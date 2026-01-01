Horizons utilise les modèles de langage les plus puissants disponibles, entraînés sur de vastes ensembles de données. Que vous rédigiez du contenu, conceviez des mises en page ou développiez des outils en ligne, notre IA comprend vos requêtes et fournit des résultats correspondants à vos attentes.

Et parce que votre confidentialité est essentielle, nous n'utilisons jamais vos requêtes ni les données de vos projets pour entraîner les modèles.