel à un prototype fonctionnel en quelques heures, alors qu'avant, il fallait compter plusieurs semaines. Créer un logiciel devient beaucoup plus accessible.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne saurais même pas dire depuis combien de temps ce projet traînait sur ma to-do list… Et puis vous avez lancé l'IA Horizons. Je n'y connais absolument rien en développement d'applications web. Et pourtant, ça y est, le projet de mes rêves pour aider les autres existe enfin. Je suis ravie !

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez désormais créer des applications web en une requête sur Hostinger Horizons. C'est vraiment génial !

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

FAQ sur Hostinger Horizons

Quelles sont les différences entre les plans Hostinger Horizons ?

Puis-je acheter des crédits IA supplémentaires sans passer à un plan supérieur ?

Puis-je acheter Hostinger Horizons sans hébergement ?

Quels types de sites web puis-je publier avec Hostinger Horizons ?

Puis-je créer une application mobile avec Hostinger Horizons ?

À qui appartient le code créé avec Hostinger Horizons ?

Est-il possible d'intégrer des API ou services tiers avec Hostinger Horizons ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.